«Дрессируйте собак, чтобы они не рвали людей»: в Самарской области алабай набросился на семью с грудным ребенком

Женщина сильно повредила руку, ей предстоит долгий курс лечения Фото: соцсети

Коляска не помогла

Даже домашние животные могут быть опасны, и за ними нужно следить. Но не у всех получается. Так, 17 сентября в селе Ягодном на улице Вишневой алабай по кличке Чак, за которым не доглядели его владельцы, набросился на семью с маленьким ребенком.

— Вечером в четверг, примерно в 20:30, мы вышли погулять с мужем и дочкой, ей год и три месяца. Я разговаривала со свекровью по телефону, когда увидела, как Чак выбежал из калитки без намордника и без поводка, — рассказывает 37-летняя Юлия.

Именно наша собеседница и взяла основной удар на себя. Увидев перед собой лающую собаку она пыталась ее успокоить, отгородилась коляской. Не помогло.

«Мы никого не провоцировали»

— Видимо, хозяйка что-то забирала из машины, а пес воспользовался этим и выбежал. Он напрыгнул на меня и вцепился в локоть, было очень больно, — продолжает женщина. — Это длилось несколько секунд, хозяйка его оттащила за ошейник и сама упала на колени.

Упала и коляска. К счастью, ребенок не пострадал. А вот маме малышки досталось — одежда оказалась прокушена, все в крови, огромные синяки и глубокие раны. Пострадавшей в больнице оказали первую медицинскую помощь, теперь ей предстоит пройти длительный курс уколов. Ей даже дочку тяжело держать на руках. Кормление грудью тоже теперь пришлось отменить.

— Говорят, что мы сами провоцировали пса, стояли возле калитки. Но это неправда, мы были в нескольких домах оттуда, уже подходили к себе, — делится жительница Ягодного. — Еще повезло, что он не укусил никого кроме меня.

Юлия уже написала заявление в администрацию села и обратилась в полицию. Такое категоричное решение не случайно:

— Зимой Чак уже кусал моего мужа. Тоже на прогулке. Мы вдоль Волги гуляли, а он снова был без намордника. Тогда мы никуда не обращались, но сейчас решились, ведь это опасно.

«Не трогает детей»

По словам потерпевшей, хозяева пса перед ними не извинились:

— Говорят, что он хотел на мужа опять прыгнуть. А детей, мол, не трогает, играет с ними. Но мало ли что могло произойти. Такое нельзя допускать.

В социальных сетях история вызвала бурю обсуждений. Многие пришли к выводу, что алабай — весьма опасная порода и оставлять таких животных без присмотра, действительно, нельзя.

— Дрессируйте собак, чтобы они на улице не рвали людей. На месте пострадавших может быть любой из нас, наши дети. Ходить по селу спокойно нельзя из-за безответственности людей, которые неадекватно оценивают опасность, исходящую от своих собак, — считает односельчанка Юлии — Мария.

Сейчас в ситуации разбираются специалисты. Участников произошедшего предстоит опросить сотрудникам полиции. Никакое решение по скандальному случаю пока не принято.