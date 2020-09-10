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Общество

Идем по приборам: на КуйбышевАзоте определили лучшего киповца

53 молодых специалиста службы КИПиА сразились за звание сильнейшего
Анна ФЕДОРОВА
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Победителем конкурса второй год подряд стал Алексей Кодров. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Победителем конкурса второй год подряд стал Алексей Кодров. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Молодежный конкурс лучших киповцев на КуйбышевАзоте традиционно проходил в мае – он был приурочен ко Дню метролога. В этом году эпидемиологическая ситуация не позволила провести мероприятие в обычные сроки, и его перенесли на август, связав с Днем рождения предприятия. Тем не менее, недостатка в участниках не было: на соревнования в профессиональном мастерстве заявились 53 молодых прибориста. Никого не пришлось заставлять, наоборот – некоторые ребята даже прервали отпуск, чтобы побороться с коллегами и проверить свои навыки.

- Конкурс ежегодно проводится с целью повышения уровня знаний и квалификации молодых специалистов в области КИП (контрольно-измерительные приборы), а также чтобы посмотреть, на что каждый из них способен, для формирования кадрового руководящего резерва, - рассказал ведущий инженер по развитию отдела главного прибориста Марат Бикбаев, который сам когда-то не раз побеждал в этом соревновании.

Владислав Першин вышел в финал соревнований. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Владислав Першин вышел в финал соревнований. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Первый этап конкурса – тестирование. В этом туре конкурсанты отвечают на теоретические вопросы, решают задачи из различных областей:технической, промышленной безопасности, охраны труда и др. Поскольку массовость летом-2020года под запретом, киповцы проходили тестирование небольшими партиями по несколько человек, с соблюдением социальной дистанции. Викторину по той же причине пришлось вообще опустить, и ребята, показавшие лучшие результаты по итогам тестирования, сразу оказались в финале. Пятерке сильнейших предстояли практические испытания в производственных условиях – сборка и настройка узла автоматического регулирования. Каждый получил площадку с оборудованием – датчиком расхода, электронным автоматическим регулятором и регулирующим клапаном. Финалистом нужно было собрать электрическую схему, подать напряжение и настроить регулятор таким образом, чтобы при имитации увеличения расхода продукта регулятор закрывал клапан, а при уменьшении – открывал. На все про все давался один час, и, соответственно, победил тот, кто справился с заданием качественнее и быстрее всех. Лучшим оказался молодой специалист службы КИПиА цеха №37 Алексей Кодров, выполнивший работу всего за 23 минуты. Алексей трудится на КуйбышевАзоте два года, и выигрывает этот конкурс второй раз подряд – прошлой весной он показал лучшие результаты, едва устроившись на предприятие после окончания химико-технологического техникума.

- Практическое задание не вызывает затруднений – схожие операции часто встречаются в процессе работы, - признался Алексей Кодров. – Немного волнительнее было отвечать на теоретические вопросы. Если буду участвовать в конкурсе в следующем году, нужно будет освежить знания!

Второе и третье места в конкурсе заняли Роман Дубинин (цех №37) и Александр Глазков (цех №35). Главный приборист ПАО «КуйбышевАзот» Марат Камалетдинов поздравил молодых коллег с достойными результатами, вручив почетные грамоты и премии. Финалисты Владислав Першин (цех №11) и Александр Фуфыгин получили поощрительные призы от профсоюзной организации.

Главный приборист Марат Камалетдинов поздравил ребят с победой. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Главный приборист Марат Камалетдинов поздравил ребят с победой. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов на «КуйбышевАзоте» давно стали стартовой площадкой для профессионального и личностного роста работников предприятия. Практически все главные специалисты ПАО «КуйбышевАзот» в свое время становились их победителями, делая свои первые шаги в профессии.

ТольяттиБИЗНЕС-ПРЕСС

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