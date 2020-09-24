Тамбов – Спартак 26 сентября 2020: прогноз на матч 9 тура РПЛ

«Спартак» вряд ли потеряет очки в матче с один из аутсайдеров РПЛ. Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Прогноз на матч 9 тура РПЛ Тамбов – Спартак 26 сентября 2020 – 0:2.

Программу девятого тура откроет матч в Саранске, где почти местный «Тамбов» примет одного из лидеров РПЛ «Спартак». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

После восьми туров команды расположились в разных половинах турнирной таблицы Премьер-лиги. «Спартак» с 17-ю очками делит первое место с «Зенитом». «Тамбов» с семью очками идет на 13-ой позиции. Зону вылета и «волков» разделяют четыре очка.

С начала сезона красно-белые оступились всего один раз, однако в очень важном матче – в дерби всея Руси с ЦСКА. Тогда «Спартак» проиграл 1:3 на «ВЭБ Арене», забив первым. После этого поражения команда Доменико Тедеско отыгралась на московской «Родине» в Кубке России, забив ей пять мячей, а потом еще раз выиграла, но уже в РПЛ – на этот раз у «Рубина» в Казани 2:0.

У «Тамбова», ожидаемо, дела куда хуже. Несмотря на хорошее подкрепление в межсезонье в лице опытнейшего Сергея Рыжикова, игрока сборной Армении Александра Карапетяна и бывшего «динамовца» Кирилла Панченко, команда все равно со скрипом набирает очки. Удалось это сделать только в играх с «Химками», «Уфой» и «Рубином». В матчах с первыми двумя «Тамбов» победил, с казанцами – сыграл вничью.

Фаворит встречи – «Спартак». На победу подопечных Тедеско дают коэффициенты от 1.7 до 1.8. Если вы верите в викторию «Тамбова», то букмекеры предлагают коэффициенты 5.5 – 5.7. На ничью дают 3.8 – 3.9.

«Спартак» идет нос к носу с «Зенитом» и точно не намерен разбрасываться очками в играх с аутсайдерами. Вряд ли стоит ждать сюрпризов от «Тамбова» в этом матче. У Доменико Тедеско широкий выбор игроков группы атаки и неплохо отлаженная оборона. Да, она дает сбои, но вряд ли атакующей мощи «волков» хватит, чтобы пробить ее.

Не помогут хозяевам и родные трибуны. Наверняка болельщиков «Спартака» в Саранске куда больше болельщиков «Тамбова». Да и фанаты из Москвы подтянутся. Так что скорее красно-белые будут чувствовать себя на «Мордовии Арене» как дома.

Скорее всего, Максименко оставит свои ворота сухими, а форварды «Спартака» сделают свое дело – красно-белые победят с преимуществом в два мяча.