Самозанятых Самарской области поддержат бесплатным набором бизнес-услуг

«Кейс для самозанятых» включает сразу три направления услуг для успешного старта и эффективного развития проекта. В частности, это маркетинговые услуги: дизайн и оформление социальных сетей «под ключ», информационная поддержка в виде размещения поста во всех аккаунтах «Мой бизнес 63», профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта, соцсетей. Второй блок услуг, входящий в бесплатный комплекс, касается сферы финансов – самозанятым помогут составить бизнес-план для успешного развития их проекта. Кроме того, победителям конкурса окажут юридическое сопровождение – помогут составить типовые договоры для работы, а опытные юристы ответят на все возникшие у самозанятого правовые вопросы.

По словам Дмитрия Богданова, новый налоговый режим пользуется в регионе большой популярностью – многие граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированные как субъекты МСП, выбирают для себя именно статус самозанятого. «В Самарской области зарегистрировано уже свыше 26 тысяч самозанятых. Этот специальный налоговый режим отлично подойдет для старта в бизнесе. И каждого самозанятого мы рассматриваем как потенциального предпринимателя, который в дальнейшем будет развивать свой бизнес и создавать рабочие места – отметил министр. – Со своей стороны, мы активно дополняем линейку мер поддержки самозанятых, разрабатываем новые решения. Уверен, что новый пакет услуг получатели оценят по достоинству, и «Кейс для самозанятых» станет большим подспорьем в их работе», - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Для того, чтобы получить «Кейс», самозанятым, в первую очередь, необходимо быть зарегистрированными в системе «Мой налог». Далее – заполнить анкету на сайте case.mybiz63.ruи стать участником конкурсного отбора. Итоги подводятся и публикуются ежемесячно 10 числа. Победители получат бизнес-кейс, в котором содержится персональный пакет услуг для развития бизнеса.

Новая мера поддержки была создана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заказчиком выступило региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Самозанятый и организатор кибер-спортивных мероприятий Антон Родивилов считает, что получение статуса– это возможность легализовать свою деятельность и найти новых клиентов среди юридических лиц. «В этом году мы получили финансовую поддержку от государства, что позволило сэкономить на налогах. Новый пакет услуг для самозанятого – это интересный и полезный кейс, - считает Антон Родивилов. - Если пройду конкурсный отбор, точно воспользуюсь бесплатным оформлением соцсетей и рекламой в аккаунтах нацпроекта, фотосъемкой, напечатаю визитки, обращусь к специалистам за составлением бизнес-плана (уже есть идеи для дальнейшего развития дела). И, конечно, возможность получить консультацию по правовым и финансовым вопросам временами бывает очень актуальной».