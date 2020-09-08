«Дом повис в воздухе»: эксперты рассказали, почему рухнула стена дома на Галактионовской в Самаре

Жители винят в обрушении стены рабочих, которые выкопали котлован Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вывозили грунт КАМАЗами

Хотя с момента ЧП уже прошло двое суток, жители пострадавших домов до сих пор с содроганием вспоминают о случившемся. В ЧП жители домов винят рабочих, которые чинили здесь канализацию и ради этого выкопали котлован прямо под стенами исторического здания.

- Рыли два дня, грунт КАМАЗами вывозили, - рассказал журналисту «КП-Самара» житель соседнего дома Владимир Александрович. – В какой-то момент я заглянул во двор и понял, что экскаватора не видно – оказалось, что тот поместился в яме целиком. Весь фундамент обнажился. Как инженер-строитель, я сразу понял, что это очень опасно.

Житель одной из пострадавших квартир Дмитрий Опарин был дома, когда случилось ЧП, и своими глазами видел, как рушился его дом.

Константин Опарин своими глазами видел, как обрушился его дом Фото: Ольга НОВИКОВА

- Начала сыпаться штукатурка с потолка, со стен, затрещали обои, - с рассказывает Дмитрий. - Стена стала отделяться от потолка, образовалась огромная трещина в два пальца, посыпались камни. Я понял, что находиться дома просто-напросто опасно, стало очень страшно. Выбежал к рабочим, смотрю – прямо под фундаментом огромная яма. Фактически дом повис в воздухе! Я попросил у рабочих засыпать яму. А они в ответ: дескать, поздно закапывать, мы - специалисты, знаем, что делаем. Я им кричу: сейчас рухнет стена. Они посмотрели – и быстро убрали из ямы экскаватор, убежали сами. Я быстро вернулся домой, взял ценные вещи, документы, постучал соседям, чтобы предупредить. Только выбежал из дома, как стена рухнула.

«Это преступная халатность»

В причинах ЧП будут разбираться следователи и специальная городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но несколько версий уже есть. Жильцы винят рабочих, которые выкопали котлован, чтобы отремонтировать канализацию. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в ООО «Самарские коммунальные системы», заявление о затоплении внутреннего подвального помещения дома № 153 по улице Галактионовской канализационными стоками коммунальщикам действительно поступало.

Окончательные выводы о причинах ЧП будут делать следователи Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Начиная с марта 2020 года ООО «РЭУ-3», обслуживающее данный дом, в подвале проводило земляные работы с разрытием котлована на глубину более 3 метров. Канализационные выпуски дома в эксплуатацию «Самарским коммунальным системам» не передавались, - прокомментировали в компании. - Кроме того, на внутриквартальной канализационной линии был расположен находящийся в собственности жильцов незаконный пристрой. Он был размещен над двумя действующими канализационными колодцами. Для проведения аварийных работ принято совместное с администрацией решение его демонтировать. Работы по сносу пристроя, примыкающего к обрушившейся стене здания, производило ООО «РЭУ-3». ООО «Самарские коммунальные системы» проводило работы по ремонту колодца, находящегося на удалении от здания, не затрагивая строительных конструкций и фундамента здания дома на улице Галактионовской, 153.

Эксперты говорят, что обрушение, к сожалению, было закономерно. Как отметил член регионального штаба ОНФ по Самарской области, инженер-строитель Дмитрий Волобоев, любая работа с фундаментами должна быть растянута во времени и проводиться максимально бережно.

Эксперты обращают внимание на оголившийся фундамент Фото: Ольга НОВИКОВА

- На месте ЧП видно полное вскрытие бутовых фундаментов по всему сектору стены, - пояснил Дмитрий Волобоев. – При подобных работах, например, при углубления подвала, фундаменты всегда вскрываются захватками длиной по 1-2 м. Проводятся работы, и только когда бетон усиления наберет прочность, переходят к следующим захватками. То есть это растянутый во времени строительный процесс. Сейчас многая документация по работе на ОКН выходит с непроработанным конструктивным разделом, перекладывая ответственность на строительное подразделение. А там «как пойдет». Здесь, на Галактионовской, «пошло» по законам физики. «Авось» не помог. Уверен, что это преступная халатность.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Окончательные выводы о причинах ЧП будут делать они.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.