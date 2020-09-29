Зольное на Волге - от «Жигулевской вольницы» до обязательной стоянки каждой «кругосветки»

Зольное. Фото: Вадим Кондратьев

Все, кто хоть раз побывал на Самарской Луке, признают: это одно из самых удобных мест для туристического отдыха. Есть горы, пусть и невысокие, есть леса, но не дремучая тайга, так что нет большой опасности заблудиться или встретиться с медведем. И, разумеется, есть Волга, по которой каждый год отправляются в «кругосветку» целые флотилии байдарок. Кто-то начинает свой путь от Морквашей, кто-то - с полуострова Копылово, то есть практически от плотины ГЭС, но большинство путешественников делает обязательную остановку в Зольном. Про этот поселок мы и расскажем, ведь, несмотря на то, что Зольное - один из самых молодых населенных пунктов Самарской Луки, история поселка и его окрестностей заслуживает внимания.

С начала тридцатых годов прошлого века на территории Самарской Луки проводилась интенсивная разведка месторождений нефти. В 1942 году в Зольненский овраг пришли геологоразведчики и буровики, а уже 31 декабря 1943 года первый фонтан нефти из скважины дал начало бурному освоению территории. В этом же году в составе Бахиловского сельсовета был образован новый населенный пункт Зольное, где проживали рабочие-нефтяники. За годы великой отечественной войны в непростых условиях пересеченного рельефа было проложено несколько нефтепроводов по транспортировке нефти, в том числе нефтепроводы Зольное - Яблоневый овраг, Зольное - Сызрань. Именно здесь, на Зольненском месторождении, впервые в стране был освоен двухствольный метод наклонного бурения. Геологоразведка установила, что главное богатство Жигулей - в девонской нефти. 1 июня 1944 года скважина в Яблоневом овраге вскрыла месторождение на глубине полутора километров, а 9 июня была получена первая в СССР девонская нефть высокого качества.

В 1942 году в Зольненский овраг пришли геологоразведчики и буровики, а уже 31 декабря 1943 года первый фонтан нефти из скважины дал начало бурному освоению территории. Фото: Вадим Кондратьев

За первые послевоенные годы площадь разработок нефтяных месторождений расширилась. Нефтяники осваивали новые производственные мощности, строили административные здания и жилые дома. Но спустя несколько лет добыча сокращалась, а затем и вовсе была прекращена. Для Зольного, которое было поселком нефтяников, начались трудные времена. И если в 1959 году здесь проживало около 9 тысяч человек, то сегодня численность населения не превышает полутора тысяч.

Нефтяники осваивали новые производственные мощности, строили административные здания и жилые дома Фото: Вадим Кондратьев

Но у Зольного есть и другое богатство - природа. Сюда постоянно приезжают художники, а количество коттеджей лишь подтверждает новый статус Зольного, как уютного и комфортного уголка на Волге. На берегу можно всегда купить свежей рыбы у рыбаков, а если вы участник сплава на байдарках, то в Зольном можно пополнить припасы.

1 июня 1944 года скважина в Яблоневом овраге вскрыла месторождение на глубине полутора километров, а 9 июня была получена первая в СССР девонская нефть высокого качества Фото: Вадим Кондратьев

Главная достопримечательность - гора Стрельная. Высота Стрельной 351 метр.

Да, нужно обязательно упомянуть, что добраться сюда можно только на машине, таковы правила заповедника. К счастью, даже если вы добрались до Зольного на байдарках или катере, то здесь постоянно есть несколько такси для туристов. Но такси вас довезет только до начала пешего туристического маршрута, при этом нужно будет оплатить билет на въезд.

Главная достопримечательность - гора Стрельная Фото: Алексей Авдейчев

Вызвать машину любого регионального агрегатора такси можно через приложение на смартфоне. Благо, 27 Мбит/сек в сети МегаФона это позволяют.

В Зольном базовая станция оператора стандарта 4G появилась еще в декабре 2018 года. Но это еще не вся история. Перед появлением скоростных технологий в Зольном в 2001 году МегаФон построил базовую станцию стандарта 2G. Именно она служила основным транзитным пунктом для запуска голосовой связи в городе Тольятти. На ней размещалось оборудование для передачи сигнала в сторону автограда. А сейчас базовая станция используется для усиления мощности передвижной базы стандарта 4G, которую МегаФон ежегодно устанавливает для организаторов и участников всемирно известного Грушинского фестиваля авторской песни и молодежного форума Приволжского федерального округа iВолга, куда приезжают гости не только из России, но и зарубежья.

Оставив машину на стоянке, начинается пеший путь по туристической тропе. Сначала по асфальту, потом — по настилу, после этого — по металлическим ступенькам. Специальная тропа сберегает хрупкую экосистему от антропогенного фактора, то есть влияния человека.

Есть две версии происхождения названия горы Стрельной. По одной из них, с такой высокой точки удобно простреливать взглядом все окрестности. Этим пользовались во времена процветания здесь жигулевской вольницы. На горе находился дозорный, который высматривал плывущие по Волге богатые купеческие суда.

По одной из версий, гора получила название благодаря тому, что с такой высокой точки удобно "простреливать" взглядом все окрестности. Этим пользовались во времена процветания здесь жигулевской вольницы Фото: Алексей Авдейчев

Другая версия тоже связана с дозором, хоть и без разбойников. Стрельнями раньше называли сторожевые башни, одна из которых вполне могла размещаться именно здесь.

Один из крутых участков маршрута — узкая тропинка по гребню склона — известен как Чертов мост. Этот узкий и длинный гребень словно венчает гору. Каменный гребень представляет собой типичный пример выветривания, когда более мягкие горные породы оказались разрушенными, а более твердые остались и образовали узкий каменный мостик, пройти по которому можно только с риском для жизни. Отсюда и мрачное название скалы-останца. Согласно преданиям, разбойники развлекали себя тем, что ходили по ней с завязанными глазами. Теперь поверх моста безопасный и прочный металлический помост, так что риска для туристов нет. Тут, кстати, каменные глыбы образуют небольшой грот, в котором, по преданию, располагался дозорный пост «вольных людей».

Про разбойников расскажем подробнее, ведь если вы забрались на Стрельную, то можно представить себя на их месте и, возможно, даже спланировать воображаемый набег на купеческое судно!

Один из крутых участков маршрута — узкая тропинка по гребню склона известна как Чертов мост Фото: Алексей Авдейчев

Итак, согласно преданию, в XVI-XVII веках гора Стрельная использовалась в качестве наблюдательного пункта у беглых крестьян, которых сегодня принято именовать «жигулевской вольницей». Это была своеобразная «волжская республика», которая жила по законам «дикого поля». Они грабили расположенные в Заволжье ногайские улусы, а также проходящие по Волге купеческие суда. Самарская Лука оказалась очень удобным местом для организации разбойничьих засад. Течение на Волге было довольно быстрым, а на резком повороте у Молодецкого кургана суда, бывало, выносило на правый берег прямо к разбойникам.

Даже если купеческая ладья шла правильным курсом, ее все равно поджидали в устье Усы, впадающей в Волгу в этом месте. Волжские разбойники не были похожи на пиратов Карибского моря, а скорее на современных сомалийских бандитов - на своих вертких лодочках они вылетали из засады и брали на абордаж купцов.

Но даже если ладья уходила от грабителей, волжские разбойники пользовались вторым шансом. Они поднимались по Усе до села Переволоки, перетаскивали по суше свои лодки и через несколько часов снова встречали караван. По свидетельствам историков, такие нападения продолжались до начала XIX века.

На горе Стрельной соседствуют участки различных природных зон. Например, соседство соснового бора и каменистой степи. Сосны в Жигулях необычные: ветви у них растут преимущественно с одной стороны из-за сильного ветра. Кроны сосен напоминают знамена и даже в науке называются «флагообразными». А рядом начинается степь. О таком удивительном соседстве природных зон в Жигулях писал даже известный советский географ А.П. Семенов-Тянь-Шанский, отмечая, что только здесь и, по-видимому, нигде больше на территории всего СССР (за исключением, может быть, только области Южного Урала) возможно совместное нахождение таких фаунистических элементов, как, с одной стороны, таежников, с другой — южных полупустынников.

Сосны в Жигулях необычные: ветви у них растут преимущественно с одной стороны из-за сильного ветра Фото: Алексей Авдейчев

И все это великолепие, разнообразие природы, потрясающие виды на Волгу находятся всего в двух с половиной часах от Самары, если вы решите поехать в Зольное на автомобиле. А если вы добираетесь сюда на байдарке или катере, то на ночь можно разбить палатки напротив села на левом берегу Волги - в месте у отдыхающих очень популярном с самого начала лета и до поздней осени.

Фотографии для статьи любезно предоставили фотографы Вадим Кондратьев и Алексей Авдейчев. Их работы можно посмотреть в персональных блогах: фотоблог Вадима Кондратьева, персональный блог Алексея Авдейчева.