«Нес его как бревно и истерически смеялся»: жительница Самары заявила о нападении маньяка в маске на своего сына

Сейчас полицейские проверяют информацию о маньяке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От беды спас неизвестный мужчина

Самарские родители бьют тревогу. В Октябрьском районе города 1 октября произошло нападение на 13-летнего Славу (имя изменено). Об этом накануне в полицейскую дежурную часть заявила его мама Вероника С.

— На Славу напал маньяк. Район пересечения улиц Революционной и Гая. В маске и с ножом, — рассказала женщина.

По ее словам, неизвестный схватил мальчика за рюкзак и штаны, поднял и понес «как бревно». Дотащил он его до гаражного массива. Все свои действия злодей сопровождал истеричным смехом. И быть бы беде, если бы не вмешательство очевидца. Проходящий мимо неизвестный мужчина услышал крики, отогнал преступника и спас ребенка.

— Сейчас он чувствует себя хорошо. Поймали нападавшего или нет, я не знаю. Делом занимаются полиция, — отметила Вероника в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Слава описал приметы своего обидчика. Судя по описанию, выглядит он пугающе — высокий, одет во все черное, с маской с прорезью для глаз, в перчатках и с ножом...

Полиция в поисках очевидцев

Правоохранители подтвердили, что им такая информация поступила. Правда, пока она нуждается в тщательном проработке. Пока происшествия подтверждает только рассказ подростка.

— По поступившему заявлению проводится проверка. Устанавливаются свидетели, изымаются записи камер видеонаблюдения, — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка просят горожан помочь разобраться в этой ситуации. Всех, кто обладает хоть какими-то сведениями о произошедшем, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 278-22-22, 278-22-23.

Не исключено, что по итогам проверочных мероприятий будет возбуждено уголовное дело. В обратном случае заявителю может грозить ответственность за указание заведомо ложных сведений при обращении в ОВД.

Отметим, что подобные нападения на детей периодически в городе происходят. Совсем недавно оперативники поймали мужчину, которой с помощью котенка заманивал детей в безлюдное место и совершал с ними развратные действия. Подтверждено как минимум два эпизода.

Разбирательства по нынешнему случаю продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре школьник обманул маму и полицию, заявив о нападении маньяка

13-летний Слава сначала рассказал, что его утащил за гаражи мужчина в маске и с ножом, а потом назвал это ложью (подробности)