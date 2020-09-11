Нефтехимия XXI века: как стать профессионалом

Екатерина Кирпичникова. Фото АО «ННК»

Верность профессии

Один из награжденных – Сергей Тюрников. В мае 1981 года 18-летний паренек пришел на предприятие электрослесарем по ремонту приборов. Сюда же вернулся после армии, отслужив в московской дивизии имени Дзержинского. Любовь к технике, пытливый ум привели парня в приемную комиссию Куйбышевского политехнического института. Когда вуз был успешно окончен, предприятие получило грамотного инженера. Последние 12 лет Сергей Александрович возглавляет отделение в одном из производственных цехов. В активе нефтехимика много благодарностей, почетных грамот, в 2005 году его портрет был помещен на Доску почета ННК. Но жизнь идет, а вместе с ней пополняется список достижений и, как следствие, поощрений: в этом году Сергей Тюрников награжден почетной грамотой губернатора Самарской области.

- Никогда не думал о другой работе, - признается Сергей Тюрников. – Здесь трудились мои родители, сестра, а потом и супруга. Сын тоже работает в нашей отрасли – на Новокуйбышевском НПЗ.

На предприятии Сергея Александровича знают как грамотного, ответственного руководителя. Почти 40 лет работы дают о себе знать: столь внушительный опыт позволяет нефтехимику обеспечивать выполнение планов на высоком профессиональном уровне. Отделение, которым руководит наш герой, – в передовиках по экономии сырья, энергоресурсов и вспомогательных материалов. Эта рачительность сказывается не только на коммерческой эффективности, но и благотворно влияет на экологию. Но выполнение производственных показателей – не единственный фактор, который помог Сергею Александровичу заслужить уважение коллег. Более 20 лет Сергей Тюрников является председателем цехового комитета профсоюза. Он же стоял у истоков зарождения института уполномоченных по охране труда на предприятии - в 2000 году возглавил направление этой работы. А для молодежи Сергей Александрович является еще и наставником, «выписывающим» путевки в трудовую жизнь.

Сергей Тюрников. Фото АО «ННК»

Жизнь расписана по сменам

Немало добрых слов коллеги могут сказать и в адрес начальника смены цеха №24 Екатерины Кирпичниковой. В 90-х, после строительного техникума, девушка пришла на предприятие машинистом, и с тех самых пор ее жизнь подчинена особому, 12-часовому сменному графику.

- Привыкла работать по сменам – почти 25 лет уже, - улыбается Екатерина Александровна. – Главное – чтобы смена шла ровно, стабильно, без происшествий. С моим коллективом именно так она и проходит.

Екатерина Кирпичникова отвечает за соблюдение технологического режима для получения инертного газа, сжатого воздуха и азота для продувки оборудования остальных цехов ННК. На предприятии все процессы взаимосвязаны, неважных работ здесь нет. Но есть у Екатерины Александровны еще одно дело, не входящее в перечень должностных обязанностей, - уже 12 лет она является уполномоченной по охране труда. Почти четверть века в нефтехимической отрасли, множество благодарностей и других наград, занесение на Доску почета – все это Екатерина Кирпичникова не считает поводом останавливаться на достигнутом. Нефтехимик постоянно повышает свой профессиональные уровень, успешно прошла обучение по программе «Лидерство». В честь профессионального праздника компания «Роснефть» отметила заслуги заводчанки почетной грамотой.

- Приятно, когда тебя ценят, - говорит Екатерина Александровна. – Значит, все делаю правильно!