«Крылья Советов» — «Томь» 13 сентября 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 9 тура ФНЛ

"Крылья Советов" подошли к матчу в полной боевой готовности
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
13 сентября 2020 года «Крылья Советов» в 9 туре ОЛИМП-ФНЛ принимают «Томь». Игра проходит на стадионе «Самара Арена». Главный судья встречи — Артур Федоров из Петрозаводска.
Хозяева начинают матч в качестве фаворита. Они одержали две победы подряд, не пропустив ни одного мяча. Адаптируются новички, пришедшие из «Чертаново». В атаке также хорошо действуют Кабутов, Голенков, Сергеев и Зиньковский. «Крылья» по-прежнему рассчитывают вернуться в РПЛ и терять очки сейчас им ни в коем случае нельзя. Осечек и так уже допущено много.
«Томь» не радует своих фанатов. Команда внизу турнирной таблицы, не одержала ни одной победы и набрала всего два очка. Гостей вот-вот должен возглавить Александр Кержаков. Впрочем, официально о назначении пока ничего нет, в клубе не подтверждают перестановки на тренерском мостике. Добавим, что коллективу из Томска трудно даются голы. В этом сезоне они отличились лишь дважды.
«Крыльям» отдают предпочтение букмекеры и футбольные эксперты. Прогнозисты уверены, что волжане забьют, возможно, не один раз, и не пропустят третий матч подряд.
Во всех турнирах, включая полутоварищеский Кубок ФНЛ, сегодняшние соперники встречались 26 раз. 12 побед у «КС», 8 — у «Томи», 6 противостояний закончились миром.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени. Игру также показывают в «Яндекс.Эфире».