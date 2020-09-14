Голосовали бесконтактно и без ажиотажа: итоги выборов 13 сентября 2020 в Самарской области

Толп народа на избирательных участках не наблюдалось. Фото: правительство Самарской области

Избирком продолжает подсчитывать голоса, которые избиратели отдали за того или иного кандидата, и подводить итоги выборов 13 сентября 2020 в Самарской области. Окончательные результаты будут озвучены только во вторник. Но о некоторых итогах прошедших выборов говорить можно уже сегодня.

13 сентября в Самаре выбирали самый низкий уровень представительной власти. В 9 внутригородских районах Самары, 7 городских округах, 296 городских и сельских поселениях выбирали муниципальных депутатов. На кону было 3212 мандатов, на которые претендовали 7465 кандидатов. То есть в среднем за одно депутатское кресло боролись 2,3 кандидата, а конкуренция по избирательным округам составляла от 1 до 7 кандидатов.

По предварительным данным, 2865 из 3212 мандатов (89,2%) получит «Единая Россия».

Избирательные участки работали три дня подряд Фото: Айна УТИБАЕВА

«Низкая явка – из-за молодежи»

Сама процедура выборов 13 сентября 2020 в Самарской области проходила не совсем обычно. В отличие от стандартной процедуры, они были растянуты по времени – вместо одного дня для голосования избирателям отводилось сразу три – пятница, суббота и воскресенье. Первые два дня участки работали до 20.00, а 13 сентября – аж до 22.00. Среди причин называлась забота о санитарной безопасности – дескать, чтобы не создавать скопления народа на участках. Для этого же на всех участках установили санитайзеры, избирателям мерили температуру и выдавали одноразовые маски. По этой же причине кабинки для голосования оставались открытым.

Однако опасения, что на избирательных участках образуется очередь из желающих выразить свою гражданскую позицию, оказались, мягко говоря, напрасными. Многие самарцы отмечали, что избирательные участки пустуют. Единственные сообщения об очередях на участках были зафиксированы только в первый день голосования, когда выражать свою волю досрочно отправились бюджетники. К 10 утра основного дня голосования, 13 сентября, явка с учетом досрочного голосования составила 22,02%. Но в воскресенье народ на избирательные участки не слишком торопился – видимо, многие воспользовались хорошей погодой и отправились на дачу или на набережную, где праздновали День города. Итоговая явка, по данным облизбиркома, оказалась совсем невысокой – в регионе проголосовал только каждый третий, явка составила всего 35,63%. Самая высокая явка в регионе (более 95%) традиционно отмечалась в Хворостянском, Елховском, Исаклинском и Клявлинском районах.

На полу нанесли разметку

Политолог, социолог Владимир Звоновский уверен, что это закономерно. Все дело в том, что выборы низкого уровня власти не очень-то интересуют молодежь.

- Чем ниже уровень выборов, тем ниже явка, так во всех странах во все времена, - отметил эксперт. - На предыдущих выборах подобного уровня явка была чуть ли не 40%, но в это мало кто верил. В реальности такого рода выборы в Самаре могут привлекать процентов 20 населения. Дело в том, что на все выборы в Самарской области ходит в основном старшее поколение. А вот прибавка достигается за счет молодежи. Чем выше уровень выборов, тем больше голосует молодежи, чем ниже уровень – тем меньше молодых идут на участки. Сейчас выбирали самый низкий уровень власти, соответственно, молодежи там практически не было.

Без ЧП, но с жалобами

В целом выборы 13 сентября 2020 в Самарской области прошли достаточно спокойно, без ЧП и серьезных конфликтов. Однако вовсе без происшествий не обошлось. Например, в Кинельском районе, в селе Сколково прямо в день начала голосования умер один из кандидатов в депутаты – самовыдвиженец по 8 одномандатному округу Павел Казеннов. Сообщается, что 62-летний мужчина страдал раком поджелудочной железы. В результате избирательной комиссии срочно пришлось менять бюллетени.

Молодежи среди голосовавших оказалось немного

На всех участках за ходом выборов следили общественные наблюдатели. Не обошлось без жалоб на нарушения – в основном жаловались на неразбериху с бюллетенями, недружелюбие членов избирательных комиссий и ошибки в списках избирателей. Но были и жалобы на незаконную агитацию - например, избиратель пожаловался на то, что один из действующих депутатов 13 сентября ходит по домам и агитирует проголосовать за свою дочь, которая находится в списке кандидатов. В целом по Самарской области, по данным сервиса kartanarusheniy.org, зафиксированы 103 жалобы на нарушения на выборах – это один из самых высоких показателей по стране.

В лаптях и противогазе

Не обошлось и без курьезов. Один из них произошел в Ставропольском районе, в селе Подстепки. Наблюдатель пожаловался, что в 7.45 13 сентября при открытии сейфа с бюллетенями ранее проголосовавших граждан дверь сейфа… отвалилась.

- Данный факт произошел на глазах всех присутствующих на тот момент на территории избирательного участка, о чем был составлен акт, - указано в жалобе.

На один из участков в Самаре явился избиратель в лаптях и противогазе

Еще один курьезный случай произошел на одном из участков в Промышленном районе Самары. Как рассказали очевидцы, женщина-избиратель расписалась в журнале УИК, взяла свой бюллетень и направилась не к кабинке, а прямиком к урне, чтобы опустить туда пустую бумагу, без отметок. Членам избирательной комиссии удалось перехватить избирательницу буквально в последний момент. Они предложили ей отдать свой голос за одного из кандидатов. Самарчанка удивилась: мол, что, еще и голосовать надо, но вняла уговорам УИК, подумала и выразила свою волю как избирателя.

Также очевидцы сообщили, что на один из избирательных участков Промышленного района пришел необычный избиратель. Мужчина был в лаптях и противогазе. Правда, чтобы получить возможность проголосовать, ему пришлось снять противогаз - в противном случае члены избирательной комиссии не смогли бы идентифицировать его личность.