Проблемы со школой, с работой беда? Что стало с детьми-вундеркиндами, которыми все восхищались

Переусердствовать в изучении наук - не всегда хорошо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раннее развитие детей нынче в моде – родителям предлагают массу методик и технологий, как воспитать из трехлетки гения, который обгонит сверстников, перепрыгнет через три класса и закончит школу экстерном с золотой медалью. А некоторые юные да ранние и вовсе развиваются семимильными шагами без каких-то особенных усилий родителей и педагогов. Такими принято восхищаться, завидовать – и вздыхая, приводить в пример своему троечнику или даже хорошисту. Но всегда ли раннее интеллектуальное развитие идет на пользу и приносит счастье юному дарованию? «Комсомолка» выяснила, как живется вундеркиндам, о которых с восторгом все писали лет 10 назад.

Алина Беляева, Самарская область:

«Не брали мыть полы»

Алина Беляева из Новокуйбышевска Самарской области попала в Книгу рекордов России как самая юная первоклассница. Девочка села за школьную парту в четыре года. Читать научилась в три года, программу начальной школы освоила за год экстерном. В 13 лет закончила 9 класс и поступила в нефтехимический колледж, параллельно учась в 10 и 11 классах школы. Педагоги восхищались светлым умом и явными талантами девушки в области химии. Однако закончив в 17 лет колледж с красным дипломом, Алина внезапно столкнулась с серьезной проблемой. Девушка мечтала о продолжении образования, но финансовая ситуация в семье вынудила ее искать работу. А несовершеннолетний химик, пусть даже семи пядей во лбу, оказался совершенно не нужен работодателям- мол, будет 18 лет, тогда и приходи.

Юная Алина Беляева с самых ранних лет обгоняла сверстников в развитии. Фото: Архив КП-Самара

- Меня не берут ни на какую работу, потому что нет 18-ти лет. Даже мыть полы в подъездах! А ведь родители уже старые, кормить себя и оплачивать жилье как-то нужно, - пожаловалась девушка в соцсетях.

К счастью, эта история закончилась хорошо – к проблеме Алины подключились региональные власти и нашли для девушки несколько вакансий по специальности. Сейчас юный вундеркинд устроилась химиком на одно из самарских предприятий за 25 тысяч рублей.

Дмитрий Будаговский, Пенза:

«Без опыта работы на работу не берут»

В 2008 году Дмитрий Будаговский стал самым юным студентом пензенского политеха. Паренек получил студенческий билет всего в 15 лет. В первый класс одаренный ребенок пошел в шесть лет, экстерном сдал экзамены за девятый класс и из восьмого пошел сразу в десятый.

- Ускоренно учиться заставили взаимоотношения в классе. Хотелось уйти из того класса в другой, - признался Дмитрий журналисту «Комсомолки».

Учеба никогда не доставляла молодому человеку никаких сложностей: поступил в Институт информатики и вычислительной техники ПГУ, закончил его с красным дипломом, через пару месяцев рассчитывает защитить кандидатскую диссертацию. А вот с трудоустройством возникли серьезные сложности. В отличие от истории Алины Беляевой возраст оказался не при чем: на момент окончания вуза Дмитрию было 20 лет. Все дело оказалось в отсутствии опыта.

Талантливый Дмитрий Будаговский стал самым юным первокурсником пензенского вуза. Фото: Архив КП

- С трудоустройством большие проблемы. До сих пор, через семь лет после окончания вуза, не могу устроиться, - признался Дмитрий. - Везде требуют стаж. Получается своеобразное "колесо Сансары". В результате зарабатываю на жизнь тем, что делаю на заказ контрольные, курсовые, лабораторные работы для студентов.

Дмитрий признается: раннее окончание школы и вуза никак не повлияло на его дальнейший жизненный путь.

Марк Вишня, Екатеринбург

«Мальчик-калькулятор» уехал учиться в США

Марк Вишня из Екатеринбурга прославился в 2,5 года в телешоу «Минута славы»: малыш уверенно складывал и умножал трехзначные числа и не хуже калькулятора извлекал квадратные корни. Когда Марку минуло три года, он успешно освоил таблицу синусов и косинусов и даже некоторые логарифмы. Однако отношения с отечественной системой школьного образования у юного вундеркинда, увы, не сложились. Мальчик мечтал учиться по европейским системам образования и не хотел принимать установленные в школе правила. В результате, в 2018 году, когда Марку исполнилось 14 лет, семья переехала в США.

Марк Вишня из Екатеринбурга в 2,5 года поразил всю страну. Фото: скрин видео

Сейчас Марк Вишня учится в американской школе Pershing bell Schedule, где преподавание ведется на английском и испанском языках, увлекается литературой, рисованием и шахматами.

Илья Раевский, Ярославль

Ушел из школы в 13 лет, чтобы открыть бизнес

А вот 13-летний Илья Раевский из Ярославля покидать страну пока не собирается – он уверен, что возможностей для развития хватит и в России. Юный вундеркинд стал известен после того, как в 2016 году на прямой линии пожаловался президенту Владимиру Путину: из-за возраста его отказывались отправлять в образовательные центры для одаренных детей. Восьмилетний мальчик тогда учился в пятом классе и с легкостью «щелкал» задачки для старшей школы. Обращение главе государства сработало, и юный Илья попал в «Сириус». В 2017 году он ушел на домашнее обучение - школьная программа стесняла полет мысли юного гения. В 13 лет паренек с отличием экстерном закончил 9 классов, поступил в университет искусственного интеллекта и даже… открыл свой собственный научный центр!

Сделать это помогли средства именной стипендии губернатора Ярославской области, которую получил Илья за заслуги в учебе. Сейчас юный ярославский вундеркинд не только увлеченно грызет гранит науки, но и сам преподает детям физику, химию, программирование, робототехнику и 3д-моделирование.

Детям, которые опережают сверстников в развитии, нужно чаще акцентироваться на обычных вещах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Одаренность – это и дар, и проклятие»

Нина Ковалюнас, доцент Самарского государственного медицинского университета, кандидат философских наук, психолог

- С одной стороны, одаренные люди обгоняют сверстников по оригинальности мышления, стремлению к лидерству, стремлению познать новое и во что бы то ни стало противостоять мнению большинства. С другой стороны, одаренность – это своего рода девиация, поскольку отличность от других часто создает проблемы. Одаренные люди не всегда способны встать на точку зрения другого, более интеллектуально слабого, нередко не умеют вести диалог, стремятся всегда быть правым в споре, не способны идти на компромисс и т. п. Психологические особенности одаренных людей могут создать им проблемы в общении со сверстниками, с противоположным полом. А слишком быстрое прохождение социальных институтов (школы, вуза) - привести к отрыву от реальности и социальной дезадаптации. Это чревато и социальным одиночеством, и невозможностью достичь удовлетворенности жизнью в сферах, не связанных с уникальными способностями. Можно сказать, что одаренность - это и дар и проклятие одновременно. Без осознанной акцентуации на обыденных, обычных, «нормальных» сторонах жизни такие личности могут быть по-человечески очень несчастны. И им даже больше, чем людям с обычными способностями, нужна поддержка и даже помощь психолога.

КОММЕНТАРИЙ ГЕНЕТИКА

«Гена гениальности нет – только биохимия и социальная среда»

Татьяна Мельникова, врач-генетик МЦ «Реавиз»

- Никакого «гена гениальности» не существует, вундеркинды могут появиться в любой семье, не влияют ни возраст, ни образование родителей. Гениальные способности вызваны сбоями в организме, которые приводят к изменению биохимических процессов и стимуляции особенных зон мозга. Эти полиморфизмы (изменения в мозге) четко фиксируются у одаренных людей, у ученых, у творческих натур, у путешественников. Однако чтобы эти биохимические особенности привели к гениальности, нужны благоприятные условия социальной среды. А вот гены, которые определяют те или иные особенности нервной системы, темперамента, характера, действительно существуют, и их вполне реально определить даже в самом юном возрасте.

Интересно, что большинство гениев, которых знает человечество, были самыми обычным детьми, а их способности проявились и развились в более или менее взрослом возрасте. А вот из детей-вундеркиндов, которые в два года уже решают уравнения и экстерном заканчивают школу в 10 лет, нередко вырастают не только самые обычные, но и «потерянные» люди. Такой вундеркинд с детства окружен всеобщим восторгом, привыкает, что он особенный. Он успешно впитывает чужие знания и чужой опыт в садике, школе, вузе. Однако, когда в 18-20 лет такой вундеркинд заканчивает учебу, внезапно оказывается, что чтобы им и дальше все восхищались – нужно придумывать что-то новое, что-то свое. В столь юном возрасте создавать новое готовы не все. А обычная человеческая жизнь уже вызывает у вундеркиндов состояние неудовлетворенности. Поэтому у подросших «гениальных детей» нередко происходит выгорание.