Село Бахилово - одно из самых мистических мест Самарской Луки

Современное село Бахилово было основано беглыми крестьянами, а владел им звенигородский Савво-Сторожевский монастырь Фото: Алексей Авдейчев

О, странник! Что может быть большей усладой для твоих очей, чем разнотравье жигулевских лугов и красота вековых деревьев на их благородных склонах!

Столь поэтичное начало нашей программы связано с тем, что мы расскажем о селе Бахилово в Самарской Луке, месте мистическом и окутанном легендами!

Село Бахилово укрылось среди Жигулевских гор и добраться сюда проще всего на автомобиле. Несмотря на отдаленность от популярных туристических маршрутов, место это обязательно для посещения. Дорога в Бахилово восхищает видами до самой поздней осени. Скалы, густой лес, извилистая дорога - так и хочется остановиться и сделать серию снимков, либо просто в тишине насладиться красотой - машины ездят здесь не часто.

Село Бахилово укрылось среди Жигулевских гор и добраться сюда проще всего на автомобиле Фото: Алексей Авдейчев

Итак, первое упоминание о селе относится к оброчной грамоте царя Бориса 1599—1600 годов, однако люди обосновались в данной местности давно. На горе Ош-Пандо-Нерь в середине XIX века археолог К. И. Невоструев обнаружил городище, которое он отнёс к XI—XII векам.

Кстати, название Ош-пандо-нерь происходит от эрзянского «ош» — город, «пандо» — гора и «нерь» — клюв, острие, острог, что можно истолковать как городище горного острога. В народе о городище ходили легенды — будто бы у его обитателей была сеть подземных коммуникаций и пещер, выходящих к Волге.

Летом 1923 года здесь работала экспедиция общества истории, археологии, этнографии и естествознания под руководством профессора В. Гольмстена. Были собраны в многочисленные черепки лепных горшков, после изучения которых выяснилось, что такая посуда широко использовалась в Среднем Поволжье в IV—VII века и принадлежала людям именьковской культуры.

Изыскательские работы проводила в этих местах и компания «МегаФон», запустив на заре своего появления в регионе, в двухтысячных годах, проект «Акватория» по изучению берегового рельефа реки. Инженеры-измерители, вооружившись спец. оборудованием, бороздили на кораблях просторы Волги и вымеряли параметры для обеспечения связью не только проходящих кораблей и грузовых барж, но и населенных пунктов, расположенных вдоль берега. Десять лет назад, в сложнейших рельефных локациях, МегаФон был первопроходцем, который принёс волжанам необходимую голосовую связь.

О селе Бахилово даже в старину ходили слухи, будто живут в нём колдуны, ведьмы и ворожеи Фото: Алексей Авдейчев

Современное село Бахилово было основано беглыми крестьянами, а владел им звенигородский Савво-Сторожевский монастырь. Есть предположение, что название село получило от названия обуви: бахилы — деревянные колодки с натянутой наверху кожей.

В 1710 году указом Петра I село было передано во владения Александру Меньшикову, но после его опалы в 1738 году земли были конфискованы. В ту пору население села описывалось как ясачное мордовское новокрещённое. В 1768 году указом Екатерины II село было передано во владения Орловых-Давыдовых и принадлежало их потомкам до 1917 года.

Жители села активно занимались лесозаготовкой, но масштабы вырубки стали такими угрожающими, что в 1865 году высочайшим указом императора Александра II усольская вотчина графа Орлова-Давыдова, включая и бахиловскую «дачу», была объявлена «заповедным имением». К сожалению, несмотря на высочайший указ, массовая хищническая вырубка лесов продолжилась, притом самые масштабные вырубки начались при Анатолии Владимировиче Орлове-Давыдове, который постоянно проживал в итальянском Сорренто, а дела вел через немецкого управляющего.

Но зарабатывали здесь не лесом единым. В 1873 г председатель Сызранской уездной земской управы Дмитрий Воейков и известный зоогеограф Модест Николаевич Богданов обнаружили песчаный асфальт в Бахиловской даче, а в 1875 году инженером А. И. Иорданом была начата промышленная варка природного гудрона. После революции заводы были национализированы, но после того, как гудрон стали получать в качестве побочного продукта нефтеперегонки, эти разработки были закрыты за нерентабельностью.

В народе о городище ходили легенды — будто бы у его обитателей была сеть подземных коммуникаций и пещер, выходящих к Волге Фото: Алексей Авдейчев

Вообще, о селе Бахилово даже в старину ходили слухи, будто живут в нём колдуны, ведьмы и ворожеи. Им приписывали власть над природными явлениями и человеческой жизнью. По особым дням они собирались в определённых местах и совершали свои колдовские обряды. Одно из таких мест - Ведьмино озеро, которое нужно посетить. Издревле у мордвы, что живет в этих краях с древних времен, озеро считалось священным. Здесь совершались языческие обряды и жертвоприношения, тут жители села общались с духами.

И пусть оно не очень большое, зато территория вокруг него даже немного пугает. Озеро окружено деревянным забором, а на входе развешены черепа животных.

Рядом с озером есть поляна, где деревья странно изогнуты и закручены, а лесу старый дуб, обвивает молодую липу - дерево желаний и любви. К нему приходят местные жители и загадывают самые сокровенные желания. Говорят, сбываются.

Рядом с озером есть поляна, где деревья странно изогнуты и закручены, а лесу старый дуб, обвивает молодую липу - дерево желаний и любви Фото: Алексей Авдейчев

Еще одно место, которое можно посетить на свой страх и риск - это заброшенный пионерский лагерь возле села Бахилова поляна, что в паре-тройке километрах от села Бахилово. Лагерь был открыт в 60-х годах прошлого века, а закрылся в 2002 году. Причина неизвестна, ведь места здесь живописные, да и те руины, что еще уцелели за годы запустения, говорят о том, что когда-то это был красивый и благоустроенный объект.

Документального подтверждения у нас нет, но возможно, именно “Жигулевский артек” в Бахилово вдохновил писателя Алексея Иванова, написавшего “Пищеблок”, один из самых жутких романов про вампиров, действие которого разворачивается в пионерском лагере под Самарой! Да, если вы все-таки сюда добрались, то вас может утешить то, что в отличие от фильмов ужасов, сотовая сеть и мобильный интернет здесь работают прекрасно - и Бахилово и Бахилова поляна в зоне устойчивого приема Мегафона!

В паре километрах от Бахилово над Волгой возвышается утес Шелудяк. Добраться до него весьма проблематично, но с воды он очень хорошо виден. Чтобы рассказать о том, как скалистый утес на Волге получил такое название, нам придется углубиться в историю.

По легенде, именно в этих местах хозяйка гор укрыла соратника Разина Федора Шелудяка от царских стрельцов Фото: Алексей Авдейчев

В 1872 году знаменитый самарский фольклорист Дмитрий Садовников написал стихотворение “Из-за острова на стрежень”, тем самым увековечив в народной молве историю о том, как известный донской казак Степан Разин бросил за борт персидскую княжну. Событие в песне происходит на Волге, но на самом деле историки до сих пор спорят - было ли это, персидсую и точно ли княжну и на Волге ли?

А вот о том, что Степан Тимофеевич несомненно поучаствовал в истории Средней Волги, Самары и окрестностей, не спорит никто - взбунтовавшийся атаман дважды штурмовал наш город в 1670 году. 31 мая гарнизон крепости дал отпор, а вот 28 августа того же года Самара оказалась в руках мятежников, притом не без помощи горожан. За что потом, говоря современным языком, последовали суровые санкции - правительство начало жестокие расправы на местах с остальными повстанцами. За год около 100 тысяч из них было казнено, многие посажены на кол. В течение всего лета по Волге плыли плоты с виселицами в назидание бунтовщикам. А жителям Самары пришлось принести государю повинную и в течение нескольких лет платить громадную пошлину в царскую казну. После взятия Самары Степан Разин пошел на Симбирск, где удача от него отвернулась, город устоял. В итоге 14 апреля 1671 года в донском городе Кагальник Степан Разин вместе с братом Фролом был схвачен его бывшим соратником атаманом Константином Яковлевым и выдан царским властям. 6 июня, после допросов и пыток предводитель мятежников был четвертован в Москве на Лобном месте.

Издревле у мордвы, что живет в этих краях с древних времен, озеро считалось священным. Здесь совершались языческие обряды и жертвоприношения, тут жители села общались с духами Фото:Алексей Авдейчев

И вот тут на нашу сцену выходит соратник Степана Разина крещеный калмык, донской казак Федор Шелудяк. Он снова пошел на Симбирск, ныне Ульяновск, тоже потерпел поражение и отступал по Волге. Да, насчет утеса - тут придется рассказать легенду в изложении тольяттинского писателя Виктора Балашова, хоть и с сокращениями:

Давным-давно смыли дожди кровь поверженной вольницы, звери и воронье растаскали нехороненные кости погибших, а древний утес и поныне помнит тот день, будто сеча гремела тут лишь вчера. Вечен утес,в столетья в сравнении с вечностью все равно что минуты в жизни человечьей.

Вот здесь, у самого края пропасти, стоял он, верный сподвижник Разина — Федор Шелудяк. На эту каменную плиту стекала из рассеченного виска алая кровь атамана. Летел над широкою Волгой певучий ветер, раздувая белые паруса облаков. Метался глубоко внизу пламень костра, разожженного для пыток. Но знал Шелудяк: поспешили разводить огонь царские сатрапы — живым не дастся он ворогу.

Дважды удавалось ему вырваться из метко наброшенной петли, и вот в третий раз змеей захлестнулась она на груди. Последним богатырским усилием разорвал Шелудяк петлю-удавку на груди и кинулся вниз — навстречу дико засвиставшему ветру.

Только рано возликовали враги: беззвучно разверзся вдруг камень под телом смельчака, бережно принял его в прохладные недра и снова сомкнулся перед скованными ужасом стрельцами.

Так спасла удальца Хозяйка Каменных Гор. Но не обрадовался избавленью атаман. День ото дня стыла кровь молодца, вбирая извечный холод камня. Так и погиб он за толщей гранитных глыб в страстной тоске по горячему солнцу.

На самом деле соратник Разина Федор Шелудяк добрался до Астрахани, где в 1672 году был повешен, но утес назван в его честь. И, возможно, это такой намек на то, где может быть зарыт знаменитый клад Стеньки Разина!

Дорога до Бахилово поражает своей красотой и тишиной Фото: Алексей Авдейчев

О Бахилово и окрестностях можно рассказывать бесконечно. Тут и знаменитые родники на побережье и горы и легенды. Но лучше всего посетить Бахилово самому!

Благодарим за предоставленные фотографии Алексея Авдейчева. Больше снимков Самарской Луки можно посмотреть на его странице.