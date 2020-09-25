Здесь гостили Шишкин, Шаляпин и космический инженер Виктор Пацаев. История и достопримечательности села Рождествено

Винокуренный завод в Рождествено был построен в 1896 году и более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. Фото: Алексей Авдейчев

В недавние времена, когда о глобальном потеплении волновались только ученые, каждую зиму от Самары до села Рождествено по льду Волги работала переправа. Почти 2 километра грузовики и сани, запряженные лошадьми, обгоняли пеших путников по льду Волги. В период ледостава и ледохода жители Рождествено добирались до города и обратно на вертолете, площадка которого обычно располагалась на Полевом спуске - точно на том месте, где сейчас стоит памятник князю Засекину, основателю Самары.

Сейчас зимы стали теплее, так что вертолет заменили суда на воздушной подушке, но сам факт того, что по волжскому льду ехали грузовики, вызывает уважение и к Волге и к бесстрашию водителей из Рождествено.

А еще Рождествено - начальная точка покорения Заволги, как называют жители Самары правобережье великой реки. Отсюда можно отправиться в путешествие по Самарской Луке и пешком и на велосипеде. Благо, есть несколько точек проката, да и свой велосипед можно спокойно привезти сюда за небольшую доплату.

Рождествено - начальная точка покорения Заволги, как называют жители Самары правобережье великой реки. Фото: Алексей Авдейчев

Мы расскажем вам о том, чем примечательно Рождествено и уверены - теперь вы будете смотреть на село совсем другими глазами.

Начнем с истории. Итак, поселение на месте современного Рождествено появилось в 1578 году, за 8 лет до того, как князь Григорий Засекин построил крепость Самара.

Если вы сейчас стоите на пристани села, то внимательно присмотритесь к Воложке, извилистой речке, что течет мимо Рождествено.

Прямо перед вами русло Волги до 1639 года. Сложно поверить, но великая русская река несла свои воды здесь. Более того, остров Поджабный и Рождественский были одним целым и считались левобережьем. Только после строительства дамбы Волга изменила русло, а настолько полноводной она стала после строительства каскада гидроэлектростанций.

Первые упоминания поселения с именно этим названием относятся к первой половине XVII века, когда в селе построили церковь во имя Рождества Христова.

В 1768 году Екатерина II пожаловала практически всю Самарскую Луку братьям Орловым, так что во владении князей оказалось не только Рождествено, но и Подгоры, Гаврилова Поляна, Новинки, Шелехметь и другие.

Кстати, о Рождествено писал и великий географ и естествоиспытатель Пётр Паллас в своём «Путешествии по разным провинциям Российского государства»:

«Рождествено стоит на ровном месте при Воложке и окружено с одной стороны оною Воложкой и самою Волгой, а с западной стороны лесистыми Шелехметскими горами. Земля сей равнины так же, как и утёсистые превысокие берега, состоит из тонких песчаных и глинистых слоев, между которыми находятся полосы чернозёма. На сей земле и в сухие годы родится хлеб изрядный».

Любопытный факт - до октября 1921 года Рождествено отделялось от Самары границей губернии. Располагаясь буквально в нескольких километрах от Самары, оно, тем не менее, входило в состав соседней Симбирской.

А теперь прогуляемся по селу и осмотрим достопримечательности, которые, зачастую, незаметны обывателю. Чтобы не заблудиться во множестве улочек, советуем воспользоваться навигатором в смартфоне. Интернет выбрать от МегаФона. Он позволяет не только просматривать спутниковые карты в режиме реального времени, но и использовать все возможности современной связи на максимальных скоростях. Базовая станция 3G в селе появилась в 2013 году, а спустя 3 года был запущен скоростной интернет 4G. На большей территории Рождествено устойчивое покрытие и скорость порядка 20 Мбит/сек, что комфортно не только для навигации, но и, к примеру, стрима, видео местных красот. Для гостей «Самары Космической», как еще неофициально называют областную столицу, будет интересно узнать в честь каких героев космоса названы улицы в Рождествено. Набирайте в навигаторе смартфона - улица “Берег Воложки”. Отсюда мы попадаем на перекресток улиц Фокина и улицы Пацаева, названную в честь советского летчика-космонавта Виктора Пацаева, родители которого жили здесь, в Рождествено. К ним Виктор Иванович неоднократно приезжал в гости.

В этом скромном доме жили родители космонавта Виктора Пацаева. Фото: Алексей Авдейчев

Виктор Пацаев совершил полёт в качестве инженера-исследователя космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции «Салют-1». Этот полет закончился трагически. При спуске на Землю произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Экипаж, в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, погиб.

На скромном срубовом доме по адресу улица Пацаева, д. 16 установлена памятная табличка, а многие старожилы еще помнят Виктора Ивановича, общительного и приветливого инженера-исследователя.

Напротив дома космонавта Пацаева находится бывшее здание больницы, построенное в 1832 году тогдашней владелицей села Екатериной Новосильцевой. Обязанности врача исполнял самарский уездный штаб-лекарь Троицкий, получавший от помещицы 1000 рублей в год — огромные деньги по тем временам. Обустройство и оснащение больницы села Рождествено было в те времена лучше, чем в Самаре. А мы откроем приложение спутниковой навигации и введем адрес Совхозная, 2 - здесь находится историческая достопримечательность, которую точно следует посмотреть. Это, так называемый, «Дом с мезонином», построенный при Екатерине Новосильцевой. К сожалению, Екатерина Владимировна мало вникала в дела по управлению имениями, доверяя столь скучную работу управляющим. В итоге в 1845 году, окончательно запутавшись в делах, она передала хозяйственные заботы по управлению Рождествено своему племяннику Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову. Он уберёг имение от разорения.

“Дом с мезонином” выглядит весьма плачевно, но зато с ним связана популярная легенда. Местные жители утверждают, что в господском доме обитает «дама в белом», привидение, которое каждый раз «встаёт на защиту дома», не пуская внутрь туристов и, судя по состоянию дома, реставраторов.

Дом, в котором гостил Федор Шаляпин и Иван Шишкин сейчас выглядит довольно плачевно. Фото: Алексей Авдейчев

В конце XIX века имение в Рождествено стало собственностью помещиков Ушковых, а в доме, который сейчас стоит по адресу Совхозная, 2, гостил знаменитый художник Иван Шишкин, друг детства помещика Ушкова и известный оперный и камерный певец Федор Шаляпин.

«Дом с мезонином», построенный при Екатерине Новосильцевой в XIX веке. Фото: Алексей Авдейчев

При Ушковых Рождествено быстро разрослось. Помещики построили молочный, кожевенный и кирпичный заводы, а в 1907 году была возведена собственная водонапорная башня, притом в необычном для этих мест псевдоготическом стиле. На нее и сейчас можно посмотреть, если набрать в навигаторе смартфона адрес “Совхозная, 19”. Башня и постройки вокруг нее напоминают средневековую крепость. Туристы обычно устраивают здесь фотосъемку на фоне и сразу делятся в соцсетях, иногда проводят прямую трансляцию, пересказывая историю села - высокое качество связи им обеспечивает МегаФон.

В 1907 году в Рождествено была возведена водонапорная башня, притом в необычном для этих мест псевдоготическом стиле. Фото: Алексей Авдейчев

Ходят слухи, что были некие подземные ходы, связывающие все ушковские строения, включая водонапорную башню. По крайне мере, экскаваторы порой натыкаются на крепкую кирпичную кладку под землёй.

Еще одно красивое кирпичное здание неподалеку - Рождественский сельскохозяйственный техникум, который расположился в двухэтажном здании, построенном в 1909 году. Найти его можно по адресу улица Шоссейная, 1Б.

Рождественский сельскохозяйственный техникум. Фото: Алексей Авдейчев

Раньше здесь жили сезонные рабочие, которые выращивали картофель для находящегося неподалёку винокуренного завода. К нему мы и направимся, набрав в навигаторе улицу Шоссейную 61.

Винокуренный завод в Рождествено был построен в 1896 году и более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. Фото: Алексей Авдейчев

Винокуренный завод был построен в 1896 году и более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. На заводе было установлено высококлассное оборудование, самое экономически выгодное и высокопроизводительное для своего времени.

Винокуренный завод Ушковых - это великолепный образец производственной архитектуры. Здание построено в стиле «эклектика» с элементами русской и готической архитектуры. Ухоженную территорию при заводе раньше украшали красивые светильники в стиле «модерн», выполненные в виде сказочных цветов.

В советское время винокуренный завод Ушковых превратился в рождественский спиртзавод «Родник», а в 2013 году был опломбирован в связи с тем, что летом 2012 года спиртзавод стал причиной неприятного запаха, который окутал набережную Волги в Самаре. Так пахли отходы производства. Как тогда показала проверка, отходы не перерабатывались и были размещены неподалёку от завода на площади в десятки гектаров.

А теперь развернемся и пойдем в сторону пожарной части, которая расположилась на территории бывших конюшен. Наш адрес - улица Совхозная, 15А. Деревянная пожарная каланча - это зрелище не для слабонервных и, если честно, совершенно непонятно, как она до сих пор стоит. Удивительно, что местные жители не считают ее достопримечательностью и не придумали пары-тройки легенд про нее.

Деревянная пожарная каланча пожарной части. Фото: Алексей Авдейчев

Здесь же, неподалеку, находится Церковь Рождества Христова, давшая название селу. Этот храм воздвигнут на месте деревянной церкви в 1843 году. Деньги на строительство каменного храма были выделены Екатериной Новосильцевой.

После революции, в 1918 году колокольню снесли. В советское время помещение храма использовалось по-разному – здесь хранили зерно, располагался клуб «Октябрь» и спортзал.

Церковь Рождества Христова, давшая название селу. Этот храм воздвигнут на месте деревянной церкви в 1843 году. Фото: Алексей Авдейчев

В 1990-е годы здание вернули церкви и с тех пор ведётся неспешная реконструкция.

Обойти Рождествено можно за один день, а добраться сюда очень легко, как и вернуться обратно. С речного вокзала каждый час сюда идут “Омики”, привычные самарцам пассажирские суда, а с Ульяновского спуска можно переправиться на маршрутных катерах, заодно погрузив велосипед. Более того, в Рождествено можно попасть на автомобиле - грузовой паром “Окский” ходит от Октябрьского спуска.

На этом наша обзорная экскурсия по Рождествено заканчивается, хотя историю самого села и его жителей можно рассказывать еще очень долго. Добавим еще один интересный факт - в 2017 году речная навигация закрылась 31 декабря. Окутанный туманом замерзающей Волги “Омик” вышел из Рождествено в Самару.

Благодарим фотографа Алексея Авдейчева за предоставленные фотографии. Больше фото Самарской луки можно посмотреть здесь.