«Вырос» на нефтепромысле: как пришел в профессию лучший оператор нефтедобычи Самарской области

Николай Морулев — признанный профессионал нефтедобычи. Фото «Самаранефтегаз»

На каждом предприятии есть люди, профессиональный авторитет которых никто не подвергает сомнению. Это вовсе не обязательно руководители и обладатели красных корочек о высшем образовании. К такому человеку идут за советом и новички, и старшие коллеги – знают, что настоящий ас даст не книжную подсказку, а рекомендацию, основанную на собственном богатом практическом опыте. Один из таких мастеров своего дела - оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ №1 АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») Николай Морулев. Можно смело сказать, что профессионал он «сертифицированный» - в этом году нефтяник официально признан лучшим оператором по добыче нефти и газа Самарской области, победив в региональном конкурсе «Профессионал года-2020».

Потомственный оператор

Николай Морулев – сельский парень, вырос в одной из деревень Сергиевского района. Его отец, как многие односельчане, всю жизнь трудился на Радаевском месторождении оператором по добыче нефти и газа. Часто брал сынишку с собой на промысел, показывал и рассказывал, откуда берется «черное золото» и как его извлекают из недр на поверхность. Неудивительно, что после окончания школы в 1984 году Николай пришел устраиваться на работу именно сюда. Правда, побыл полноправным членом коллектива совсем недолго – через полтора месяца 18-летнего парня забрали в армию. Что ж, отдать долг Родине – это святое. На месторождение вернулся спустя два года – возмужавшим и полным готовности осваивать отцовскую профессию. С тех пор пролетели десятки лет, а в трудовой книжке Николая Морулева по-прежнему одна-единственная запись о месте работы.

- Я буквально вырос на промысле. Где же я еще мог работать? – говорит Николай Морулев. - Никогда не было желания поменять профессию, да я больше ничего и не умею. Это интересная работа и очень важная, ведь без нефти не обойтись. Сегодня уважение к рабочему человеку возвращается, и это радует!

Спустя 36 лет непрерывной работы на родном предприятии Николай Морулев - специалист шестого разряда, но продолжает учиться, учиться и учиться. Таковы современные реалии жизни – все меняется, и нужно быть готовым к любым переменам.

- Сейчас и техника другая, и оборудование, - объясняет оператор. - Мы каждые пять лет проходим курсы повышения квалификации в учебном центре в Отрадном. А как иначе? Стараемся идти в ногу со временем. Работать, с одной стороны, стало немного сложнее, а с другой – ручного труда все меньше. Еще одна тенденция: требования к безопасности самые серьезные. Безопасность прежде всего. А у рабочих высокой квалификации обязанностей, естественно, больше, чем у коллег четвертого-пятого разряда. Такой профессионал намного больше должен знать и уметь, следовательно, и степень ответственности выше.

Наставник – звучит гордо

Когда-то мальчишкой Николай Морулев жадно впитывал тонкости ремесла, которым его обучал отец. Сегодня сам участвует в программе наставничества, которая действует в Самаранефтегазе – долг платежом красен.

- Я в свое время тоже профессию осваивал на практике, - вспоминает нефтяник. - Меня папа учил. Скважины, которые он обслуживал, после ухода на пенсию оставил мне – почти по наследству. Теперь я, как и отец когда-то, обучаю молодежь. Становлюсь для своего подопечного своего рода учителем, активно вовлекаю его в профессию. Это правильно: человек намного быстрее учится на конкретном практическом примере, чем в теории. Когда мои воспитанники показывают хорошие результаты тестирования профессиональных навыков, испытываю настоящую гордость.

Оператор по добыче нефти и газа Николай Морулев имеет немало наград: от корпоративных до министерских. И в конкурсах профессионального мастерства участвовал, и побеждал неоднократно. Потому что считает, что именно в таких соревнованиях мастеров куется престиж рабочей профессии. Профессии, которой он посвятил жизнь.