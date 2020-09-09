Выходной здорового человека: в Самаре прошел фестиваль-турнир BasketSunday

Команда«ALL STARS», в которую вошли Леван Горозия, Карандаш и Сергей Мезенцев бросила вызов чемпионам – команде «Алькантара». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Любители, полупрофессионалы и профессионалы сразились в турнире по стритболу в формате три на три. А после соревнований спортсменов и болельщиков ждал большой концерт с участием команды «ALL STARS», в состав которой вошли известные артисты Леван Горозия, Карандаш, Сергей Мезенцев и BigRussianBoss.

Играют все!

Сразиться за звание лучшего из лучших могли все желающие – достаточно было оставить заявку на электронной почте фестиваля. Любителей мяча и корзины оказалось немало: о победе мечтали и мальчишки, играющие в баскетбол во дворе с друзьями, и профессиональные спортсмены из клубов «Самара» и «Космос». Да и приз внушительный.

- Победители получают 50 тысяч рублей и легкую зависть BigRussianBoss’а, - пошутили ведущие.

К 10 утра начали подтягиваться зрители. Каждому из них на входе измеряли температуру, а потом выдавали маску и обрабатывали руки антисептиком – организаторы серьезно и ответственно подошли к вопросу безопасности участников спортивного праздника.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы приехали на фестиваль из Новокуйбышевска: сами немного играем в баскетбол, а у нас в городе таких праздников, да еще и с участием звезд, пока не было,- рассказывают гости фестиваля Виталий и Алина. – Мы хотели бы поучаствовать, но нам еще нет 18-ти, к сожалению. Но мы обязательно испытаем себя в будущем. Здорово, что есть такие турниры. Впечатлений масса!

Кстати, те, кто по тем или иным причинам не смог приехать, могли следить за ходом турнира онлайн в соцсетях ТРК «Космопорт» – прямая трансляция и ролики с самыми яркими моментами соревнований набрали тысячи просмотров только в первый день. А это значит, что самарцы любят баскетбол!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Мы шли побеждать»

Играть в баскетбол могут все – для этого нужна лишь корзина, мяч и пара единомышленников. Победительницами среди пяти женских команд стала команда «DreamTeam». Призы очаровательным баскетболисткам вручили BigRussianBoss и шоумен Дмитрий Рубин.

- Я родилась в маленьком поселке Прибрежный и четыре раза в неделю ездила заниматься на «Чайку» в поселок Управленческий, - рассказывает капитан команды Олеся Косякова. – В университете стала капитаном сборной вуза, а на четвертом курсе – игроком БК «Самара». Играли не за приз – мы даже не знали, какой он. Просто мероприятие такого уровня проводится в Самаре впервые, и мы не могли его пропустить. Очень надеемся, что BasketSunday станет традицией.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В мужском турнире приняли участие 32 команды. Баталии разгорелись нешуточные. Дуэт комментаторов «братья Марио» едва успевал следить за происходящим на площадках - настолько динамичной,упорной и порой жесткой была борьба. Спортсмены выложились по полной: чемпионам, команде «Алькантара», пришлось сыграть семь игр, чтобы получить заветный кубок. Они буквально вырвали победу из рук соперников. Финальный матч закончился со счетом 18:11.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- В два часа мы стартовали, а закончили около семи. Порой игры шли подряд, у нас не было времени даже дыхание перевести. Но ничего, мы знали, что легко не будет. Конкуренция серьезная: и профессионалы, и перспективные молодые команды, которые горят игрой. Но и мы, хоть и рабочие люди, мяч в руках уверенно держим. Мы шли побеждать, и у нас все получилось, - улыбается капитан команды Игорь Сенницкий. Он занимается баскетболом 15 лет, его коллеги по команде Владимир Окороков, Сергей Рассказов и Артем Долгов тоже спортсмены с серьезной подготовкой. В течение года ребята играют в любительской лиге.

- Турнир прошел четко, слаженно, без проволочек - по высшему разряду! Это не просто соревнования, а настоящее шоу – красочное, динамичное. Спасибо соперникам за непростые игры, болельщикам за поддержку, организаторам за незабываемые эмоции, - говорит Игорь Сенницкий.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Состязания полны неожиданностей

Баскетбол – один их самых зрелищных видов спорта. В этом, наверное, никто не сомневается, но… Как говорится, нет предела совершенству. Это еще раз доказали знаменитые баскетбольные акробаты из шоу «PLAYMAKERS», специально приехавшие на BasketSunday и впервые представившие в Самаре свою большую шоу-программу. Загримировавшись под немощных дедушек с палочками, пермские спортсмены бросили вызов профессионалам – игрокам баскетбольного клуба «Самара». Пранк удался. Поначалу мускулистые парни с очевидной легкостью отбирали заветный мячик у старичков, но потом началась настоящая игра. Прыжки выше головы, броски спиной, умопомрачительные обходы. Итог абсолютно непредсказуемый: дедушки, отбросив палочки, под одобрительный гул трибун, одержали уверенную победу.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На этом сюрпризы для зрителей и участников фестиваля не закончились. Всем поклонникам баскетбола понравилось и запомнилось выступление человека-оркестра и лучшего битбоксера страны Тараса Станина с настоящим духовым оркестром. Парни действительно зажгли, исполнив всеми любимые хиты в необычной аранжировке.

Выступление человека-оркестра и лучшего битбоксера страны Тараса Станина с настоящим духовым оркестром на открытии фестиваля. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Я рад, что стал участником этого фестиваля: это мероприятие здорового человека, настоящий праздник спорта, силы воли, выносливости, - поделился впечатлениями лучший битбоксер страны Тарас Станин.

Тарас Станин: «Basket Sunday — настоящий праздник спорта, силы воли, выносливости». Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«ALLSTARS»против «Алькантары»

BasketSunday – это не только турнир, но и множество интерактивов. Например, конкурс на точность.Все просто: пять трехочковых бросков, а побеждает тот, кто попадет большее количество раз. Приз – фирменный баскетбольный мяч с автографами звезд.

Первым претендентом на победу стал рэпер BigRussianBoss – а за ним выстроилась целая очередь. И не для того, чтобы сфотографироваться, а чтобы совершить свою серию бросков в корзину. Рэпер, кстати, в цель не попал ни разу, но это не помешало ему поучаствовать в матче с победителем.

Победители получили 50 тысяч рублей и легкую зависть Big Russian Boss’а. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Команда«ALLSTARS», в которую вошли Леван Горозия, Карандаш и Сергей Мезенцев бросила вызов чемпионам – команде «Алькантара». Звезды на радость зрителям применили в игре годами отработанную тактику под названием «хаотичное движение мяча», а чемпионы, несмотря на усталость, играли уверенно и четко. Этот веселый матч стал яркой точкой спортивного праздника BasketSunday. За проведение которого, кстати, и зрители, и спортсмены, и звезды сказали спасибо представителю ТРК «Космопорт» Никите Суркову – именно благодаря организаторам праздник спорта, музыки и юмора состоялся. А завершился он большим концертом приглашенных звезд.

Украшение праздника: известные артисты Леван Горозия, Карандаш, Сергей Мезенцев и Big Russian Boss. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Ради такого стоило приехать в Самару еще раз: теперь BasketSunday такая же достопримечательность города, как и знаменитая набережная! – считает музыкант Леван Горозия. – Надеюсь, увидимся еще не раз!