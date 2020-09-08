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Происшествия

«Он может быть голоден и напуган»: молодой самарец уехал играть в футбол с друзьями и бесследно исчез

Пропавшего при загадочных обстоятельствах Германа Симонова ищет вся полиция области, его близкие строят самые разные версии
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Близкие молодого человека очень за него переживают

Близкие молодого человека очень за него переживают

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«Видящая женщина»

В Красноярском районе Самарской области при странных обстоятельства пропал 21-летний Герман Симонов. В воскресенье 6 сентября, примерно в 19-00, парень из дома бабушки в селе Белозерки уехал на велосипеде играть в футбол и до сих пор не вернулся.

Близкие молодого человека бьют тревогу. Предположений у них много, в том числе и страшные.

— По последним данным геолокации телефона от 6 сентября, он находился в поселке Мирном в Красноглинском районе Самары. Скорее всего он ехал туда на машине, или его увезли, так как скорость перемещения высокая была, — рассказывает мама парня Гульнара Симонова.

Гульнара добавляет, что обращалась за помощью к «видящей женщине». Та заявила, что ее сын жив, но находится в большой опасности.

— Там, где много воды. Ночевал в каком-то сарае или заброшке. Возможно, старой турбазе у воды. И с ним двое мужчин, которые постарше. Предполагаем, что это может быть район Малой Царевщины по дороге в поселок Береза, где Волга и старые турбазы, — делится Симонова. — Или это район Куйбышевского водохранилища, где дамба, в сторону Ширяево. Он может быть обезвожен, голоден, напуган, плохо соображать из за этого. Мы просим всех, кто может, помочь в его поисках.

К поискам подключились полиция и волонтеры

Как поделились родственники парня с корреспондентом «КП-Самара», раньше за ним такого не наблюдалось. Парень неплохо учился и увлекался спортом.

К поискам уже подключились волонтеры и полицейские. Правоохранители сообщили приметы Германа на момент пропажи:

Родные парня просят всех принять активное участие в поисках

Родные парня просят всех принять активное участие в поисках

Фото: соцсети

На вид 20-25 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы прямые, короткие, темно-русые, лицо по форме овальное, европейского типа, глаза голубые.

Особые приметы: родинка на правой щеке.

Был одет: футболка белого цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки или сланцы, при себе имел рюкзак коричневого цвета.

Передвигался на спортивном велосипеде коричневого цвета.

Мог уехать в соседний регион

— Сотрудниками уголовного розыска опрошены родные и друзья пропавшего, тщательно осмотрена прилегающая территория села Белозерки, где последний раз видели молодого человека. Изучаются изъятые записи с камер видеонаблюдения магазина, находящегося в непосредственной близости от места исчезновения разыскиваемого, — рассказывают в ГУ МВД России по региону.

Сейчас ориентировка с Симоновым передана всем наружным службам МВД. Места, где может находиться Герман, тщательно проверяются. Ищут его и в соседних областях. Пока зацепок практически нет.

Родные Германа Симонова и силовики просят откликнуться всех, кто что-либо знает о его местонахождении. Сделать это можно по телефонам 8-(84657) 2-14-65, 8-(84657) 2-13-78 или в ближайшем отдел полиции. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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