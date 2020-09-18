Что написал Покрас Лампас на Маяковском спуске в Самаре, смысл надписи

На работу Покрас Лампас потратил 110 часов.
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Известный современный художник-калиграф Покрас Лампас закончил свою работу на Маяковском спуске набережной в Самаре. За несколько дней художник расписал 350 квадратных метров стены на берегу Волги.
Покрас Лампас приехал в Самару по приглашению организаторов международного проекта современного искусства Samara Ground Art Festival 2020. В рамках арт-проекта на стенах города появились новые муралы, нарисованные известными стрит-арт художниками.
Хедлайнер Samara Ground вместе с коллегами по цеху презентовал свою работу в День города – 13 сентября. Однако у многих самарцев остались вопросы – что же написал на стене известный художник.
Свою работу художник представил 13 сентября 2020.
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Действительно, разобрать, что зашифровано в работах Покраса Лампаса, часто трудная задача. Например, над расшифровкой надписи на «Мета-супрематическом кресте» в Екатеринбурге ломали голову не только горожане, но и многие эксперты. В итоге Покрас сам все раскрыл – «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».
Вот и в случае с Самарой художник сам рассказал, что написал на стене Маяковского спуска. Все просто – это строки из стихотворения Владимира Маяковского «Приказ №2 армии искусств».
- 110 рабочих часов, 350 квадратных метров, 2500 символов из строчек Владимира Маяковского. В Самаре – на спуске Маяковского, - написал Покрас Лампас в своем инстаграме.
На стене Маяковского спуска появились 2 500 символов из строчек Маяковского.
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Также известный художник процитировал строки, которые легли на стену набережной Волги.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!
Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.