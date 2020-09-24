Удивилась даже победительница: под Костромой главой поселения вместо «одобренного» кандидата выбрали уборщицу

Марина работала уборщицей в администрации последние 4 года Фото: Одноклассники

Простая девчонка из деревни

В Костромской области результаты выборов в сельском поселении шокировали даже их победительницу. Главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области стала обычная уборщица Марина Удгодская. Она должна приступить к своим новым обязанностям со дня на день. Экс-глава населенного пункта рвет волосы: он-то думал, что технический кандидат не получит ни одного голоса, но жители решили по-другому.

Марине 35 лет, он живет в деревне Повалихино, воспитывает детей-школьников — сына Вадима и дочку Вику. Звезд с неба женщина не хватала, закончила лесопромышленный техникум, стала молодой мамой, сельскую жизнь на городскую сменить не решалась. В политику идти она не планировала, но на непостоянной основе числилась депутатом в Чухломском муниципальном районе региона.

— Маринка — обычная, простая совершенно девчонка. Любила семью, знала всех здесь, ее все знали. Нет у нее замашек каких-то депутатских или еще чего-то, никогда про это и не говорила, зачем туда лезть? Наверное, попросили ее на работе что-то заполнить, вот и оказалась в этих дебрях. Думаю, совершенно случайно, — рассказал «Комсомольской правде» односельчанин Марины.

Уверенная победа

По иронии судьбы, последние 4 года Удгодская убиралась в той самой администрации, где председательствовал экс-глава Николай Локтев. Как говорят, именно он ее и попросил баллотироваться, ведь других соперников не было. Согласно данным ЦИК, выдвигалась Марина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Сенсации никто не ждал, но ближе к народу оказался совсем не Локтев. Он, по официальным сведениям, набрал 48 голосов. Соперница почти в два раза больше — 87. Победа явная и безоговорочная. Причем голосовали многие, ведь в сельском поселение живет около трехсот человек.

Земляки женщины поздравляют ее с победой, но не понимают, зачем она пошла в политику Фото: Одноклассники

В избиркоме отмечают, что ничего необычного в результатах выборов нет. Было два кандидата, люди выбрали одного из них.

— Один действующий, другой зарегистрированный в соответствии с законом. Уровень образования, место работы, социальный статус — все это не мешает человеку заявиться на выборы, такие вещи на возможность стать главой сельского поселения не распространяются, — объяснила корреспонденту «КП-Самара» помощник председателя избирательной комиссии Костромской области Ольга Эсе.

Не уборщицей единой

Ольга поделилась, что вступить в должность избранный кандидат может в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах голосования. Главное, освободиться от статуса, который мешал бы выполнять новые обязанности. У Марины таких проблем нет, она вполне может и администрацией руководить, и уборщицей оставаться.

— Она точно не писала никаких отказов, на сегодня — собирается вступать в должность, — добавляет Эсе. — Какие у нее планы, мы не можем сказать. Она всегда может написать заявление о сложении полномочий. Так часто бывает, поэтому производятся досрочные выборы.

Возглавить Повалихинское сельское поселение Марина может уже с 1 октября. Интересно, что в Костромской области, но уже в Сусанинском районе, случилась похожая история. Там две с половиной тысячи человек также выбирали из двух кандидатов — нынешнего главы района Сергея Журавлева и водителя автобуса Сергея Давыденко. Последний победил с отрывом в 246 голосов.