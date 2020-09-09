«Чертаново» — «Крылья Советов» 9 сентября 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 8 тура ФНЛ

В составе самарцев выступает много бывших игроков "Чертаново" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

9 сентябяр в 8 туре Олимп-ФНЛ самарские «Крылья Советов» отправились в гости к бывшей команде своего тренера Игоря Осинькина — «Чертаново». Игра проходит на стадионе в спортивном городке «Лужники» в Москве.

«Крылья» начинают встречу в качестве фаворита. Здесь не только наставник хорошо знает соперника. Многие футболисты волжан раньше выступали в стане хозяев. Правда, в этом сезоне у гостей не очень ладится с результатами на выезде, поэтому расслабляться им ни в коем случае нельзя.

Чертановцы потерпели 4 поражения подряд. Коллектив, как кажется, находится в разобранном состоянии, но желания у них хоть отбавляй. Местные молодые таланты всегда могут навязать борьбу. Как обычно, активных действий болельщики ждут от 15-летнего Сергея Пиняева, которого сватают в «Манчестер Юнайтед».

Между собой клубы встречались только единожды — на товарищеском кубке ФНЛ. «КС» тогда одержали минимальную победу со счетом 1-0.

Зелено-бело-синим букмекеры отдают предпочтение и сегодня. На них средний коэффициент — 1,70. На ничью — 3,48. На «Чертаново» — 5,63.

Рассудит клубы Лаша Верулидзе из Владикавказа. Стартовый свисток он даст в 20:00 по самарскому времени. Матч покажут в «Яндекс.Эфире». Следите за трансляцией и на сайте «КП-Самара».