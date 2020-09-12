«Новая Самара» - родина слонов: в жилом комплексе появился необычный арт-объект

В «Новой Самаре» поселилась целая семья красных слонов. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Приносят удачу

К слонам в Самаре отношение особое. Любят горожане этих больших, добрых и немного неуклюжих животных. Достаточно вспомнить знаменитых ушастиков с дачи купца Головкина, маскароны в форме слоновьих морд на доходном доме Нуйчева. Слонов можно увидеть и на фасаде старейшего самарского кинотеатра «Художественный». Желтые слоны были замечены и на «ВолгаФесте». А вот в «Новой Самаре» поселилась целая семья красных слонов. Огненная семейка – мама, папа и малыш – подарок жителям от группы компаний «Финстрой». Необычные звери теперь провожают жителей утром на работу и учебу, а вечерами встречают их по пути домой.

- Слоны, кстати, были героями нашего самого первого рекламного ролика несколько лет назад. Они принесли нам удачу, и, кто знает, может быть, они будут помогать жителям «Новой Самары» сдавать экзамены или принимать важные жизненные решения, - делится руководитель отдела маркетинга группы компаний «Финстрой» Андрей Большаков. И добавляет: даже если слоны не волшебные, все равно они внесут яркие краски в жизнь обитателей многоэтажек.

Огненная семейка — подарок жителям от группы компаний «Финстрой». Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Дело мастера боится

На изготовление стальных фигур ушло более двух месяцев. Каждый слон – и большой, и маленький – это более 600 деталей. Собрать такой трехмерный пазл непросто. Тем больше радует результат. И радовать он будет довольно долго. Конечно, если жители будут беречь новое украшение своего микрорайона.

- С группой компаний «Финстрой» мы работаем не в первый раз уже. Сейчас сложность была в том, что работа эта для нас совершенно новая - тригональные фигуры мы собирали впервые. И, как любая новая работа, она заняла очень много времени: нужно было найти подход к каждому этапу производственного процесса. Но сложно – это не значит невозможно. Два месяца прошли очень интересно и совершенно незаметно, - рассказывает

руководитель творческой мастерской, взявшей на себя труд по изготовлению и установке фигур, Евгений Кузин.

Сталь покрашена качественной эмалью – рабочие утверждают, что ни снег, ни дождь, ни высокие температуры средней полосы краске не страшны, по крайней мере в течение двух лет. Украсть слонов тоже никто не сможет, как бы ни хотелось некоторым заиметь на своем пригородном участке личного Хатхи. Фигуры прочно стоят на земле.

- В целом я результатом доволен, - продолжает Евгений Кузин. – Мы будем рады продолжить творческие эксперименты.

Слоны стали центром притяжения: с ними фотографировались, снимали на видео. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Просто красиво»

Результатом довольны и жители. Уже в первый день своего обитания в «Новой Самаре» красные слоны стали объектом пристального внимания жителей: с маленькой семьей фотографировались, снимали на видео, обсуждали в социальных сетях.

- Это очень интересно и необычно. Очень нравится, и такие объекты, наверное, нужны новому микрорайону, - делится впечатлениями пенсионерка Наталья Николаевна. А ее маленький внук в это время осмотрел слонов со всех сторон. Признается – тоже понравилось.

Красные слоны наверняка станут любимым фоном для селфи у жителей «Новой Самары».

- Это просто красиво! – считает жительница микрорайона Алена Павлова. – Почему-то считается, что жизнь кипит только в центре города – там и фонтаны, и скверы, и арт-объекты. Приезжайте к нам в «Новую Самару» и убедитесь, что это не так! У нас красиво и комфортно. И эти слоны нам тоже очень нравятся.

Действительно, ярких арт-объектов в «Новой Самаре» уже немало. Аллея разноцветных зонтиков, необычная велопарковка. Совсем скоро вторую жизнь обретет и уличная библиотека, разрушенная вандалами. Кстати, все арт-объекты построены за счет волонтеров и бизнесменов, которые хотят сделать мир вокруг немножечко ярче. И красные слоны – один из способов.

Жизнь кипит не только в центре города. В «Новой Самаре» тоже красиво и комфортно. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Смотришь в окно – а там рокарий

Свой вклад в создание комфортной и красивой среды вносят и жители. Красивые клумбы и цветники есть практически у каждого дома. Но вот у дома №38 появился настоящий рокарий с горными соснами, можжевельником и природными камнями. Теперь рукотворное чудо – одна из достопримечательностей жилого комплекса. Вокруг одинокой сосенки, растущей во дворе, жители создали настоящее произведение искусства. Кто-то привез камни из карьера, кто-то помог финансово. Управляющая компания подарила жителям несколько редких растений.

- Ничего сложного в этом нет, немного фантазию включить надо, - говорит житель дома №38 Василий Васильев. – Мы постарались, и всем понравилось: на рокарий приятно смотреть и со двора, и из окон наших квартир. Самое сложное – поддерживать его в таком первозданном виде: дети часто пытаются унести красивые камни или перемешать их. Наши девушки периодически восстанавливают красоту. Впрочем, это приятные заботы. Это наш двор, и только от нас зависит, каким он будет.

В группе компаний «Финстрой» уверяют: красные слоны – отнюдь не последний сюрприз.