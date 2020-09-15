«Они искали нас 6 часов!»: в Самарской области полицейские спасли девушек, заблудившихся в темном лесу

Полицейские называют помощь людям частью своей работы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Прогулки в густом лесу иногда заканчиваются непредсказуемо. Именно так случилось у двух подружек из Сызрани — Татьяны и Марины (личные данные изменены). Вечером 5 сентября они пошли в поход и не смогли найти дорогу обратно.

Тревога нарастала с каждой минутой. Еще бы! Темнеет рано, погода в такое время не самая комфортная, да и кто знает, на кого среди деревьев можно наткнуться. Дамы сильно испугались, особенно после того, как начались проблемы с мобильной связью.

— Они оказались в глухом лесу ночью, но все-таки смогли дозвониться до экстренных служб и передать свои координаты, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Информацию о произошедшем донесли до всех сотрудников МУ МВД России «Сызранское». Помочь вызывались представители ОП № 35 участковый Андрей Демин и полицейский-водитель Александр Никонов. Оба они служат в звании сержанта.

— Им пришлось пробираться в ночи сквозь лесную чащу, по заросшим и заваленным сухими деревьями тропинкам, — делятся правоохранители. — Далеко не с первой попытки, но им все-таки удалось отыскать заблудившихся девушек и вывести их из леса.

Татьяна и Марина не скрывали эмоций и благодарили своих спасителей. Спустя несколько дней в адрес их руководства они даже написали благодарственное письмо, отметив профессионализм и неравнодушие молодых силовиков.

— Они искали нас на протяжении 6 часов! — указано в обращении подруг. — Мы очень благодарны за оказанную нам помощь. Хорошо, что в полиции служат такие надежные и преданные своему делу люди. Спасибо!

Сами Андрей и Александр скромничают. Они замечают, что участие в подобных ситуациях, возможность вызволить других из трудной ситуации — часть их работы. Впрочем, коллеги и начальники все равно хвалят парней, а их близкие ими гордятся.