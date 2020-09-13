Шествие мимов, грохот барабанов и пляски до упаду: показываем, как Самара отметила день города 13 сентября

Для Самары день рождения города стал настоящим праздником. Фото: Людмила Грибцова

В Самаре отпраздновали434-й день рождения города. Празднование растянулось на три дня – в пятницу вечером торжества открылись масштабным фестивалем «Samara open jazz» в амфитеатре площади Славы, в субботу праздник продолжился международным фестивалем искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». Для самарцев на сцену вышли народный артист России Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, выдающиеся музыканты Екатерина Мечетина, Владислав Лаврик и Екатерина Мочалова, а также оркестр Самарской Филармонии..

В воскресенье основное действие яркого праздника развернулось на самарской набережной. Показываем, как это было – фотокорреспондент «КП-Самара» прогулялась в самом сердце праздника и запечатлела для вас лучшие моменты.

На набережной было весело. Фото: Людмила Грибцова

Весь день на второй очереди набережной шел яркий концерт. Здесь выступали молодые самарские артисты – участники проекта «Культурное сердце России». Горожане с интересом приобщались к искусству.

На набережной выступили самые разные коллективы. Фото: Людмила Грибцова

Выступления артистов на самарской набережной не было ограничено каким-то одним жанром. Здесь по соседству прекрасно уживались русские народные песни и брейк-данс, небольшие театральные сценки-зарисовки и классический вокал.

Шоу барабанщиков никого не оставило равнодушным. Фото: Людмила Грибцова

Настоящий фурор произвело шоу барабанщиков Bambozza – ребята так зажигательно стучали в барабаны, что равнодушных просто не осталось! И стар, и млад отбивали веселые ритмы вместе с артистами, а многие горожане и вовсе пустились в пляс!

Шествие мимов стало одним из ярких моментов праздника. Фото: Людмила Грибцова

В последнее время масштабные городские праздники в Самре практически не обходятся без мимов. И это просто замечательно – ведь эти артисты как никто другой умеют создавать совершенно особенную, зачарованную атмосферу. В день рождения Самары мимы на гигантских велосипедах в сопровождении десятков горожан устроили настоящее веселое шествие по самарской набережной.

Каждый мог почувствовать себя художником. Фото: Людмила Грибцова

Впрочем, в день города самарцы могли не только полюбоваться на выступления артистов и зажечь под яркие ритмы, но и принять участие в многочисленных мастер-классах и творческих мастерских. Там же, на набережной, все желающие могли попробовать проявить себя в качестве художников.

Самарцы могли познакомить с книгами ИД "Комсомольская правда". Фото: Людмила Грибцова

Около бассейна ЦСКА ВВС развернулась обширная ярмарка самарских мастеров, сувениров с самарской символикой и местных туристических продуктов. Здесь же можно было купить уникальные фирменные книжки издательства «Комсомольской правды». Кто не успел – сделать это можно в редакции на ул.Лесной, 9.

Саиарцы не зря славятся своей любовью к литературе. Фото: Людмила Грибцова.

На дне города Самара в очередной раз подтвердила статус читающего города. Книжная выставка на набережной вызвала немалый интерес горожан – и молодежь, и люди постарше с удовольствием читали о писателях, чья судьба оказалась связана с городом на Волге, листали книги и обменивались впечатлениями.

В Самаре появится семь муралов всемирно известных мастеров стрит-арта. Фото: Людмила Грибцова.

13 сентября свои работы на суд самарцев представили семь мастеров стрит-арта, приехавшие со всех уголков мира. Муралы, созданные в рамках международного проекта «Samara Ground 2020», будут служить настоящим украшением нашего города. Арес Бадсектор из Турции, Рустам Qbic из Казани, Денис Вертиго из Самары, Алексей Бергер из Москвы, Малкольм Рокс из Аргентины и Покрас Лампас из Санкт-Петербурга преобразили сены в старом городе.

Покрас Лампас использовал в своей работе символы из произведений Владимира Маяковского. Фото: Людмила Грибцова

Известному каллиграфутуристу Покрасу Лампасу потребовалось 110 рабочих часов, чтобы на 350 квадратных метрах стены Маяковского спуска на набережной нанести 2500 символов из строк Владимира Владимировича Маяковского. Результат получился сногсшибательным!

На набережной весь день выступали артисты. Фото: Людмила Грибцова

Празднование Дня города завершится фейерверком на набережной. После него уставших, но довольных горожан развезут по домам дополнительные автобусы.