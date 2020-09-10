Бесплатные концерты «Тремоло» в Тольятти: когда и где пройдут, программа

Тольяттинцев приглашают на бесплатные концерты фестиваля "Тремоло". Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль «Тремоло» в Тольятти продолжает радовать любителей культуры и представляет меломанам осеннюю программу шедевров музыкальной классики. Теперь попасть на концерты можно будет бесплатно. Один пройдет в форме опен-эйра, на другой будут бесплатные пригласительные билеты. Узнайте, как и когда можно попасть на концерты и познакомьтесь с программой выступлений.

Однажды в Италии

В Сквере 50-летия АВТОВАЗа состоится двухчасовой концерт «Однажды в Италии». Известные арии итальянских композиторов исполнят знаменитые певцы – солисты московского арт-проекта «ТенорА XXI века»: Дмитрий Симбирцев, Александр Захаров, Георгий Фараджев, Станислав Мостовой, Дмитрий Бобров и Сергей Писарев. Арии из популярных опер будут звучать под аккомпанемент оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Андрея Данилова.

Вход на концерт будет бесплатным. Мероприятие пройдет в формате европейского опен-эйра, где будет сцена для артистов и площадка для зрителей. Сидения не предусмотрены, зато можно свободно перемещаться по пространству фестиваля.

ГДЕ: г. Тольятти, Сквер 50-летия АВТОВАЗа.

КОГДА: 16 сентября, 19.00.

Вход свободный.

Концерт для органа с оркестром

В атриуме Поволжского православного института имени Святителя Алексия Московского 17 сентября состоится концерт для органа с оркестром. Музыка прозвучит в исполнении уже знакомого гостям «Тремоло» Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Солировать на электронном органе будет Народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин, петь - приглашенный солист Мариинского театра, лауреат Международных конкурсов контртенор Артем Крутько из Санкт-Петербурга. В программе прозвучат мировые шедевры, специально для органа.

Количество зрителей на органном концерте будет ограничено размерами зала, в зал смогут попасть только 300 человек, а потому вход будет строго по пригласительным билетам. Уже сейчас их можно получить бесплатно в театральной кассе «Аэрохолла». Выдавать пригласительные будут по мере спроса, не более четырех в одни руки. Уточнить наличие можно по телефону 8-939-701-93-30.

ГДЕ: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия Московского, ул. Юбилейная, 4а.

КОГДА: 17 сентября, 19.00.

Вход по пригласительным билетам.

За новостями следите на официальном сайте фестиваля – www.volgaclassic.ru.

КСТАТИ

Концерты пройдут при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти. И именно благодаря этой поддержке – будут бесплатными для всех горожан и гостей города.