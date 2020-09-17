Тяжелых больных стало больше: самарские власти объяснили, откуда взялись пугающие цифры смертей от коронавируса

Медики бьют тревогу - тяжелых случаев коронавируса все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Они умерли раньше»

Власти Самарской области объяснили, откуда взялись напугавшие жителей региона цифры в 14 погибших от коронавируса на 17 сентября. Руководитель информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 Николай Ренц заверил: то, что сегодня стало известно о 14 новых погибших, вовсе не значит, что все они умерли именно 17 сентября. Просто так совпало – именно в этот день оказались готовы заключения патологоанатомов о случившихся ранее смертях.

- Сегодня минздрав предоставил данные о 14 случаях, где причиной смерти стал коронавирус. Это не означает, что за последние сутки умерли 14 человек. Это значит, что на сегодняшний день готовы патанатомические заключения, которые подтвердили причину смерти от COVID-19 у 14 человек, - объяснил Николай Ренц. - Выяснение причин смерти - это процесс не одного дня, он проводится в соответствии с временными рекомендациям Минздрава России, включает проведение дополнительных патанатомических исследований.

Всего за период пандемии от коронавируса в Самарской области умерло 159 человек. Зафиксировано 10312 случаев заражения, почти 80% из заболевших - 7947 человек - выздоровели. В минздраве заверили, что большинство умерших - это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями. Среди них пациенты с онкологией, сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но вирус не щадит и молодых. Например, одной из последних жертв COVID-19 было всего 30 лет. Правда, женщина страдала заболеванием крови. А другому мужчине было 66 лет, однако никакими сопутствующими заболеваниями он не страдал.

Все больше пациентов на ИВЛ

Медики отмечают: пациенты с хроническими заболеваниями особенно тяжело переносят коронавирус, лечение проходят чаще всего в реанимации. Николай Ренц отметил, что в последнее время число тяжелых пациентов с коронавирусом в Самарской области растет.

- Мы действительно наблюдаем увеличение количества пациентов с тяжелым течением заболевания, пациентов, которым требуются искусственная вентиляция легких и реанимационные мероприятия, - сообщил Николай Ренц. - Это означает, что самарцы, особенно люди из группы риска, перестали задумываться о мерах безопасности. Забывают о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции, пренебрегают простыми правилами личной гигиены - и оказываются незащищенными при встрече с вирусом.

Николай Ренц призвал жителей региона, особенно входящих в группу риска, соблюдать спасительные меры безопасности.

- В регионе продолжается вакцинация от гриппа, обязательно сходите в поликлинику и сделайте прививку, - призвал врач.