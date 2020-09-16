«Знание - сила»: строители школы в «Новой Самаре» применили необычное решение

Строительство школы в «Новой Самаре» началось в прошлом году. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Микрорайон меняется на глазах

- Я живу в Новой Самаре уже четвертый год и собственными глазами вижу, как меняется в лучшую сторону наш микрорайон. Когда мы заезжали сюда, здесь почти ничего не было: два магазинчика, где можно было купить необходимый набор продуктов. А сейчас и разнообразие и какая красота вокруг, - говорит жительница «Новой Самары», председатель совета дома №38 Татьяна Весенко.

Сейчас Новая Самара – это не только квартиры в новостройке, это -детский сад на 170 мест, спортивные и детские игровые площадки, ледовый дворец и рядом ледовый каток, творческие лаборатории, клубы по изучению иностранных языков, а на улицах - необычные арт-объекты – семейство красных слонов, аллея зонтиков, велопарковка причудливой формы. Жителям не хватало еще школы. Строительство началось в прошлом году. На сегодняшний день, готовность школы свыше 65%. Современное образовательное учреждение в одну смену сможет принять 1200 учеников. Свои двери для мальчишек и девчонок школа распахнет уже в следующем году. Жители Новой Самары с нетерпением ждут этого радостного и важного события.

Современное образовательное учреждение в одну смену сможет принять 1200 учеников. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- В нашей семье двое детей. Старшая дочка ходит в школу на Металлурге. Возить ее ежедневно туда и обратно – достаточно тяжело, дорога отнимает много времени и сил. Младший сын растет, скоро ему идти в первый класс. И я надеюсь, что к тому моменту, как подойдет его семилетие, наша школа будет открыта. Я очень этого жду, - продолжает Татьяна Весенко.

Микрорайон в буквальном смысле меняется на глазах. В нем уже живет более 12 тысяч человек. Доступное и качественное жилье привлекает в «Новую Самару» даже людей из соседних регионов.

Школа готова на 65% — уже начались отделочные работы, покраска фасада в яркие цвета. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Такой важный «фонарь»

Стройка идет полным ходом. Уже начались отделочные работы, покраска фасада в яркие цвета. И даже технические проблемы, без которых, конечно, не обходится, в группе компаний «Финстрой» решают необычно.

- «Когда б вы знали, из какого сора», - цитирует Анну Ахматову руководитель отдела маркетинга группы компаний «Финстрой» Андрей Большаков. – К нам обратились строители с просьбой уладить один проблемный момент. Мы конечно сначала удивились, причем тут наш отдел и строительство школы, но потом когда остыли, у нас родилась идея, результат которой дает целое новое направление в области социальных проектов объединенных одним общим девизом...

Через огромное окно на крыше – оно называется «фонарь» - в школу поступает естественное освещение. Если случится ЧП и не будет электричества, дети и педагоги без проблем смогут покинуть здание по самой главной лестнице. Через этот же фонарь-окно в помещения проникнет свежий воздух в случае необходимости. Но пока, в период дождей, ведь оно настолько большое и еще не застекленное окно мешает рабочим укладывать керамическую плитку – чтобы отделочный материал «схватился», необходимо соблюдать технологию. Помещение всегда при подобных отделочных работах должно быть сухим. Чтобы влага не попадала на лестницу, проем в крыше временно решили закрыть герметичным баннером с надписью «Знания – сила». И этот мудрый лозунг прекрасно уже видно с верхних этажей многоэтажек Новой Самары, которые стоят прямо у школы.

И даже технические проблемы в группе компаний «Финстрой» решают необычно. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Это не обычный рекламный классический баннер три на шесть, а сложное нетипичное изделие, - продолжает Большаков. – К счастью, нашлись талантливые творческие люди, с инженерной смекалкой, которые взялись нам помочь.

Рекламно-производственная компания «Цвет» не в первый раз получает от «Новой Самары» нестандартные технические задания.

- Нам предстояло изготовить полог из баннерной ткани на световой фонарь строящейся школы общей площадью около 50 квадратных метров, - рассказывает директор компании Андрей Сафронов. - Задача перед нами стояла непростая, ведь необходимо было обеспечить одновременно легкость конструкции, прочность и самое главное водонепроницаемость. Для начала была разработана схема-крепеж конструкции нашей командой монтажников, а после лекало и дизайн-макет самого чехла профессиональным дизайнером. На изготовление ушло более 118 квадратных метров ткани, а срок исполнения составил всего два рабочих дня. Конструкция была дополнительно армирована, чтобы долгое время она держала форму при любых погодных условиях.

Баннер со слоганом «Знания — Сила» сейчас защищает здание от влаги, а в будущем станет основной для дворового катка. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

И вокруг красиво

За строительством жители следят очень внимательно. Их радует, что школа большая, красивая, светлая. Потоки учеников разделены – малыши не будут пересекаться со старшеклассниками.

- Мы знаем, что около школы будет большая спортивная площадка, - делится впечатлениями бабушка пятилетнего Тимофея Наталья Давыдова. – Мы с нетерпением ждем новую школу, обязательно сходим туда на экскурсию. Внук пойдет учиться только сюда – это будет одно из самых современных образовательных учреждений в городе. И дорогу своевременно делают к школе. Мы переживали, что дорога нарушит наш покой, но она получилась очень уютной и нужной – большегрузам тут ездить нельзя. Она всего по одной полосе с каждой стороны. Вдоль дороги высажены деревья, рядом тротуары, крытые скамейки, на которых родители и бабушки с дедушками могут ждать своих любимых учеников после занятий.

Кстати, сверхпрочный баннер – его плотность в два с половиной раза больше плотности обычной баннерной ткани – послужит не только временным укрытием от дождя. В будущем он станет крепкой основой для еще одного дворового катка в Новой Самаре. И дети, даже отдыхая после школы, будут помнить: знания – сила.