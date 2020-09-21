«Град в сентябре – это ненормально»: синоптики рассказали, придет ли в Самару «бабье лето» в этом году

На минувшей неделе погода не слишком радовала самарцев теплом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Самарской области в последние дни не радовала теплом. Дожди, заморозки, выпавший в Похвистневском районе первый снег и обрушившийся на Самару в воскресенье сильнейший град не на шутку расстроили самарцев. Неужели лету конец и пора надолго распрощаться с теплом? А где же традиционное «бабье лето», которое скрашивает жителям региона переход к осенним холодам? «КП-Самара» выяснила у синоптиков, ждать ли в этом году «бабье лето» и с чем связаны погодные аномалии середины сентября.

Виноват циклон

Начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова подтвердила: хотя погода в сентябре часто бывает неустойчивой, в этом году причуды природы заставили синоптиков удивиться.

- Вторая декада сентября в 2020 году была действительно более холодной, чем обычно, - рассказала Людмила Анурова журналисту «КП-Самара». – Из-за активного циклонического вихря с фронтальными разделами погода была ненастной, ветреной и холодной. В минувшие выходные сразу на трех станциях в Самарской области был зафиксирован град диаметром в 4,6 миллиметров, а также гроза. Град и грозы в сентябре – крайне редкое явление. Они стали следствием прохождения целой череды холодных атмосферных фронтов.

Курс на тепло

А вот на этой неделе самарцев ждет наступление настоящего «бабьего лета». В понедельник, 21 сентября, на улице еще будет ветрено и прохладно - температура воздуха не поднимется выше 15 градусов. Но уже со вторника и до конца недели в регион вернется долгожданное тепло.

Ночи по-прежнему останутся по-осеннему холодными – в среднем температура будет колебаться от 2 до 5-7 градусов тепла. А вот днем воздух будет прогреваться до 15…20 градусов. Ветер будет дуть умеренный, а возможные облака не принесут дождей. В целом, по сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 1 градус выше нормы.