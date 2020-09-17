«Весь класс не придет, пока там эти двое!»: родители-«правдорубы» довели до срыва учительницу, а остальные объявили школе бойкот

Из-за двух учеников весь остальной класс не хочет идти в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «КП-Самара» позвонила взволнованная мама четвероклассника: «Весь класс не учится, не ходит в школу. Наша учительница на больничном, а другие педагоги замещать ее не хотят. Все из-за этих … !»

Оказалось, что конфликт давний и повториться может в любой школе.

«Строчит жалобы, подкладывает диктофоны»

Причина скандала – два десятилетних мальчика. В родительском комитете уверяют: из-за них страдает весь класс.

- Мальчики начинали учиться в параллельном классе, но после первой же четверти родители все вместе пришли к директору и предъявили ультиматум – либо этих детей переводят, либо они всем классом вместе с учителем уходят в другую школу. Не знаю, что за конфликт у них случился, но в результате мальчиков перевели к нам, - рассказала журналисту «КП-Самара» одна из мам. – У нас классный руководитель по второму образованию психолог, видимо, директор решила, что она сумеет справиться с ситуацией. Но ничего не вышло. Проблема оказалась не в детях, а в родителях.

Родители объявили бойкот школе, класс опустел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас сразу начались конфликты с отцом мальчиков, - рассказывает другая мама по имени Людмила. - Он постоянно писал жалобы на все подряд, везде выискивал нарушения. Мы из-за них ни чаепития в классе провести не могли, ни на экскурсии детей свозить в учебное время, ни дополнительные учебные пособия купить – иначе шли жалобы на поборы. Предупреждал всех, что кладет детям в рюкзаки диктофоны и потом слушает, как с ними в школе обращаются. У нас очень хороший учитель, добрая, терпеливая, никогда даже голоса на детей не повысила! А те мальчики в последнее время стали вести себя очень неуважительно, даже по-хамски, огрызаться на нее и других детей.

«Довели учителя до срыва»

Во время дистанционного обучения конфликт на время стих, однако едва дети вернулись за парты – вспыхнул с новой силой. На собрании в начале учебного года большинство родителей попросило заменить обязательные прогулки на дополнительные занятия по математике.

- Да, по правилам эти прогулки должны быть. Но по факту вместо них всегда учителя занятия проводят, детям ведь в этом году ВПР сдавать, а осенью и зимой особо не погуляешь, - говорит Людмила. – Но родители этих мальчиков нажаловались директору. В результате учителю здорово влетело. А буквально на следующий день на перемене эти мальчики мешали игре других детей, ломали пирамидку, которую те строили. Учитель им сделала замечание. Отец тут же написал жалобу директору, что с его детьми плохо обращаются. Педагога вызвали «на ковер», там родители мальчиков еще и обвинили ее во лжи. В результате учитель вышла из кабинета в слезах, а на следующий день ушла на больничный. У нее сильный нервный срыв, она даже говорить не может. Остальные учителя замещать в нашем классе отказались, уроки вела завуч. Мы поняли, что больше не готовы терпеть эту ситуацию. Мы не хотим, чтобы наши дети учились в одном классе с этими мальчиками. Да, у них есть право на образование, но и у наших 27 детей есть право спокойно ходить в школу к любимому учителю. Поэтому мы отказываемся водить детей в школу, пока в нашем классе остаются эти мальчики!

Дети и родители надеются, что администрация школы найдет выход из сложившейся ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Что вы! Никаких конфликтов нет»

А вот родители мальчиков считают, что ситуация надумана.

- Какой конфликт? У нас никаких конфликтов с классом нет, - заявил журналисту «КП-Самара» отец мальчиков Евгений. – Да, на родительском собрании был разговор – группа родителей консолидировалась с учителем, захотели внести изменения в учебную программу, хотели убрать прогулки. Мы поддержали составленное администрацией школы расписание, высказали твердую позицию, что мы против его изменения. У нас свободная страна, мы имеем право на свою точку зрения, имеем право ее высказывать. Никаких конфликтов с учителем у нас не возникало. Да, мы поставили руководство школы в известность о фактах нарушения, а уже администрация школы приняла решение наказать учителя.

- А вашим мальчикам комфортно в классе? Что вы собираетесь делать сейчас, когда из-за вас все не учатся?

- Без комментариев, - бросил трубку отец.

Директор школы тоже комментировать проблему не стала: кому хочется выносить сор из избы?

- Мы знаем о ситуации, сейчас разбираемся в ней и ищем решение, - заявила она. – Учитель пока находится на больничном. Родительский комитет уже жаловался на этих учеников и их родителей ранее, но куда мы должны «убрать» детей из класса?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Виноваты взрослые, проблема организационная»

Нина Ковалюнас, доцент СамГМУ, кандидат философских наук, психолог:

- Здесь конфликт не психологический, а скорее организационный. У администрации школы есть рычаги для перевода учеников, которые не соответствуют социальным и педагогическим требованиям, в другие форматы обучения. Как я понимаю, тут формальных оснований для перевода нет. Значит искать решение конфликта нужно на взрослом уровне. Возможно, дети вскрыли организационные проблемы школы.

В любом случае такие ультиматумы и такое противостояние родителей точно не пойдут на пользу детям. Сами «хулиганы» привыкают, что конфликт - это норма социального существования.

Все сейчас теряют время и силы. И если взрослые не найдут мирного решения в ближайшее время, еще больше пострадают учебный и воспитательный процессы. Мирное решение возможно, только если навстречу пойдут все стороны. А если кто-то отступит, через какое-то время проблема снова обострится. Это конфликт между взрослыми. И им его решать.

«Комсомолка» направила запрос в департамент образования города Самары с указанием имен этой неприятной истории и номера школы. Надеемся, что взрослые помирятся, а дети смогут нормально учиться.

А вы как читаете, можно ли избежать таких конфликтов? Как решают подобные споры в вашем классе? Обсудим в комментариях.