Расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани 18-22 сентября 2020 года

Евгения Медведева во время показательных выступлений на V этапе Гран-при по фигурному катанию в 2019 году в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На льду "Сызрань-Арены" с 18 по 22 сентября пройдет первый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках, билеты уже в продаже, они стоят от 250 до 800 рублей в зависимости от дня соревнований. Следить за представлением будут все поклонники этого прекрасного и зрелищного вида спорта. "КП" представляет полное и точное расписание прямых трансляций соревнований кубка России по фигурному катанию в Сызрани с 18 по 22 сентября 2020 года

Кубок России традиционно проводится с сентября по декабрь и включает пять этапов, после чего проводится Финал Кубка России. Финал в этом году пройдет в Москве, первый этап - в Сызрани, второй - в Москве, третий - в Сочи, четвертый - в Казани. Взрослые и юниоры соревнуются в женском и одиночном катании, парном катании, а также в спортивных танцах на льду.

По предварительным данным, полностью каждый день Всероссийских соревнований будет транслироваться на сайте Первого канала.

Участники первого этапа Кубка России в Сызрани 18-20 сентября 2020 года:

Женщины. Одиночное катание: Анна Щербакова, Евгения Медведева.

Мужчины. Одиночное катание: Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов, Роман Савосин.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Аннабель Морозова – Андрей Багин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Самарская область).

Полное расписание первого этапа Кубка России в Сызрани 18-20 сентября 2020 года (время местное, МСК +1):

18 сентября (пятница).

15.30 – 17.30 – Ритм танец, юниоры

17.45 – 19.00 – Ритм танец

19 сентября (суббота)

14.15 – 15.40 – Произвольный танец

15.55 – 17.25 – Женщины, мастера спорта, короткая программа, прямая трансляция на сайте "Первого канала"

17.40 – 20.00 – Произвольный танец, юниоры

20.15 – 21.45 – Мужчины, короткая программа

20 сентября (воскресенье)

13.45 – 15.25 – Мужчины, произвольная программа

15.40 – 17.25 – Женщины, произвольная программа, прямая трансляция на сайте "Первого канала"

17.40 – 18.40 – Пары, юниоры, короткая программа

19.00 – 20.00 – Пары, короткая программа

21 сентября (понедельник)

14.00 – 15.15 – Пары, юниоры, произвольная программа

15.30 – 16.45 – Пары, произвольная программа

17.00 – 19.30 – Девушки-юниоры, короткая программа

19.45 – 22.15 – Юноши-юниоры, короткая программа

22 сентября (вторник)

12.00 – 14.45 – Девушки-юниоры, произвольная программа

15.00 – 17.45 – Юноши-юниоры, произвольная программа

Прямые онлайн-трансляции выступлений именитых фигуристов будут доступны на сайте kp.ru.