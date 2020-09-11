Выборы в Чувашии 13 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция выборов губернатора и депутатов

13 сентября Чувашия выбирает главу региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

13 сентября Чувашия выбирает главу региона. Для участия в выборах зарегистрировано пять кандидатов – Александр Андреев (КПРФ), Сергей Матвеев («Патриоты России»), Олег Николаев (самовыдвижение, врио главы Чувашской Республики), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за справедливость).

Кроме того, 13 сентября жители республики могут отдать голоса за депутатов Собрания депутатов сразу нескольких городов, районов и сельских поселений республики.

Выборы в городские Советы депутатов пройдут в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Новочкебоксарске, Шумерле.

Выборы районных депутатов пройдут в Алатырском, Аликовском, Батыревском , Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Порецком, Урмарскоем, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском,Яльчикском, Янтиковском районах.

Кроме того, своих представителей жители региона будут выбирать во многие сельские собрания депутатов.

Всего отдать свой голос избиратели могут на 1156 избирательных участков. Избирательные участки в Чувашии открылись 11 сентября, само голосование в этом году длится три дня. Ежедневно участки работают с 8.00 утра до 20.00.

На избирательных участках соблюдают все меры санитарной безопасности.