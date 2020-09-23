Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plazа

Здание санатория

Matrёshka Plaza сегодня - это медицинские услуги высочайшего уровня с профессиональным подходом к сервису, сформированному в результате многолетнего опыта работы в индустрии гостеприимства и красоты. В основе центра полувековой опыт работы санатория «Металлург»: традиционные лечебные процедуры сочетаются с инновационными подходами к восстановлению и поддержанию здоровья.

Лечебная физкультура в зале

Главное преимущество лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plazа - комплексный подход, который обеспечивает длительный лечебный эффект. Именно здесь врачи оказывают полный цикл медицинских услуг: от первичного обращения до физиолечения на базе санатория. Проводятся различные виды диагностических исследований с использованием новейшего оборудования от ведущих мировых и отечественных производителей: экспертное УЗИ, рентген, лабораторные анализы, комплексные обследования организма - скрининги внутренних органов. Открыты амбулаторные приемы по неврологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, кардиологии, гинекологии/маммологии, урологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, отоларингологии, эндокринологии, аллергологии, педиатрии, рефлексотерапии и другим направлениям.

Процедура "подводное вытяжение позвоночника"

В Matrёshka Plaza работают одни из лучших специалистов города - кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой квалификационных категорий.

Круглый год на лечение в Matrёshka Plaza приезжают не только жители России, но и пациенты из ближнего зарубежья.

Кроме лечебно-оздоровительного направления в многопрофильном комплексе Matrёshka Plaza представлены: комфортабельный отель, современный ресторанный комплекс, фитнес-центр с бассейном, СПА-косметология и студия красоты.

Номер

Как нас найти:

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адрес: г. Самара, ул. Енисейская 62А.

Филиал

Тел.: (846) 933-32-61

Адрес: г. Самара, ул. Льва Толстого, 96.