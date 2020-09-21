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Общество

Все в сад: в парк Центрального района Тольятти вдохнут новую жизнь

Средства на проект реконструкции любимого места отдыха горожан поступят от ПАО «КуйбышевАзот»
Анна ФЕДОРОВА
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Престиж любого городского района определяется уровнем комфорта проживания в нем, в том числе, количеством зелени и мест отдыха на территории. Когда-то жители Центрального района («Старого города», как его называют в народе) Тольятти с гордостью вели гостей в парк. На огромной площади, отведенной в 70-е годы прошлого века для культуры и отдыха, было все – огромные деревья и живописные клумбы для любителей природы, танцплощадка для романтиков, качели-карусели для детей, беседки-лавочки для пенсионеров. Имеется все это и сейчас, но в упадочном состоянии. Невооруженным взглядом видно, что парк «просится» на реконструкцию, требуя новых современных решений по обустройству пространства, освещению, озеленению, обновлению прогулочных дорожек и переоснащению. Власти города и общественность не раз обсуждали этот вопрос, и «лед тронулся». Поддержав мнение горожан о необходимости обновления парка Старого города, «КуйбышевАзот» решил выделить средства на разработку проекта предстоящей реконструкции.

Тольяттинцы хотят получить не стандартное решение, а нечто особенное, поэтому проектирование доверят самым талантливым дизайнерам и архитекторам страны. И выявить таковых должен открытый конкурсна разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка Центрального района Тольятти.

- Наше внимание к состоянию Центрального парка продиктовано желанием помочь сделать наш город более удобным и комфортным, - пояснил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. – Предприятие всегда считало благоустройство родного Тольятти одним из основных направлений своей социальной политики. Формат конкурса, определенный для выбора концепции парка и исполнителя проектной документации, должен обеспечить привлечение к работам высокопрофессиональных участников и эффективность расхода средств. Мы все ожидаем увидеть проект современного парка, достойного нашего Тольятти, - места притяжения, куда захочет прийти каждый горожанин и найдет там для себя любимый и интересный уголок.

Это далеко не первый вклад предприятия в преображение городской среды: в 2018 году «КуйбышевАзот» присоединился к пулу тольяттинских компаний, силами которых был благоустроен сквер на месте бывшего кинотеатра «Маяк» в Комсомольском районе. Химики и сейчас надеются, что для реализации проекта реконструкции парка в Центральном районе к ним присоединятся коллеги по благотворительности. Пока же предложения по реконструкции парка рассматривает экспертное жюри во главе с руководителем управления архитектуры и градостроительства Аркадием Шишкиным. А организаторскую миссию в конкурсе взял на себя Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.

- Парк радовал жителей много лет, но все требует обновления, и парк – тоже, - считает директор фонда «Духовное наследие» Марина Шубина. - Поколение тольяттинцев 21 века хочет видеть Центральный парк благоустроенным, безопасным, красивым, главным местом городского отдыха. И мы надеемся, что таким он и станет в скором времени. Конкурс продолжается: мы ждем эскизные проекты от инициативных групп, проектных организаций, ландшафтных архитекторов. Лучшие три проекта будут отмечены денежными премиями.Призеры получат денежные вознаграждения 300 000, 100 000 и 50 000 рублей соответственно.

Творческое соревнование стартовало 23 июля и завершится 23 октября. Победитель получит не только внушительный денежный приз, но и, на усмотрение организаторов, контракт на разработку проектной документации, проведение изысканий и ведение авторского надзора за реализацией проекта, либо на ведение авторского контроля за разработкой проектной документации и ведение авторского надзора за реализацией проекта.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Анташев, глава г.о.Тольятти:

- Реконструкция и дальнейшее развитие парка культуры и отдыха Центрального района - одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой администрация города. Очевидно, что нынешний облик территории не соответствует современным требованиям. Уверен, что в результате реконструкции Тольятти получит полностью обновленное общественное пространство, где будут учтены интересы отдыхающих всех возрастов. Рассчитываю, что дизайнеры и архитекторы из различных регионов России примут активное участие в конкурсе и представят на суд жюри разнообразные концептуальные решения. Отдельные слова благодарности за поддержку конкурса выражаю ПАО "КуйбышевАзот" - предприятию, которое не остается в стороне от городских социально значимых проектов, всегда проявляет ответственное отношение к решению вопросов, направленных на формирование современной городской среды и повышение качества жизни тольяттинцев.

ТольяттиБИЗНЕС-ПРЕСС

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