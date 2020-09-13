Победу «армейцам» принес Никола Влашич. Фото: ФК ЦСКА.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. Красно-белые уступили ЦСКА в дерби всея Руси. Матч завершился со счетом 3:1, а за «Спартак» дебютировал Александр Кокорин. Представляем вашему вниманию обзор матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ ЦСКА – Спартак 3:1, который прошел 13 сентября 2020 на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Это поединок - это то, чего мы ждем от РПЛ. Быстрая, жесткая игра с обилием опасных моментов и эмоций. И, конечно, с красивейшими голами.

С первых минут команды показали, что такое главное московское дерби. Соперники не давали друг другу перевести дух – игра шла почти без центра поля. Однако красно-белые на старте матча были чуть острее. Здесь и прорыв Ларссона и его падение на подступах к штрафной ЦСКА, и штрафной (перспективный, но не самый удачный) после этого падения, и, конечно же, гол красно-белых. Его творцом стал Эсекьель Понсе. Аргентинец получил мяч на границе штрафной площади «армейцев», первым касанием принял и развернулся, а вторым отправил мяч аккуратно в девятку. 1:0 – «Спартак» повел.

После этого гости не бросили атаковать, а обороты игры не упали. Однако забили все-таки «армейцы». После подачи с углового Хёрдур Магнуссон выпрыгнул выше всех и послал футбольный снаряд от газона и перчаток вратаря «Спартака» Максименко в сетку ворот.

Начало волевой победе ЦСКА положил гол Магнуссона. Фото: ФК ЦСКА.

После этого игра чуть выпрямилась, но к голу ближе были все-таки гости. Например, когда Айртон рухнул в штрафной ЦСКА и судья мог указать на точку. Но не указал, а достал желтую и показал ее бразильцу за симуляцию.

Под конец матча «армейцы» поддавили и усилия завершились успехом. Гол соорудили две главных звезды ЦСКА – Фернандес и Влашич. Марио прошел по флангу и отдал верхом на Николу, хорват принял и пробил в окружении защитников «Спартака». Пробил точно в девятку – 2:1, шикарный гол в раздевалку вывел ЦСКА вперед.

Во втором тайме случилось знаменательное событие. За «Спартак» дебютировал Александр Кокорин. Он вышел вместо Бакаева на 56 минуте. Однако, забегая вперед, ничем особенным не запомнился.

На поле Кокорин появился вместе с Соболевым. Наставник красно-белых Доменико Тедеско решил освежить атаку. И не удивительно, в начале второй половины встречи у красно-белых в нападении не очень клеилось.

Александр Кокорин наконец дебютировал за «Спартак», но ничем в этой встрече не запомнился. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Пока форварды привыкали к темпу игры, роль главной атакующей силы на себя взял Георгий Джикия. Защитник «Спартака» пробил мощно, но Акинфеев в эффектном сейве мяч вытащил.

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко тоже не отставал. Он выпустил на поле двух новичков – Зайнутдинова и Эджуке. Последнего уже окрестили новым Мусой. Замены главного тренера хозяев в итоге оказались удачнее.

Игра у «Спартака» во втором тайме совсем развалилась. Казалось, что красно-белые просто не знают, что делать, когда владеют мячом и играют первым номером. Тем временем ЦСКА играл спокойно и без лишних движений. Команду Ганчаренко все устраивало. Периодически «армейцы» огрызались, но увеличить преимущество не получилось. Из выгодной позиции бил Обляков, то и дело подходил к воротам «Спартака» Влашич, наматывал километры по полю Эджуке.

Однако своего момента ЦСКА все-таки дождался. Все вопросы о победителе в этом матче были сняты на первой добавленной минуте. Чидера Эджуке забил в дебютной встрече за ЦСКА. Он просто не заметил оборону «Спартака» и пробил мимо Максименко. Весомая заявка на то, чтобы стать не только новым Мусой, но и затмить того в глазах болельщиков «армейцев».

На последней минуте у Соболева был шанс отквитать один гол, но форвард «Спартака» со штрафного попал в стенку.

После финального свистка страсти вовсе не утихли: завязалась потасовка, а Тедеско бросился к судьям что-то объяснять. Однако счет на табло 3:1 в пользу ЦСКА, он и останется в истории.

Поражение отбросило «Спартак» на второе место в турнирной таблице РПЛ. А лидером (по крайней мере до понедельника, когда свой матч проведет «Зенит») стал «Сочи». ЦСКА тем временем сравнялся с петербуржцами по очкам и поднялся на четвертую строчку.