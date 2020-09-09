Иван Сергеев сегодня упустил сразу несколько опасных моментов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Чертаново» в рамках 8 тура Олимп-ФНЛ на стадионе в спортивном городке «Лужники» принимал самарские «Крылья Советов». Игра получилась интересной и весьма непредсказуемой.

Перед стартовым свистком прошла торжественная церемония. Чертановцам, а также семих их экс-футболистам из «КС» и тренерам волжан Игорю Осинькину и Михаилу Семерне вручили бронзовые медали за прошлый сезон ФНЛ. Наставник «Крыльев» кроме всего прочего был признал лучшим среди коллег по итогам минувшего турнира.

Матч же начался активно. Гудков мог вывести хозяев вперед уже на 15 минуте. Он оказался перед пустыми воротами, но после паса Молчанова пробил неудачно, попав в Зеффана, успевшего подстраховать голкипера Ломаева, впервые вышедшего в старте «Крыльев» в рамках чемпионата.

У гостей несколько моментов упустил Сергеев. Его удары из выгодных позиций шли мимо ворот. Не ладилось с прицелом и у Зиньковского, который пристреливался с дальней дистанции. В целом, зелено-бело-синие на правах фаворита владели преимуществом, но в первой половине его так и не реализовали.

А второй тайм сразу начался с гола. Бывший капитан «Чертаново» Александр Солдатенков здорово пробил головой после подачи со штрафного с правого фланга и вывел гостей вперед. 46 минута, 0-1!

«Крылья» продолжили атаковать и в дальнейшем. Снова со стандарта опасно подавал Горшков, но в этот раз Абаев оказался на месте. Снова моменты возникали у Сергеева, но опытнейший вратарь хозяев спасал свою команду. А ближе к концу матча Ивану уже никто не мог помешать, он убежал один на один с голкипером, обыграл его и промахнулся мимо пустых ворот. Форварду не везло — 8 ударов и ни одного результативного.

Матч так и закончился минимальной победой «Крыльев Советов». Это их второй триумф подряд. Продлить удачную серию будет шанс уже в воскресенье, 13 сентября. На «Самара Арену» приедет «Томь», у которой дела пока идут не лучшим образом.