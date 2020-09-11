Выборы в Самарской области 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция голосования

Голосование пройдет по всем районам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 сентября 2020, в единый день голосования, в Самарской области проходят выборы муниципальных депутатов по всему региону.

В этом году в Самарской области проходит 312 избирательных кампаний. В Самаре проходит 9 выборов депутатов внутригородских районов. 7 избирательных компаний проходит в городских округах Самарской области, 284 – в сельских поселениях и 12 – в городских поселениях. В общей сложности для участия в выборах 13 сентября 2020 года в Самарской области зарегистрировано 7 462 кандидата, из которых предстоит выбрать 3 212 депутатов

Жители региона смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты нескольких городских дум. Такие выборы проходят в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистневе и Чапаевске. В Сызрани пройдут дополнительные выборы депутата городской думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

В Самаре будут выбирать муниципальных депутатов в районные Советы депутатов. Голосование пройдет по всем районам.

Пройдут голосования и в сельских районах. Избирателей ждут на участках в Алексеевском, Безенчукском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Похвистневском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском, Сызранском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Шигонском районах.

Всего в регионе работают 1414 участковых избирательных комиссий.

В этом году голосование растянулось на три дня – избирательные участки открыли свои двери уже 11 и 12 сентября. Это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на избирательных участках и обеспечить санитарную безопасность при голосовании.

11 и 12 сентября голосование проводилось с 8.00 до 20.00 в помещениях участковых избирательных комиссий. 13 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 22.00 по местному времени.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, могли проголосовать на дому 11, 12 сентября. Также это можно сделать 13 сентября.

Чтобы обеспечить санитарную безопасность, все участковые избирательные комиссии оснастили сигнальными лентами и антибактериальными ковриками. Для избирателей запасли средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, одноразовые шариковые ручки.