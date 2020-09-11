«Крылья Советов» — «Томь» 13 сентября 2020 года: прогноз на матч 9 тура ФНЛ

У "Крыльев" большие шансы одержать третью победу подряд Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Томь» — 3-0.

13 сентября 2020 года «Крылья Советов» в рамках 9 тура Олимп-ФНЛ принимают на «Самара Арене» футбольный клуб «Томь». Вполне возможно, что гостей возглавит знаменитый в прошлом российский нападающий Александр Кержаков, и это придает интереса грядущему противостоянию.

«Крылья» — безусловный фаворит. Кажется, у Игоря Осинькина и его подопечных дела налаживаются. Они одержали две сухие победы подряд. Команда старается играть в атакующий футбол, нужно лишь добавить в реализации. Игроки налаживают связи. Хорош Зиньковский, для которого сейчас каждый матч как последний. Неплохо себя проявляет Егор Голенков в атаке. Активны новички — Сергеев, Горшков, Сарвели, Ежов и другие. Учитывая, что начало сезона у зелено-бело-синих не задалось, чтобы выйти в РПЛ, им сейчас очки терять нежелательно.

«Томь» в разобранном состоянии. У гостей в активе всего два очка и столько же забитых мячей. Неудивительно, что сегодня все обсуждают приход Кержакова. Появление такой заметной в отечественном футболе фигуры явно взбодрит команду, ведь опускаться ниже уже практически некуда. Из персоналий бросаются в глаза Вавилин и Визнович — уроженцы Самарской области, прошедшие через структуру «КС».

Футбольные эксперты и букмекеры отдают предпочтение «КС». В ничью и томичей практически никто не верит. При этом прогнозисты уверены и в том, что хозяева не пропустят в ФНЛ третий матч подряд.

Рассудит команды бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым из Петрозаводска. Он даст стартовый свисток в воскресенье, 13 сентября, в 16:00 по самарскому времени. Матч покажут в «Яндекс.Эфире». За событиями поединка можно будет следить и на сайте «КП-Самара».