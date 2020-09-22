От идеи до бизнес-проекта: в Самарской области завершилась программа «Химия опыта»

Фото: Андрей КАРПОВ

Огромные яркие цветы, изящные круглые скатерти, корзинки с ароматными цветами – все это принесли с собой на церемонию подведения итогов участники проекта «Химия опыта» и подарили преподавателям. Уже второй год подряд крупнейший производитель аммиака в России «Тольяттиазот» помогает людям старшего возраста получить новые профессиональные и персональных навыки, повысить свою востребованность на рынке труда. Помогли им в этом лучшие преподаватели из Москвы и Тольятти. Для некоторых участников этот проект стал отправной точкой развития личного бизнеса. Так, теперь в Тольятти можно заказать ростовые цветы, круглую мебель и зелень, выращенную в экологически чистом месте.

Важно быть нужными

- Эту программу мы делали, чтобы люди старшего возраста были более мобильные, легче адаптировались к изменяющимся условиям, - рассказывает об особенностях этого сезона один из координаторов проекта, предприниматель, бизнес-ангел Дмитрий Коваленко. - И жизнь подбросила нам такие условия. Слушателям нашего курса пришлось быстро перейти в онлайн-формат. С этим испытанием справились не все, но те, у кого получилось, представили отличные итоговые проекты, готовые бизнес-идеи.

Всех участников можно условно разделить на три группы. Первые перешли от планов к действиям – уже реализуют свои бизнес-идеи. Вторые повысили навыки и стали увереннее чувствовать себя, в том числе и в рабочих процессах. Третьи нашли здесь единомышленников, почувствовали себя нужными.

- Итоги проекта видны уже на церемонии награждения, - отмечает Дмитрий Коваленко, не скрывая гордости за курсантов. – Цветы, что украшают зал, круглые скатерти на круглых столах – все это продукты наших выпускников. А с каким настроением они сегодня пришли на церемонию! Праздник! Цели, которые мы ставили перед собой в начале проекта, достигнуты, и что приятно, оказалось, что эти цели намного глубже, чем мы предполагали.

Фото: Андрей КАРПОВ

Учиться всегда полезно

В этом году организаторы проекта учли все особенности прошлого выпуска, и как итог - улучшилась подготовка курсантов. Для того, чтобы учеба была эффективнее, группы по английскому языку стали меньше, а компьютерные курсы разделили в зависимости от уровня подготовки. По итогам прошла защита девяти проектов. Три из них уже действующие бизнес-модели: ростовые цветы, круглая мебель и аксессуары для нее, в том числе скатерти, а также свежая зелень к столу. Остальные проекты пока на этапе развития.

- Сертификаты, что сегодня получили участники, конечно, условны, но для многих это знаковая точка их полугодового марафона, поэтому мы дождались снятия ограничений и проводим церемонию очно, - рассказывает Юлия Петренко, заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот». - Мы довольны итогами этого сезона. Да, проектов меньше, но они более проработанные, живые и уже дают результаты. А это как раз то, на что этот проект был направлен - дать толчок среднему и малому бизнесу среди людей старшего возраста.

Фото: Андрей КАРПОВ

Команда единомышленников

Среди тех, кто дошел до финала и успешно запустил бизнес-проект, Ольга Савиных. Именно она и ее соратница Ольга Борисова предложили выращивать экологически чистую зелень.

- Наш проект назывался «Грин Фреш». Мы живем в Жигулевске, это экологически чистое место, и мы решили использовать это в своем проекте. Идея нашим преподавателям понравилась, они оценили проект по достоинству. Мы заняли второе место в общем зачете, - рассказывает Ольга Савиных. - Проект «Химия опыта» дал мне многое. Особенно мне понравилась возможность выучить английский язык, ведь раньше я учила немецкий. Новый для меня язык пришлось начинать учить с алфавита. Это меня так вдохновило, что останавливаться я не собираюсь. Кроме того, здесь я нашла новых друзей, что в нашем возрасте очень важно. Финалисты проекта - это команда единомышленников, и я рада быть в их числе. Нам очень повезло!

Фото: Андрей КАРПОВ

Еще один участник проекта - Елена Солодянкина. Она еще в прошлом году мечтала оказаться среди участников программы «Химия опыта».

- О такой возможности я узнала в интернете. В прошлом году не успела подать заявку, ну а в этом все получилось. Проект для меня открыл много новых возможностей. Во-первых, я приобрела здесь новых друзей, и я надеюсь, что наша дружба будет продолжаться и по завершении проекта. Во-вторых, проект помог мне улучшить мои навыки владения компьютером, дал возможность повторить английский язык. Мы очень довольны, что познакомились с нашими преподавателями, которые приезжали к нам из Москвы. Они рассказали нам о бизнесе, предпринимательстве, рассказали, как составить успешный бизнес-план.

К сожалению, этот високосный год преподнес свои сюрпризы, но мы продолжали заниматься онлайн, и самые настойчивые и упорные закончили, представили свои проекты и дошли до финала.

Фото: Андрей КАРПОВ

В финале Елена презентовала свое карьерное портфолио и заняла первое место. На вопрос, чем же она так поразила жюри, участница проекта скромно прячет глаза и робко отвечает: «Просто я рассказывала о своих умениях и своем творчестве. Я рисую интерьерные картины, занимаюсь рукоделием».

Проект «Химия опыта» прожил два года и теперь готов переродиться в нечто новое. Как рассказала Юлия Петренко, компания сфокусируется на поддержке молодежи, особое внимание уделяя темам экологии и химии. А людей старшего поколения всегда рады видеть в лектории «Химии слова» и с проектами на программе «Химия добра».