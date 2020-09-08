«Задача – сделать «Крылья Советов» одной из самых популярных команд России»: гендиректор клуба – о стратегии, трансферах и деньгах

Евгений Калакуцкий в студии радио «КП-Самара» 98.2 FM. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В «Крыльях Советов» в конце августа произошли серьезные перемены. В отставку отправили все руководство, а место генерального директора занял опытный спортивный функционер, который поработал в Российском футбольном союзе и нескольких клубах, Евгений Калакуцкий.

Новый топменеждер «КС» стал гостем радио «КП-Самара» 98.2 FM. В прямом эфире поговорили о стратегии развития, трансферах, бюджете и результатах команды.

О том, как оказался в «Крыльях»

Не было такой ситуации, что мне сформулировали предложение и я пошел думать. Все произошло иначе. Я, естественно, слежу за футбольными событиями и знал, что происходит в «Крыльях Советов». Мой хороший знакомый, который не имеет отношения к футболу, предложил представить резюме клубу, скажем так. Это был первый раз в жизни, когда я написал резюме.

Я направил письмо и после телефонного разговора мне предложили приехать и пообщаться. При этом я был одним из конкурсантов, как я понимаю.

Помимо резюме я представил видение ситуации в клубе со стороны. Оно было не на одном листочке бумаги. Это детальный анализ сложившейся в «Крыльях» ситуации.

Никого из тех людей, с кем я сейчас пересекаюсь по работе, я до этого не знал. Но понятно, что, к примеру, того же [бывшего гендиректора «Крыльев» Виталия] Шашкова я знал, пересекаясь по футболу.

О ситуации в клубе

Пока делать какие-то выводы рано. Времени очень мало [Евгений Калакуцкий занимает должность гендиректора «КС» около двух недель], а информации очень много.

Мы сейчас разрабатываем стратегию. Когда мы ее сформулируем, то представим на суд общественности. Это не будет документ, который скрыт от всех. Не будет разговоров, что это очень сложно и что это закрытая информация. Это точно не так. На 99%, если не на 100% этот документ делается, чтобы представить его на суд болельщиков.

Я прошу болельщиков, чтобы они приняли активное участие в обсуждении этой стратегии. Вносите свои предложения.

Стратегию мы не обязательно покажем онлайн. Мы с болельщиками договорились, что будем встречаться. Можно обсудить стратегию на такой встрече.

«Крылья Советов» со сменой руководства начали по-другому относиться к болельщикам. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О болельщиках

Понятно, что сейчас болельщики хотят задать мне вопросы, которые накопились у них за долгие годы. Спрашивают о том, что было, например, в 2010 году. Поймите, я только пришел в клуб и такие вопросы точно не по адресу.

Теперь непосредственно о взаимоотношениях фанатов и клуба. Я не понимаю, как вообще можно по-другому относиться к болельщикам, кроме как дружить с ними. Клуб существует для них и держится на болельщиках. Успех или неуспех клуба зависит от них. Приведите мне хотя бы один пример, когда у клуба есть огромная база болельщиков и он не успешен в спорте. Это связанные вещи. Для нас болельщики очень важны.

В документе со стратегией мы должны отдельной задачей отметить, что «Крылья Советов» должны быть одним из самых популярных клубов России. Потому что Самарская область – один из самых популярных футбольных регионов. И это мы должны подтверждать результатами.

О диалоге с болельщиками

Самарские фанаты часто спрашивают, вернется ли гостевая на сайт «Крыльев Советов». У большинства клубов этой гостевой на сайте нет. Даже самим болельщикам гораздо удобнее общаться на своем ресурсе [группа болельщиков «Крыльев» Вконтакте]. Я на него захожу. Там, кстати, есть очень толковые комментаторы, которые высказывают очень интересные мысли. В том числе по анализу игр.

Не думайте, что наличие гостевой на сайте – это гарантия того, что руководители ее читают. Просто будьте корректными и конструктивными, тогда мы вас услышим.

После 7 туров «КС» на занимают всего лишь 10 место в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Об игре команды

10-е место после семи туров оцениваю, конечно, как неудовлетворительное. Но нужно понимать, что мы сыграли только одну шестую часть чемпионата. Впереди еще 35 игр - весь сезон.

Но при этом три поражения на этом отрезке – это плохой результат. Было бы странно от меня слышать что-то другое.

Футболистам нужно время, чтобы наиграть связи. Даже той молодежи, которая к нам пришла летом, ей тоже нужно набить шишки. Даже то, что у них за спиной уже есть игры в ФНЛ, не дает им преимущества. Они играли в другом клубе, с другими целями и задачами. В «Крыльях Советов» другая ответственность. Думаю, они это уже поняли.

Новый генеральный директор «КС» Евгений Калакуцкий в гостях у «КП-Самара». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

О трансферах

Команда еще не до конца сформирована, комплектование продолжается. Новичков, безусловно, стоит ждать. Мы понимаем, какие позиции требуют усиления.

Во-первых, нужно закрыть позицию Данилы Пруцева, который перешел в «Сочи». Понятно, что это потеря. Но болельщики должны понимать, что у Пруцева в контракте была прописана опция, которой «Сочи» воспользовался. У нас есть задача зарабатывать деньги на трансферах, но не в ущерб спортивному результату. Уход Пруцева – стечение обстоятельств. Желание футболиста всегда нужно учитывать, а у Данилы ситуация весьма деликатная – он вернулся на родину, у него в том клубе родственники и т.д.

Говоря вообще о трансферной деятельности, найти золотую середину с точки зрения квалификации футболиста, возраста, опыта и перспектив – это очень сложная задача. Футболист должен быть не на дальнюю перспективу и не на год, а чтобы пришел и проявил все свои лучшие качества. В этом и заключается эффективная трансферная деятельность. Мы попытаемся сделать так, чтобы работа по комплектованию команды велась более эффективно.

Еще очень тяжело найти игрока в команду ФНЛ, который сможет в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Мы все знаем историю выходов команд в Премьер-лигу, когда добивается повышения в классе одна команда, а в РПЛ на 90% уже другая команда того же клуба. Это неправильно с точки зрения экономики. Это точно не вписывается в нашу философию. Но это очень сложная работа, кропотливая и не однодневная. Мы очень сильно постараемся уйти от модели, при которой состав будет меняться в случае выхода в Премьер-лигу.

По разной информации, сразу несколько клубов РПЛ хотят видеть Зиньковского у себя в команде. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О Зиньковском

Пока все на уровне слухов. В «Крылья Советов» конкретных предложений по Зиньковскому не было.

Трансфермаркт оценивает Антона Зиньковского в 2.5 млн евро. Но нужно относиться к цифрам, которые дает этот портал, с долей условности. Это просто некий коэффициент. Они не то чтобы далеки от реальности, но трансферный рынок живет по-другому. Цена формируется спросом.

Многие цены российских футболистов на Трансфермаркте завышены. Когда мы пытались найти нашим футболистам место работы, то эти цифры оказывались далекими от реальности.

Что касается Зиньковского – во многом все зависит от самого футболиста, от его желаний и амбиций. Сейчас Антон в силу возраста, квалификаций и показанных результатов самый востребованный футболист «Крыльев». Если будет по нему предложение, то вопрос будет в деньгах. Клуб заработает на этом трансфере.

Пока Зиньковский с нами и надеемся, что так и будет. Но если придут предложения – будем обсуждать их уже по факту.

Должность гендиректора «КС» Евгений Калакуцкий занимает с конца августа. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

О бюджете

Команда играла в Премьер-лиге, сейчас попала в ФНЛ. Вроде бы лига уровнем ниже, но играть в ней дороже. Во-первых, больше матчей – в РПЛ 16 команд, в ФНЛ – 22. Во-вторых, география шире. Футбольная национальная лига – это от Калининграда до Хабаровска, а Премьер-лига – почти половина клубов из Москвы, самый дальний перелет – Екатеринбург.

В-третьих, спонсорская привлекательность. Понятно, что для них РПЛ более привлекательная лига. Для некоторых ФНЛ вообще неинтересна.

В-четвертых, клубы в РПЛ реально зарабатывают за счет прямых выплат лиги. Пусть это не большие деньги, но суммы существенные.

Получается, когда считают, что ФНЛ – это уровнем ниже и надо экономить деньги [из бюджета региона], становится еще тяжелее.

Неправильно говорить, что в ФНЛ нельзя получить деньги от спонсоров. У нас есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем. Но в целом это совершенно другие суммы, чем в Премьер-лиге. И совершенно другое количество партнеров.

Конечно, команде нужны несколько якорных спонсоров. Но российский футбол не в тех условиях, когда есть очередь из спонсоров. Футбольный клуб один себя продать не в состоянии. Нужно поднять уровень лиги в целом. Если говорить о РПЛ и ФНЛ, то эти лиги развиваются. По сравнению с тем, чтобы было пять лет назад, прогресс есть, но хотелось бы, чтобы это происходило быстрее.

Когда смотришь на деньги в Английской премьер-лиге, то плакать хочется. Там команда, занявшая последнее место, получает огромные деньги за телевизионные права.

Очень большая часть затрат в клубе – зарплаты футболистов. Это не только в «Крыльях», и не только в России. Мы пытаемся ситуацию контролировать.

Говорят, что деньги в футбол не играют. Да, в прямом смысле не играют. Но на эти деньги подписывают футболистов, деньгами платится зарплата, премиальные.

О партнере букмекере

[ФНЛ запрещает «Крыльям Советов» сотрудничать с «Пари Матч», который был партнером клуба два года и с которым у «КС» действующий контракт, из-за контракта лиги с другим букмекером – БК «Олимп»].

- Ситуация с букмекерами в ФНЛ непростая. Точка в разбирательствах еще не поставлена. Есть «Пари Матч», с которым у нас действующий контракт, который противоречит по большинству пунктов контракту лиги с «Олимпом». С одной стороны, понятно, что есть конфликт интересов. А с другой – это наш спонсор, у нас их не так много, и мы их уважаем. При этом «Олимп» нам не платит. Да, мы члены ФНЛ и обязаны подчиняться решениям и контактам лиги, но здесь, на мой взгляд, ситуация абсурдная. С одной стороны «Пари Матч», который дает нам деньги, и деньги немалые, а с другой стороны - ничего. Я считают, что надо отстаивать наши интересы и буду это делать.

О штрафах

Систему депремирования введем в ближайшее время. Понятно, что на доходной части бюджета это не сильно отразится, но у нас и нет цели штрафовать, чтобы зарабатывать. Это вынужденная мера, когда, например, игрок опаздывает на тренировку.

О прозрачности бюджета

Я думаю, что сделать бюджет прозрачным возможно. Не вижу никаких препятствий, которые могли бы нам помешать сделать это в ближайшее время.