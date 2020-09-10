Второе врачебное мнение при раке: Умножаем шансы на победу

Фото: предоставлено "Европейской клиникой"

При подозрении на онкологическое заболевание крайне важно получить максимально точный диагноз и правильное лечение. Узнать все нюансы течения болезни и получить доступ к эффективным методам терапии позволяет принцип второго врачебного мнения — подход к получению информации, когда пациент консультируется с несколькими врачами-онкологами из разных клиник. Это существенно повышает шансы на победу над болезнью.

Как работает принцип второго врачебного мнения, и как можно получить его в Самаре, рассказывает Андрей Львович Пылёв, онколог, к.м.н., главный врач «Европейской клиники».

Андрей Львович Пылев, главный врач «Европейской клиники». Фото: предоставлено "Европейской клиникой"

По данным Росстата, в 2019 году в нашей стране от злокачественных опухолей умерло около 149,4 тыс. человек, а по статистике ВОЗ на раковые заболевания приходится каждая шестая смерть в мире. Факторов, влияющих на это много: от экологии до специфики образа жизни. Но основными причинами смертности от рака врачи считают позднюю диагностику и некорректное лечение. Ситуация парадоксальна, ведь современная медицина совершила большой прорыв в лечении онкологических заболеваний: за последние десятилетия выживаемость раковых больных, получивших адекватное лечение, существенно выросла. Почему же так происходит?

Очевидно, что каждый врач опирается на те диагностические методы и протоколы лечения, которые ему доступны. И, к сожалению, их может быть недостаточно для победы над болезнью. Например, если клиника не располагает оборудованием для лучевой терапии, её могут просто не рекомендовать пациенту, несмотря на наличие очевидных показаний. Бывают ситуации, когда отсутствие в клинике оригинальных химиопрепаратов приводит к лечению менее эффективными дженериками. При этом врачи действительно будут делать «всё возможное». Но значит ли это, что сам пациент использовал все возможности, которые предлагает ему современная медицина?

К счастью, существует принцип второго врачебного мнения, позволяющий пациентам получить консультацию врача-онколога из другого лечебного учреждения. А значит, воспользоваться дополнительными возможностями выбора методов диагностики и лечения, повысить свою осведомлённость о заболевании и прогнозах, вариантах госпитализации. Второе врачебное мнение — это профессиональный взгляд на проблему пациента с другого ракурса, который может выявить скрытые нюансы и оказаться решающим в борьбе с раком. Особенно это актуально для пациентов, которые уже давно борются с онкологическим заболеванием, ведь чем дольше ведётся лечение, тем сложнее подобрать оптимальный метод.

Что же касается пациентов, которые только начинают лечение, то для них второе врачебное мнение может не просто повысить шансы на успех, но и ускорить получение результата, сделать терапию максимально комфортной, в том числе, и в психологическом плане. Здесь речь идёт и об уточнении диагноза с возможным пересмотром результатов исследований. «Второе мнение» предполагает осознанный выбор из нескольких вариантов лечения и госпитализации, а также составление эффективного плана терапии с учётом всех особенностей и возможностей пациента.

Возможность получить второе врачебное мнение особенно актуальна для жителей регионов. Например, московская «Европейская клиника» использует инновационные методики лечения рака, применяет новейшие оригинальные препараты в соответствии с актуальными международными протоколами, и может вести успешную комплексную терапию. Многие региональные клиники не располагают такими возможностями, но это не значит, что ресурсы «Европейской клиники» доступны только для жителей Москвы. Более половины пациентов нашей клиники приезжают из регионов и успешно проходят диагностику и лечение. А теперь найти оптимальный метод лечения стало ещё проще благодаря региональным информационно-сервисным центрам «Европейской клиники». Один из таких центров недавно открылся и в Самаре по адресу Солнечная ул., 59, он удобно расположен всего в паре минут ходьбы от онкодиспансера.

Посетители информационно-сервисного центра смогут бесплатно получить второе врачебное мнение* от меня и моих коллег на основе уже имеющихся на руках заключений, результатов анализов и исследований. Также через специалистов центра можно отправить на пересмотр гистологические и цитологические препараты (стёкла и блоки) в экспертную лабораторию Москвы. Здесь можно получить консультацию специалиста по услугам и возможностям лечения в клинике, при необходимости сотрудники представительства помогут организовать госпитализацию и транспортировку пациента, решат все сопутствующие вопросы. Кроме того, как и в других городах, в Самаре мы регулярно проводим бесплатные образовательные мероприятия для онкопациентов и их близких в формате “Школы пациента”.

Информационно-сервисный центр «Европейской клиники» работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Рекомендуется предварительная запись по телефону: +7 (846) 201-04-48 (контактный центр работает круглосуточно).

Фото: предоставлено "Европейской клиникой"

СПРАВКА

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