Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020: прогноз на матч 10 тура ФНЛ

«Крылья» и «Иртыш» встречались в этом сезоне в рамках Кубка России. Тогда самарцы победили 5:0. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч Иртыш – Крылья Советов 19 сентября 2020 – 0:3.

В субботу, 19 сентября, в рамках 10 тура ФНЛ в Омске местный «Иртыш» примет самарские «Крылья Советов». Эта игра двух новичков Футбольной национальной лиги, но если «Крылья» вылетели туда из РПЛ, то омичи наоборот, в прошлом сезоне завоевали повышение в классе из ПФЛ.

Правда, дела в этом сезоне у «Иртыша» идут совсем плохо. В девяти турах подопечные Владимира Арайса смогли набрать только одно очко и идут на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. Единственная ничья у «Иртыша» с соседом по турнирной таблице «Томью».

У «Крыльев» дела куда лучше, чем у их ближайшего соперника – волжане идут на шестом месте с 16 очками. Однако это не то, на что рассчитывали болельщики и клуб, т.к. «КС» планируют за сезон вернуться в Премьер-лигу. Самарцы неожиданно проиграли три матча – «Велесу», «Оренбургу» и «Енисею», а также сыграли вничью с «Балтикой». Весь гнев фанатов за потерянные очки лег на главного тренера команды Игоря Осинькина и не самую, по мнению болельщиков, разумную трансферную кампанию. Однако, похоже, дела у «Крыльев» пошли в гору. Победная серия самарцев насчитывает три матча и в ближайшее время прерывать ее «Крылья Советов» не собираются.

«КС» и «Иртыш» уже успели встретиться в этом сезоне. Их свел Кубок России. Тот матч проходил на «Самара Арене» в конце августа и завершился разгромом омичей 5:0.

«Крылья» и сейчас безусловные фавориты встречи. Вряд ли «Иртыш» сможет что-то противопоставить набравшим ход самарцам. «КС» просто сильнее. Скорее всего, нас ждет результативный поединок, причем голы будут залетать только в одни ворота. «Крылья Советов» победят крупно, но вряд ли повторят счет кубковой игры. Скорее всего, самарцы забьют три безответных мяча.