Наши пчелы гарантируют - вся продукция натуральная и без “химии”!

Начальник отдела реализации АО “Тепличный” Кирилл Стратьев (справа) рассказал журналистам “Комсомольской правды” о том, как устроена работа предприятия

О том, что экологически чистые продукты полезны для здоровья, знают все. Но как отличить натуральные овощи и зелень от выращенных на химикатах? На магазинных прилавках и рыночных лотках сегодня широкий выбор продуктов, притом многие из них завезены из других стран. Покупать приходится практически наугад, оценивая товар только по внешнему виду.

Главное правило при выборе - знать производителя. АО “Тепличный” в Самаре больше полувека выращивает для жителей Самары овощи и другие продукты, постоянно совершенствуя технологии, чтобы продукция была самого высокого качества и по приятным ценам.

На XXII Поволжской агропромышленной выставке, которая проходила в поселке Усть-Кинельский с 18 по 20 сентября было представлено более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии. Среди лидеров было и акционерное общество “Тепличный”, которое представило на своем стенде не только свою продукцию, но и самый настоящий улей с пчелами, которые опыляют растения в теплицах. Дело в том, что несмотря на наличие самоопыляемых сортов, в “Тепличном” отдают приоритет тем растениям, которым необходимо опыление, заложенное в них природой. Эти сорта просто вкуснее, а именно вкус, сочность и отсутствие химии - залог покупательского спроса.

Начальник отдела реализации АО “Тепличный” Кирилл Стратьев рассказал журналистам “Комсомольской правды” о том, как устроена работа предприятия и что, помимо любимых самарцами тепличных огурцов и томатов, производит их комплекс.

Кирилл Олегович! АО “Тепличный” - - крупнейшее в Поволжье предприятие по выращиванию в закрытом грунте зеленых культур. Давайте расскажем поподробнее, что это за технология?

- Закрытый грунт - это выращивание всех овощных культур “под стеклом”, где выдерживается оптимальная температура, влажность, происходит сбалансированное питание растений. Зеленые культуры - это, прежде всего, салат, базилик, редис, укроп и петрушка, которые выращиваются круглый год. Разумеется, в зимний период, когда растениям не хватает солнечного света, идет специальная подсветка.

Чем отличаются овощи, выращенные в теплице от тех, что растут под открытым Солнцем?

- По своим свойствам, то есть вкусу и количеству полезных веществ, такие овощи ничем не отличаются от тех, что выращены в открытом грунте. Зато теплица дает нам возможность выращивать продукцию не только круглый год, но и следить за процессом. В теплице, благодаря современным технологиям и компьютерному контролю создается оптимальный микроклимат. Главное, что наша продукция экологически чистая, так как мы не применяем ядохимикаты.

Например, за борьбу с вредителями у нас отвечают энтомофаги.

А что это такое?

- Если говорить просто - вредителей, различных жучков и других насекомых, которые угрожают растениям, поедают другие жуки, которые опасности для культур не представляют.

Это как в нашем организме есть клетки иммунной системы, которые уничтожают вредных микробов?

- Совершенно верно! Все как в природе!

Если посмотреть на те же огурцы, которые выращивают на даче и на тепличные, то сразу бросается в глаза, что дачные - они такие неровные, разного размера. А из теплицы - как на подбор. Как это получается?

- Опять же, все дело в технологии. За растениями идет постоянный контроль и кроме сбалансированной подпитки, равномерного освещения происходит подкрутка растений, обрыв лишней листвы. Поэтому те же огурцы получаются как на подбор!

Для того, чтобы выращивать продукцию круглогодично, в наших климатических условиях нужно колоссальное количество энергии. А ведь это сказывается на стоимости. Как у вас получается конкурировать с импортными продуктами?

- Да, на сегодняшний день энергоресурсы очень дорогие. Но за счет валового сбора и применения энергосберегающих технологий нам удается сдерживать цену. Я хочу отметить, что мы не интересуемся импортной продукцией. Для нас главное - выпускать качественную и, что крайне важно, натуральную продукцию. Особенно приятно, что жители Самары знают и ценят нас, а наши овощи пользуются высоким спросом.

Какие виды продукции самые популярные?

- Самые популярные - это пчелоопыляемые гибриды, потому что у них отличные вкусовые качества. Например, огурец “Атлет”, розовоплодные томаты, томаты “Черри”, сливовидные и кистевые, грибы Вешенка, редис, салат, базилик - все это очень вкусно и полезно!

Периодически выходят новости, что “Тепличный” покупает шмелей. Неужели нет более современного способа опыления?

- Да, действительно, мы закупаем шмелей, притом не только в России, но и в Израиле и Голландии, так как они качественно опыляют культуры огурца и томата. Более того, есть своя пасека.

У нас есть и такие сорта, которые не требуют опыления пчелами, но их вкусовые качества немного проигрывают, хотя во всем остальном они ничем не отличаются.

Что еще выращивают в “Тепличном”?

- Кроме огурцов и томатов?! Перец, баклажаны, редис, грибы, различную зелень. Пасека дает много меда. И уже не первый год мы предлагаем однолетние цветы. Петунии, бархатцы - более 30 видов. А к 8 марта мы выращиваем превосходные тюльпаны!

Как же устроена работа на “Тепличном”?

- Смотрите - площадь теплиц у нас занимает 16 гектар и на этой территории работает более двухсот человек. Есть своя агрохимическая и биологическая лаборатории. Мы используем оборудование капельного полива и микроклимата отечественного производства, а весь режим выращивания растений контролируется компьютерами.

Ну и последний вопрос, который так и напрашивается после такого подробного рассказа о натуральных огурчиках и томатах - Где можно приобрести вашу продукцию?

- Всю нашу продукцию можно приобрести в нашем главном магазине на Ветлянской, 47А и на выездной торговле на предприятиях города!