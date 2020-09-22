«Самоизоляция не поможет»: инфекционист рассказал, что на самом деле происходит с коронавирусом в Самарской области

Число заболевших коронавирусом в Самаре растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Второй волны не будет»

- Дмитрий Юрьевич, вот сейчас растет число заболевших коронавирусом в регионе, каждый день фиксируется более сотни случаев. Это и есть та самая «вторая волна»?

- Анализировать и прогнозировать ситуацию с коронавирусом достаточно сложно, но я не думаю, что это вторая волна. Скорее продолжение первой. Более того, думаю, что второй волны как таковой не будет. Мы переживем остатки первой и благополучно выйдем из пандемии.

- А как же рост заболеваемости?

- Это нормальный процесс иммунизации населения через инфицирование. Ничего страшного в этом нет. Мир встретился с новой инфекцией, и она должна остаться в иммунной системе как минимум 70% жителей. Большое значение в формировании такой иммунной прослойки имеют молодые люди в возрасте до 20 лет – как правило, они переносят COVID-19 бессимптомно, но при этом являются носителями инфекции. Конечно, меры предосторожности соблюдать нужно, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет возраст старше 65 лет, но в целом не происходит ничего страшного.

- Вы говорите про категорию 65+, но в последнее время сообщается о росте числа тяжелых больных в возрасте от 30 до 60 лет. С чем это связано? Неужели коронавирус мутирует?

- Категория 30-60-летних – это наиболее активные жители региона, они больше перемещаются, больше взаимодействуют, нежели старшее поколение. Поэтому чисто математически среди них больше заболевших, а значит, и больше тяжелых случаев. Что касается мутаций, то делать вывод только по клинической картине не имеет смысла, это только субъективные ощущения врачей. В любом случае говорить, что сейчас коронавирусом болеют тяжелее, чем в мае, нельзя, ничего нового в клинических проявлениях ковида за это время не появилось. А все исследования говорят, что антигенный состав вируса остается неизменным. И это хорошо, так как свидетельствует о том, что вирус стабилен, а значит, с ним успешно можно бороться с помощью вакцинации.

Дмитрий Константинов (справа) лично инструктирует своих студентов для работы на "Скорой помощи" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грипп «короне» не помеха

- Как повлияет на ситуацию с коронавирусом подъем сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ? Смогут ли все эти вирусы атаковать организм одновременно?

- Да, есть такие понятия, как «суперинфекция», «коинфекция» - когда организм поражает сразу несколько вирусов или сочетание вирусов и бактерий. В случае с COVID-19 организм может стать жертвой одновременно и других сезонных вирусов или бактерий. В таких ситуациях заболевание протекает, конечно, тяжелее. Чтобы этого избежать, рекомендую делать прививку от гриппа – сейчас для этого самое лучшее время. От коронавируса она не защитит, а вот от опасного сочетания COVID-19 и гриппа – да, позволит снизить вирусную нагрузку на организм, которая в этом году и так немаленькая.

- Не опасно ли прививаться от гриппа сейчас, когда вокруг гуляет вирус COVID-19? Может ли ослабленный прививкой организм стать легкой жертвой коронавируса?

- Это распространенный миф. На самом деле все не так. У человека одновременно работают разные виды иммунитета. Вакцина разработана таким способом, чтобы воздействовать на один из них. И когда он временно снижается после прививки, другие продолжают работать. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать прививку от гриппа и успеть выработать иммунитет, так как основной всплеск заболеваемости им приходится на февраль-март.

Выявить заболевших помогает термометрия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самоизоляция не поможет

- Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в Самарской области? Есть поводы для волнения? Могут ли нас всех снова отправить на самоизоляцию?

- Поводов для волнения я не вижу. Самое главное, что в регионе есть достаточный коечный фонд, специализированный для коронавируса, и заболевших готовы лечить. Эти заболевшие будут – это нормальный закономерный процесс. В среднем естественная иммунизация занимает около полутора-двух лет. Возможно введение точечных карантинных мер, например, в школах, как традиционно происходит во время сезонного гриппа. А вот тотальный карантин ситуацию не спасет, а скорее усугубит, растянув ее на годы. В любом случае пока иммунитет не появится у 70% населения, история с коронавирусом не закончится. Получить его можно или естественным путем, или через прививку.

- Сейчас многие опасаются прививок от коронавируса, ставят вакцину под сомнение. Вы прививаться будете?

- Да, медики пойдут прививаться первыми, потому что мы все понимаем, как важно себя защитить. Если вакцина прошла все необходимые клинические исследования, значит, она безопасна.