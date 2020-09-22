Софья Акатьева выиграла первый этап Кубка России по фигурному катанию среди юниорок

После двух программ Акатьева опередила ближайшую преследовательницу почти на 44 балла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сызрани во вторник, 22 сентября, завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию для девушек. У юниорок равных не было москвичке Софье Акатьевой – подопечной Этери Тутберидзе. По сумме двух программ 13-летняя фигуристка набрала 230.83 балла и взяла золото сызранского этапа турнира.

Акатьева опередила свою ближайшую преследовательницу Марию Захарову на 43.68 балла. Во время произвольной программы Софья идеально исполнила тройной аксель и сделала четверной тулуп, но исполнила его с небольшой ошибкой – она коснулась рукой льда. Однако это не помешало 13-летней фигуристке получить лучший результат среди всех участниц - 149.69 балла за произвольную программу.

Если бы у Софьи Акатьевой получилось исполнить в одном выступлении и тройной аксель, и четверной тулуп, она бы стала первой в истории российской фигуристкой, которой это удалось.

Второе, третье и четвертое места разделили всего несколько сотых и десятых баллов. Мария Захарова (кстати, еще одна фигуристка из «Хрустального»), опередила петербурженку Валерию Овчинникову на девять сотых балла. Овчинникова же обогнала москвичку Марию Парамонову на 29 сотых балла.

Следом в таблице расположились Полина Свириденко, Наталья Лагутова, Дарья Садкова, Мария Новикова, Вероника Яметова, Анастасия Самофалова, Рената Губашева, Екатерина Скулкина, Виктория Федянина, Софья Азарова, Анастасия Егорова и Ксения Говорова.

Напомним, первый этап Кубка России проходит в Сызрани с 18 по 22 сентября. На турнире осталась только произвольная программа у юношей – кандидатов в мастера спорта.