Что написал Покрас Лампас на Маяковском спуске в Самаре, смысл надписи

На работу Покрас Лампас потратил 110 часов. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Известный современный художник-калиграф Покрас Лампас закончил свою работу на Маяковском спуске набережной в Самаре. За несколько дней художник расписал 350 квадратных метров стены на берегу Волги.

Покрас Лампас приехал в Самару по приглашению организаторов международного проекта современного искусства Samara Ground Art Festival 2020. В рамках арт-проекта на стенах города появились новые муралы, нарисованные известными стрит-арт художниками.

Хедлайнер Samara Ground вместе с коллегами по цеху презентовал свою работу в День города – 13 сентября. Однако у многих самарцев остались вопросы – что же написал на стене известный художник.

Свою работу художник представил 13 сентября 2020. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Действительно, разобрать, что зашифровано в работах Покраса Лампаса, часто трудная задача. Например, над расшифровкой надписи на «Мета-супрематическом кресте» в Екатеринбурге ломали голову не только горожане, но и многие эксперты. В итоге Покрас сам все раскрыл – «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».

Вот и в случае с Самарой художник сам рассказал, что написал на стене Маяковского спуска. Все просто – это строки из стихотворения Владимира Маяковского «Приказ №2 армии искусств».

- 110 рабочих часов, 350 квадратных метров, 2500 символов из строчек Владимира Маяковского. В Самаре – на спуске Маяковского, - написал Покрас Лампас в своем инстаграме.

На стене Маяковского спуска появились 2 500 символов из строчек Маяковского. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Также известный художник процитировал строки, которые легли на стену набережной Волги.

Вам говорю

я —

гениален я или не гениален,

бросивший безделушки

и работающий в Росте,

говорю вам —

пока вас прикладами не прогнали:

Бросьте!

Бросьте!

Забудьте,

плюньте

и на рифмы,

и на арии,

и на розовый куст,

и на прочие мелехлюндии

из арсеналов искусств.

Кому это интересно,

что — «Ах, вот бедненький!

Как он любил

и каким он был несчастным...»?

Мастера,

а не длинноволосые проповедники

нужны сейчас нам.