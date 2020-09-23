Недра не скудеют: Мухановскому месторождению 75 лет

Операторы добычи нефти не дают скудеть скважинам Мухановского месторождения.Фото: АО «Самаранефтегаз»

Даешь девонскую нефть!

Мухановское месторождение, дожидавшееся своего открытия под Кинель-Черкасским районом до 1944 года, стало одним из самых крупных по запасам нефти в Самарской области. Газовый фонтан ударил из промышленно-разведочной скважины №8, когда нефтяники добурились до отложений калиновской свиты. Это событие в свете военных лет трудно переоценить. …Первая промышленная нефть на Мухановском месторождении была получена из отложений кунгурского яруса в ноябре 1945года. Кунгурское «черное золото» оказалось самым легким и качественным из всех известных к тому времени нефтей «втоpoгo Баку». По выходу бензина эта нефть превосходила углеводородное сырье каменноугольных отложений. В декабре 1946 года месторождение было введено в эксплуатацию. К этому времени Куйбышевская область уже заявила о себе на всю страну открытием первой в Советском Союзe девонской нефти. В сентябре 1952года и на Мухановской площади забил мощный фонтан легкой нефти с дебитом 300 т/сут из отложений нижнего карбона.

Через три года была доказана нефтеносность девонских отложений и на территории Мухановского месторождения, и не просто доказана, а получен высокодебитный фонтан. В том же 1955году началась промышленная разработка девонских отложений.

Продолжая дело первопроходцев

Сегодня фонд Мухановскогоместорождения составляют более700 скважин.

Успехи последних лет делят между собой бригады №2 и №5 ЦДНГ-3 УДНГАО «Самаранефтегаз» - именно они обслуживают легендарное месторождение. Высокие результаты обеспечивают сплоченность и слаженность коллектива в работе. Под руководством мастера бригады №2Андрея Соловьева трудятся 15операторов по добыче нефти и газа, под началом мастера бригады №5 Олега Абальмасова - 8 операторов. Одни из самых опытных - СергейГолышев и Сергей Гриднев. Оба не только являются примером верности своему делу, но и авторитетными наставниками – активно передают опыт молодым рабочим.

Легка ли работа оператора добычи? Судите сами: в любую погоду, ночью и днем нужно объехать все скважины: проверить параметры их работы, проследить за технологическим режимом. Опытные операторы даже без приборов, чутьем, могут определить – все ли в порядке на скважине, в каком она «настроении».

Но не только состояние скважин заботит коллектив. Немаловажное значение у нефтяников придается культуре производства. Помимо непосредственно технологического обслуживания, операторы содержат в чистоте устьевые площадки скважин, красят наземное оборудование, а летом - регулярно скашивают и убирают траву вокруг производственных площадок.

Несмотря на внушительный «возраст», месторождение продолжает разрабатываться. В течении 2020 года на скважинах Мухановского месторождения проводились геолого-технические мероприятия для восстановления добычи. Обработка призабойной зоны пласта, очистка забоя, ремонтно-изоляционные работы по эксплуатационной колонне или пласту, геолого-технические мероприятия – все это позволяет увеличить дополнительные объемы углеводородов. Так же, как переход на другие горизонты и приобщение пластов, вывод скважин из бездействия. Благодаря этим работам, только в 2020 году прирост добычи нефти составил более 68 тысяч тонн. Не теряли времени и бурильщики: шесть новых скважин пробурили. Так что 75-летний возраст для Мухановского месторождения –это возраст новых побед!