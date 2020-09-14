Спонтанная дискотека, сгоревшие здания и прогулки по набережной реки Самара: показываем, чем живет посёлок Шмидта прямо сейчас

Показываем, чем живет посёлок Шмидта прямо сейчас Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в посёлок Шмидта, который входит в состав Железнодорожного района.

Несмотря на то, что посёлок Шмидта ведёт свою историю ещё с дореволюционных времён и является самой близкой к центру «окраиной», немногие горожане рассматривают его как вариант для прогулок. А зря, потому что место очень колоритное.

Павел Пешков, краевед-энтузиаст Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так как успел зарекомендовать себя в интернет-пространстве краеведом-энтузиастом, то, пожалуй, и расскажу в двух словах об истории посёлка имени Шмидта или, как его многие знают, Запанском.

В середине XIX века территорию будущего посёлка занимали кирпичные сараи. Это было в основном кустарное производство. После строительства железной дороги здесь начала зарождаться жизнь. Появились посёлки Кавказ и За Панским переездом. Первый получил своё название в честь пароходного общества «Кавказ и Меркурий», где располагались его административные постройки, жилые дома и склады, а второй по своему расположению, т.к. оказался за Панским переездом. Посёлки появлялись путём самозахвата земель и не имели чёткой разбивки на кварталы. Обживались овраги и обрывы к пойме Самарки. В 1897 году в посёлке Кавказ проживало 196 человек, а в Кирпичных сарая (Запанском) – 1379 человек. Это были в основном приезжие торговцы, крестьяне и все те, кто потянулся за новой жизнью в большой город, а также железнодорожники. Со временем самовольно были захвачены земли и за Колесниковым (Деповским) оврагом, куда перебрались обитатели Кирпичных сараев. Здесь на рубеже веков появились посёлки Новый и Новый Оренбург. Они уже были спланированы и разбиты на кварталы. Была заложена Михайловская церковь. На освободившемся месте в Запанском была организована скотобойня (на месте нынешней парфюмерной фабрики) и разные предприятия и склады. Со временем территория кирпичных заводов между скотобойней и Колесниковым оврагом была разбита на кварталы и отдана под жилую застройку. Последний кирпичный завод просуществовал до 1920-х годов. Население за 30 лет возросло до 12 тыс. человек в 1928 году.

Несмотря на то, что в народе прижилось название Запанской, официальное обобщающее название было Новый Оренбург. В 1934 году всё посёлки окончательно объединили под именем полярника Отто Шмидта. А в 1936 году в посёлок начал ходить автобус. Маршрут проходил от пл. Революции по Ленинградской и Неверовской улицам, конечная была на улице Ярославской. Во время Великой Отечественной войны сюда эвакуировали заводы «Красный Химик» (ныне компания «Весна») и Автогенный (ныне «Рейд»). В 1965 году выстроен кинотеатр «Авангард», к сожалению, уже почти 20 лет он заброшен и находится в плачевном состоянии. Практически напротив него стоит заброшенное здание аптеки постройки середины 1930-х и до сих пор сохранило аутентичный вид. К слову, аптек в посёлке нет. Сейчас посёлок живёт тихой размеренной жизнью. Много ещё старых аутентичных домиков вековой давности, не мощеные улицы, некоторые люди ещё держат живность. Хоть снимай историческое кино.

Илья Круговой, журналист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я здесь родился, прожил всю жизнь и в ближайшее время переезжать не собираюсь.

Причин для этого достаточно. Кому-то нравится называть Запанской дырой, но из этой «дыры» я могу попасть в центр за 10 минут через переход на железнодорожном вокзале, да и с автобусами сейчас нет проблем.

Среди горожан есть мнение, что Запанской — криминальное, опасное место. Этот стереотип — отголосок прошлого, потому что сейчас здесь очень спокойно и гораздо безопасней, чем во многих других районах. Во времена моей молодости, действительно, к приехавшим «из города» относились настороженно, а мужчин могли и поколотить.

Запанской оправдывает свой статус - посёлок, потому что устой здесь действительно чем-то похож на сельский. Между людьми есть чувство общности, взаимовыручка. Например, в этом году случились два крупных пожара. Местные жители поддержали погорельцев, собрали значительную сумму. Люди легко сближаются не только в беде. Можно легко присоединиться к каким-нибудь уличным посиделкам, поддержать беседу, или просто новости последние послушать. Как на Грушинском фестивале: дрейфуешь от палатке к палатке, и принимают везде, как своего.

Жаль, что в Запанском нет центра притяжения. Пространства, в котором бы жители собирались и проводили время. Осталась только спортивная площадка за школой, но нет ни клуба, ни кинотеатра, даже торговый центр строили-строили и не завершили. Люди по-старинке обмениваются новостями в магазинах или в транспорте.

Валентина, пенсионер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я здесь живу с 1963 года. Тогда это был так себе район, а сейчас смотрите сколько новых домов строят! Двухэтажные, красивые. Когда переехала, тут автобусов не было, и машин не видно почти, теперь одна за одной.

Люди тоже меняются. Раньше все были как родные, а теперь вон высокими заборами отгораживаются, не достучишься.

Дом по центральной улице — Неверова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хайтековское здание вокзала видно практически отовсюду и создаёт интересный контраст. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недостроенный торговый центр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом неоклассицистком здании сейчас находится Волжский государственный университет водного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети самостоятельно устраивают дискотеки около здания закрытой бани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заброшенное здание аптеки постройки 1930-х Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы попасть к набережной реки Самара и к дикому пляжу, придётся практически нырнуть в кроличью нору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удобства в некоторых домах всё ещё во дворе, но выглядят очень нарядно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Набережная реки Самара встречает деревянными домиками и высокими заборами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дикий пляж в Запанском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом криминального авторитета Дмитрия Фирсова, убитого в 2010 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Памятник Герою СССР Фёдору Санчирову около школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Храм во имя Архистратига Михаила, построенный 1915 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из многочисленных сгоревших зданий в Запанском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортивная площадка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной вид на вокзал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые дома в Запанском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Запанского даже на безлюдный улицах соблюдают масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА