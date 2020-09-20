Анна Щербакова лидирует после короткой программы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сызрани продолжают определять судьбу медалей первого этапа Кубка России по фигурному катанию. В небольшой город в Самарской области приехали известные фигуристы во главе с вице-чемпионкой Европы Анной Щербаковой. В короткой программе девушка уверенно обыграла соперниц, набрав невиданные 82,13 баллов. Прямая онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на первом этапе Кубка России 2020 в Сызрани начнется 20 сентября в 14.40 по московскому времени.

В каком порядке выступят фигуристки в произвольной программе 1 этапа Кубка России 20 сентября

Первая разминка

1. Виктория Ющенкова

2. София Сарновская

3. Станислава Молчанова

4. Арина Онищенко

Вторая разминка

5. Камила Султанмагомедова

6. Мария Талалайкина

7. Анна Фролова

8. Анна Щербакова

9. Майя Хромых

Напомним, что после короткой программы лидирует Анна Щербакова, у нее 82,13 баллов. На 13 баллов отстает Майя Хромых, она набрала 69,28 баллов, у Анны Фроловой 68,19 баллов. Между вторым и третьим местом развернется настоящая борьба, в интервью вчерашняя юниорка Хромых говорила о намерении прыгнуть квад. С золотом же сюрпризов с высокой степенью вероятности не будет.

Анна Щербакова в этом году катает свою программу под музыку из фильма Дом темных бабочек. Болельщики ждут нового платья фигуристки и предвкушают сюрприз.

Майя Хромых намерена исполнить в произвольной четверной сальхов, который попробовала на тренировке перед короткой программой.

Что сказала Щербакова о своей короткой программе после выступления в Сызрани

- Вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, уверенно, старалась делать хорошо каждое движение, и мне кажется, у меня получалось. Но каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть моей программы. Поэтому хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок.

Где посмотреть видео трансляцию произвольной программы у женщин на 1 этапе Кубка России 2020 по фигурному катанию в Сызрани

Прямой эфир произвольной программы и выступления Анны Щербаковой и Майи Хромых покажет Первый Канал. Начало в 14.40 мск.