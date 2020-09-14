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«Две полоски, что показал текст на беременность, – это счастье», - уверена врач - акушер-гинеколог Клинического госпиталя ИДК Ксения Бородина. Дети дарят море положительных эмоций, учат нас любить. Неважно, первая это беременность или пятая, ожидание малыша всегда чудесное и волнительное время. Вместе с врачом - акушером-гинекологом Ксенией Бородиной составили пошаговую инструкцию для будущих мам – «Положительный тест на беременность, что делать дальше?»

Шаг 1. Спокойствие

Во-первых, успокоиться. Лишние волнения точно не пойдут на пользу будущему ребенку. Поэтому лучше взять себя в руки.

Шаг 2. От чего придется оказаться

Во-вторых, если вы и грешили всякими вредностями до этого момента, то теперь пора становиться безгрешной в плане питания, алкоголя, курения, чрезмерных упражнений в зале и некоторых других привычек.

Шаг 3. Подключаем витамины

В-третьих, отправляемся в аптеку или просим любимого позаботиться о вас и зайти за фолиевой кислотой. Дозировка — 400 мкг.

- Почему не поливитамин? Да потому что малыш совсем маленький - не стоит перегружать его комбинацией витаминов. Если вы живете в йоддефицитной зоне, а Самара именно такая, то и йодомарин 200 должен появится в вашей аптечке. Но знайте, что есть болезни, при которых препараты йода нельзя. Поэтому перед покупкой важно получить консультацию эндокринолога, - предупреждает врач.

Врач - акушер-гинеколог Клинического госпиталя ИДК Ксения Бородина.

Шаг 4. Сдаем важный анализ В-четвертых, важно сдать кровь на ХГЧ.

- Малыш может прикрепиться не в матке, а в маточной трубе, например. Это очень опасно. Поэтому на следующем этапе сдаем кровь на ХГЧ натощак дважды с интервалом в 1 день, например, в понедельник и среду. Цифры должны возрасти в два раза - это говорит с высокой вероятностью о маточной развивающейся беременности. И уже с этими результатами акушеры-гинекологи ждут вас на прием, чтобы подтвердить, что все идет хорошо, - отмечает Ксения Бородина.

Шаг 5. Пора становиться на учет

Врач Ксения Бородина отмечает, что сердце ребенка начинает биться уверенно с 6 недели беременности. Как раз на этом моменте можно обратиться в медицинское учреждение для постановки на учет по беременности и выбирать себе врача, который будет вас сопровождать всю беременность.

- Помните: беременность - это не болезнь, а удивительное состояние, в процессе которого появится целый человек! Любите себя, доверяйте себе и своему телу, балуйте себя и наслаждайтесь моментом, беременностью, родами и жизнью, - рекомендует своим пациентам Ксения Бородина.

Записаться на прием к врачу - акушеру-гинекологу Клинического госпиталя ИДК можно по телефону 8-800-551-06-91.

Справка «КП»:

ЗАО «Медицинская компания ИДК»

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