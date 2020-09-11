От сердца к сердцу: нефтепроводчики приняли участие в донорской акции

Чтобы спасать жизни, необязательно быть героем. Фото АО «Транснефть — Приволга»

В один из сентябрьских будних дней возле самарского офиса АО «Транснефть - Приволга» с самого утра стояла мобильная станция переливания крови, а возле нее – дисциплинированная очередь сотрудников одного из крупнейших предприятий трубопроводного транспорта. Очередь двигалась, но не сокращалась, пополняясь все новыми желающими сделать доброе дело. За несколько часов через пункт приема прошли 105 человек, а банк станции переливания пополнился на 47 бесценных литров, которые спасут чьи-то жизни. При этом строго соблюдались санитарные нормативы в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Традиция донорства

Для участия в акции записывались заранее. Но и тем, кто решил стать донором спонтанно, никто не препятствовал – очень уж дефицитной стала кровь в последнее время. Эпидемиологическая ситуация существенно сократила количество добровольцев – до станции в течение последних месяцев мало кто доходил, а выездные мероприятия долгое время были под жестким запретом.

- И сейчас еще не каждое предприятие готово открыть для нас двери, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью Службы крови Самарской области Наталья Зайцева. – А предприятие «Транснефть - Приволга» сразу откликнулось, за что мы очень благодарны. Здесь очень жесткая внутренняя дисциплина - производственники организовали сдачу крови быстро и четко. Доноров распределили по спискам, чтобы не создавать столпотворения и соблюдать социальную дистанцию. Мы далеко не первый раз работаем с этим предприятием и с удовольствием – в серьезных компаниях к здоровью сотрудников относятся бережно, а для нас наиболее ценны именно здоровые доноры.

По словам Натальи Зайцевой, кровь не делится на более ценную, редкую или распространенную. Ситуация меняется каждую неделю – сегодня востребована отрицательная кровь любой группы, а завтра вдруг может не хватать второй положительной, которая считается самой распространенной. Главное, чтобы при острой необходимости нашлась та, что спасет конкретному человеку жизнь.

Водитель Дмитрий Растегаев – не новичок в донорском деле. Своей второй отрицательной делится уже в шестой раз.

- Я сдаю кровь с 2015 года, - признался Дмитрий Анатольевич. – Если она кому-то нужна, значит, нужно поделиться. У каждого в жизни могут случиться моменты, когда остро понадобится чья-то помощь.

Неравнодушие – часть корпоративной культуры

Параллельно с донорской акцией в офисе прошла еще одна – волонтерская. Деньги, полученные за кровь, нефтепроводчики могли тут же «потратить» на другое благое дело – для помощи детям, находящимся на лечении в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой».

Сдача крови в Самарской области считается делом безвозмездным, но при этом донор получает 604 рубля (5% от прожиточного минимума) на восстановительный обед. Сотрудники АО «Транснефть - Приволга» прямиком отправляли эту сумму в специальный короб на помощь детям. Впрочем, купюры сюда клали не только сдавшие кровь – пожертвовать деньги для поддержки маленьких пациентов мог любой желающий.

Сотрудница службы контроля цен Ольга Пискарева трудится в компании «Транснефть - Приволга» всего полгода, а кровь сдала впервые в жизни. До этого момента даже не знала, положительная ли у нее группа или отрицательная. Деньги отдала на помощь больным ребятишкам – несмотря на небольшой стаж, в такого рода волонтерских акциях предприятия уже успела поучаствовать.

- Мы довольно часто навещаем детские дома, - рассказала девушка. – А перед Днем Победы поздравляли ветеранов. В нашей организации активная, неравнодушная молодежь, и мне это нравится.

Именно неравнодушие – главное качество участников традиционной донорской акции «Движение от сердца к сердцу».