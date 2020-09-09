День города Самары 2020 в амфитеатре площади Славы: полная программа мероприятий

Амфитеатр на склоне площади Славы станет основной площадкой празднования Дня города 2020 в Самаре Фото: Антон СЕНЬКО

Амфитеатр на площади Славы и вторая очередь набережной будут основными площадками празднования Дня города Самары 2020. Познакомьтесь с программой мероприятий, которые пройдут здесь.

11 и 13 сентября здесь пройдет ярмарка самарских талантов «АРТ МЕГАПОЛИС».

11 сентября с 17.00 до 21.00 в амфитеатре склона площади Славы состоится концерт «Самара openjazz». В программе – выступление российских джазовых коллективов и исполнителей: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, LRK трио, GuruGrooveFoundation, Алла Рид, FernandezBandи джазовая студия «Движение» (Самара), джаз-квартет Григория Файна (Самара). Вести концерт будет Кирилл Мошков – российский журналист, джазовый обозреватель, писатель, музыкант, издатель и главный редактор журнала «Джаз.ру», главный редактор российского джазового портала www.jazz.ru.

12 сентября в 17.00 на площадке амфитеатра пройдет торжественное открытие фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH». Гости дня города смогут услышать выступления артистов: Ильдара Абдразакова (вокал), Сергея Безрукова (художественное слово), Екатерины Мечетиной (фортепиано), Владислава Лаврика (труба), Екатерины Мочаловой (домра) и Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова.

13 сентября на сцене амфитеатра площади Славы с 17.00 до 21.00 состоится КВН-марафон и концертная программа с участием самарских артистов, а также выступление группы «Синяя птица».