Это просто шок: жители дома с рухнувшей стеной в Самаре показали, куда их хочет переселить администрация

Несколько десятков человек в одночасье оказались без крыши над головой Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители дома с рухнувшей стеной на ул.Галактиновской 153, 151а и 151б показали, какое временное жилье предложила им городская администрация. После обрушения стены из-за вырытого под домом котлована 5 сентября без крыши над головой осталось несколько десятков человек – взрослые, дети, старики. Мэрия заверила, что людям, не имеющим другой собственности, будет выделено жилье из городского маневренного фонда – на время, которое потребуется для проведения экспертизы и возможного восстановления здания. Пострадавшие получили заветные ключи, направление на осмотр, отправились знакомиться с временным пристанищем. В печально известный поселок Озерный. И были по-настоящему шокированы тем, что увидели.

На стенах трещины, под батареями лужи

Жительница одной из разрушенных квартир, Галина Кузнецова до сих пор не может прийти в себя после увиденного.

Люди оказались шокированы предложенными вариантами временного жилья. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Нам предложили четырехкомнатную квартиру на две семьи. Метраж у комнат оказался неплохой – но это единственное, что было хорошего в этих домах, - рассказала она журналисту «КП-Самара». – Когда мы зашли в эти квартиры, то просо не поверили своим глазам. В совмещенном санузле нет смесителей, нет ванны, нет душевой – просто металлический поддон, вплотную к которому установлен унитаз так, что его края нависают над поддоном. Из стен полностью выдрана электропроводка, на самих стенах – остатки маячков, видимо, их проверяли на аварийность. Трещины на стенах – в два пальца шириной. В одной из квартир, которую предложили нашим соседям, нет не то что батарей – даже стояков отопления. А впереди зима. Я просто расплакалась…. Когда мы вернулись в департамент управления имуществом, замруководителя честно извинился перед нами за то, что нам предложили худший из всех имеющихся вариантов. Мы расцениваем это просто как плевок в лицо, откровенное издевательство! Мы пережили такое, а нас отправляют жить в нечеловеческие условия!

Жительница разрушенной квартиры на 3 этаже дома по Галактионовской, 153 Снежана Опарина признается, даже в доме с рухнувшей стеной она чувствовала себя в большей безопасности.

Люди признаютсяЛюди признаются - даже в разрушенном доме на Галактионовской они чувствовали себя в большей безопасности, чем в Озерном. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- В квартире №6, которую мне предложили, по стенам и потолку идут круговые трещины, такие же трещины на лестнице, в подъезде, - рассказала она журналисту «КП-Самара». - На кухне – грибок на стенах, под радиаторами отопления – следы от огромных высохших луж. Соседка хотела зайти посмотреть комнату, толкнула дверь – а та просто отвалилась и упала. На стенах - следы маячков. Дом явно аварийный. У меня внучке три годика, как ее в такие условия везти? Если на Галактионовской я жила н третьем этаже и при обрушении у меня был шанс остаться сверху на груде кирпича живой, то здесь на первом этаже шансов нет совсем.

Ни школ, ни поликлиник

Жительница разрушенного дома Надежда Крайкова отмечает – в пострадавших зданиях жило немало семей с детьми и пожилых, у которых это жилье было единственным, и идти им больше некуда.

На стенах - трещины, батарей нет. Добро пожаловать в Озерный. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Временное жилье в поселке Озерный – там не только жить, там просто находиться опасно, - говорит она. - Мало того, что этот поселок находится в отдалении от Самары, там нет ни садов, ни школ, ни элементарной поликлиники. А жители разрушенного дома в большинстве своем в преклонном возрасте и без машин. Для них такое переселение очень губительно.

Галина Кузнецова отмечает – возить детей в садики и школы из Озерного совершенно невозможно.

- Там нет никакой инфраструктуры, всего один маршрут автобус ходит. На Галактионовской наши дети сами утром ходили в школу. А тут как? Если маме к восьми на работу, к семи надо младшего отвезти в садик, то первоклашка или второклашка сам к восьми в школу зимой поедет? – задает на риторические вопросы

«Не нравится – езжайте к рынку «Норд»

Жители пострадавшего дома отмечают, что в администрации Ленинского района к ним отнеслись по-человечески – напоили чаем, пообещали помощь в восстановлении и оформлении всех документов. А вот в городском департаменте управления имуществом люди почувствовали себя незваными надоедливыми гостями.

Власти уверяли, что в Озерном пострадавших ждут благоустроенные квартиры. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Чиновники наехали на нас – мол, это же не мы вам стену разрушили, чего вы от нас хотите, - с горечью говорит Галина Кузнецова. – Мы все отказались от квартир в Озерном, указали письменно все причины. Тогда нам сказали, дескать, сами виноваты, поедете в общежитие около рынка «Норд», где один туалет на 50 человек.

Другие варианты жилья пострадавшим пообещали подыскать к концу недели. Правда, будет ли оно пригодным к жизни – пока неизвестно.

- Мы просим предоставить взамен рухнувшего дома пригодное для жизни и не опасное для здоровья жилье, - пишет Надежда Крайкова. – А жителям тех домов, которые не пострадали – верните их квартиры! Нам нужна не нужна копеечная матпомощь, а крыша над головой, которой мы лишились из-за халатности коммунальщиков!

Жильцы пострадавшего дома уже заявили, что собираются обратиться в прокуратуру и в суд с иском к компании, по вине работников которой рухнуло здание. Кроме того, они намерены обратиться к уполномоченному по правам человека и в приемную Президента РФ, чтобы попросить помощи в предоставлении пригодного для жизни временного пристанища.