Куда сходить в выходные в Самаре 12 и 13 сентября 2020 года: отмечаем День города музыкально, спортивно, весело

В выходные 12 и 13 сентября в Самаре будем праздновать День города. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Выходные в Самаре, 12 и 13 сентября 2020 года, будут по-настоящему праздничными. Мы будет отмечать день рождения любимого города – это станет центральным событием предстоящего уикенда. Праздник развернется на нескольких площадках, так что развлечений хватит на всех. Смотрите, куда еще можно пойти в Самаре в конце недели, где отдохнуть.

ДЕНЬ ГОРОДА

Самарский космический марафон на Кубок главы города

Начнем выходные спортивно – 12 сентября в 8.00 на набережной у бассейна ЦСК ВВС состоится Самарский космический марафон на Кубок главы города. Бежать спортсмены будут по Волжскому проспекту. Чтобы участвовать в забеге, нужна регистрация. Но прийти поболеть и поучаствовать в спортивном празднике может каждый желающий. Для болельщиков организуют развлекательные мероприятия.

ГДЕ: Волжский проспект – от бассейна ЦСК ВВС до памятника Засекину.

КОГДА: 12 сентября, с 8.00 до 14.00.

Открытие фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH»

Вечером добро пожаловать на концерт! В амфитеатре на склоне площади Славы состоится открытие фестиваля «Шостакович. Самарское время. DSCH». Программа концерта порадует любителей искусства прекрасной музыкой и драматическим чтением. Самым именитым гостем будет артист Сергей Безруков.

ГДЕ: Амфитеатр на склоне площади Славы.

КОГДА: 12 сентября, 17.00.

Акция «Самарский Олимп»

В воскресенье вновь займемся спортом! 13 сентября с 12.00 до 17.00 на набережной от Некрасовского спуска до улицы Вилоновской на 17 площадках пройдет спортивно-оздоровительная акция «Самарский Олимп». Тренеры местных фитнес-клубов проведут занятия по йоге, ушу, кудо, скандинавской ходьбе. Здесь же пройдут турниры по шахматам, настольному теннису, стритболу, спортивному ориентированию.

ГДЕ: Набережная от ул. Некрасовской до Вилоновской.

КОГДА: 13 сентября, с 12.00 до 17.00.

«Ярмарка самарских талантов»

Хотите убедиться, что в нашем городе много креативных, энергичных и успешных людей, и пообщаться с ними? Приходите 13 сентября на 2-ю очередь набережной, где в 13.00 начнут работу творческие площадки:

- сувенирная ярмарка «Сделано в Самаре»;

- «Театральная сцена», которая покажет спектакли наших театров;

- концерт народных и фольклорных коллективов «Самарские самоцветы»;

- творческая программа хореографических и музыкальных студий и исполнителей «Культурное сердце России»;

- книжная ярмарка «Время читать»;

- бизнес-марафон с презентацией стартапов и проведением консультаций о существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

ГДЕ: Вторая очередь набережной Волги.

КОГДА: 13 сентября, с 13.00 до 19.00.

Праздничный салют прогремит 13 сентября на набережной. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

КВН-марафон и концерт

А вечером в воскресенье – опять концерт в амфитеатре площади Славы. Для любителей сатиры и юмора – выступление самарских КВНщиков, для любителей ретро – выступление группы «Синяя птица».

ГДЕ: Амфитеатр площади Славы.

КОГДА: 13 сентября, с 17.00 до 21.00.

Фильмы на открытом воздухе и «Фестиваль уличного кино»

Любителей кино приглашают в амфитеатр на 4-й очереди набережной. Здесь будет работать кинотеатр под открытым небом. Гости смогут посмотреть отечественные художественные и документальные фильмы. Здесь же пройдет «Фестиваль уличного кино».

ГДЕ: Амфитеатр 4-й очереди набережной.

КОГДА: 12, 13 сентября.

Праздничный салют

И наконец, яркий финал и самый долгожданный момент празднования Дня города – салют. Он прогремит в районе второй очереди набережной, с баржи. Которая будет стоять в акватории Волги, напротив памятника Григорию Засекину.

ГДЕ: Вторая очередь набережной.

КОГДА: 13 сентября, 21.00.

ВЫСТАВКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Погода в выходные будет отличной, поэтому советуем посетить выставочные мероприятия, которые развернутся прямо под открытым небом.

Выставка ко Дню окончания Второй мировой войны на площади Куйбышева

Не упустите возможность побывать на этой масштабной выставке, которая развернулась под открытым небом на самой большой площади Европы. Этот необычный интерактивный проект посвятили Дню окончания Второй мировой войны. Здесь можно научиться наматывать портянки, делать морские узлы, поработать на станке, создавать валяные игрушки, воспользоваться военной почтой и попробовать писать настоящим пером. В экспозиции – автомобили и оружие времен Второй мировой войны. Торопитесь, выходные, 12 и 13 сентября, - последние дни работы познавательной выставки.

ГДЕ: Площадь имени В.В. Куйбышева.

КОГДА: 12, 13 сентября, с 14.00 до 21.00.

Вход свободный со стороны улицы Молодогвардейской.

Выставка в усадьбе Алексея Толстого «Искусство в кустах»

13 сентября во дворе, в саду и в окнах усадьбы Алексея Толстого через инсталляции современных художников оживут истории людей. Звуки из колодца, загадочные лица жильцов, разгуливающие по двору коровы и многое другое — расскажут посетителям о событиях прошлых лет. Вторым уровнем арт-проекта станут видеоролики на YouTube-канале музея, в которых те же самые истории предстанут уже сквозь призму современной интернет-культуры. В проекте принимают участие десять авторов со своими инсталляциями:

Григорий Бражников «2DOMA³»,

Дмитрий Кадынцев «Мы или мы на остановке»,

PaiPaki «Квартиранты»,

Александр Зайцев «В пути» из серии «Немая критика»,

Катя Раёк «Эффект присутствия»,

Анастасия Альбокринова «Под обоями»,

Никита Христосов «Письма»,

Аут-группа Муха «Стенаний»,

Дмитрий Гилен «Без названия» из серии «The dream that no one war born for»,

Оксана Стогова «Коммуналка».

ГДЕ: Музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

КОГДА: с 13 сентября, открытие в 17.00.

Вход свободный.